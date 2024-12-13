Créateur de Vidéos de Message d'Intégration : Créez des Vidéos de Bienvenue Engagantes

Créez facilement des vidéos de bienvenue personnalisées en utilisant nos avatars AI pour véritablement engager vos nouvelles recrues.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Présentez à tous les nouveaux employés la culture de votre entreprise avec une vidéo de bienvenue chaleureuse et engageante de 45 secondes. Visuellement, visez un style vibrant et accueillant, en incorporant des séquences vidéo diversifiées de la "Médiathèque/support de stock" de HeyGen et une voix off amicale et humaine. En utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen, vous pouvez rapidement créer ce contenu d'"onboarding message video maker" percutant, en réalisant de véritables "vidéos engageantes" qui favorisent un sentiment immédiat d'appartenance.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo d'instruction de 90 secondes est nécessaire pour les nouveaux membres de l'équipe RH, clarifiant les principales politiques de l'entreprise et les exigences de conformité. Ce contenu d'"onboarding video maker" doit adopter un style visuel clair et didactique, utilisant des animations simples ou des superpositions de texte pour souligner les informations cruciales, complétées par une narration précise. Pour assurer une compréhension universelle, intégrez des "Sous-titres/légendes" générés facilement, en vous appuyant sur votre "génération de script" au sein de HeyGen pour rationaliser cette communication vitale.
Exemple de Prompt 3
Les nouveaux représentants des ventes et du succès client nécessitent une présentation produit complète de 2 minutes qui met en avant les caractéristiques et avantages principaux. L'"employee onboarding video maker" doit présenter une présentation visuelle dynamique et moderne, avec un "avatar AI" démontrant avec assurance l'interface utilisateur du produit. En utilisant le "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen, vous pouvez optimiser la sortie "personnaliser la vidéo" pour diverses plateformes de présentation, assurant un impact maximal.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Message d'Intégration

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes et informatives qui accueillent les nouveaux membres de l'équipe avec des messages personnalisés et un fini professionnel.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo d'Intégration
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles de vidéos d'intégration conçus professionnellement. Cela vous permet de poser rapidement les bases de votre message de bienvenue.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI qui représente le mieux votre marque ou message. Notre collection diversifiée d'avatars AI vous aide à apporter une touche humaine à votre contenu d'intégration.
3
Step 3
Ajoutez Votre Message et Voix
Tapez ou collez simplement votre message d'intégration, et notre plateforme générera des voix off au son naturel. Cela garantit que votre message est délivré clairement et professionnellement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo, choisissez le ratio d'aspect souhaité, puis exportez-la pour un partage facile sur tous vos canaux de communication interne. Offrez une expérience de bienvenue soignée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Messages de Bienvenue Engagés

Offrez des vidéos de bienvenue inspirantes et personnalisées aux nouveaux membres de l'équipe, en établissant un ton positif dès le premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour créer des vidéos d'intégration personnalisées ?

HeyGen vous permet de créer des "vidéos de message d'intégration" personnalisées en utilisant des "avatars AI" avancés et des "voix off" réalistes. Vous pouvez générer des "vidéos engageantes" directement à partir d'un script, assurant un accueil cohérent et professionnel pour les nouvelles recrues.

Quelle est la manière la plus rapide de produire une vidéo d'intégration des employés avec HeyGen ?

HeyGen simplifie le flux de travail de l'"employee onboarding video maker" avec des capacités intuitives de "text-to-video from script". Vous pouvez commencer avec des "modèles de vidéo d'intégration" prêts à l'emploi, entrer votre script, et l'AI de HeyGen génère rapidement une vidéo professionnelle, y compris des "sous-titres" automatiques.

Puis-je personnaliser le branding et l'apparence de mes vidéos de bienvenue dans HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre des "contrôles de branding" étendus pour "personnaliser les éléments vidéo", vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des styles visuels spécifiques. Vous pouvez choisir parmi divers "modèles et scènes" pour que vos "vidéos de bienvenue" s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.

Comment HeyGen peut-il m'aider à distribuer et partager mes vidéos de formation terminées ?

HeyGen offre des options flexibles pour "partager et exporter" vos "vidéos de formation" terminées dans divers formats et "ratios d'aspect". Vous pouvez facilement télécharger votre contenu d'"intégration des employés", assurant qu'il est prêt pour toute plateforme ou système interne.

