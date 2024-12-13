Créateur de Vidéos de Message d'Intégration : Créez des Vidéos de Bienvenue Engagantes
Créez facilement des vidéos de bienvenue personnalisées en utilisant nos avatars AI pour véritablement engager vos nouvelles recrues.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Présentez à tous les nouveaux employés la culture de votre entreprise avec une vidéo de bienvenue chaleureuse et engageante de 45 secondes. Visuellement, visez un style vibrant et accueillant, en incorporant des séquences vidéo diversifiées de la "Médiathèque/support de stock" de HeyGen et une voix off amicale et humaine. En utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen, vous pouvez rapidement créer ce contenu d'"onboarding message video maker" percutant, en réalisant de véritables "vidéos engageantes" qui favorisent un sentiment immédiat d'appartenance.
Une vidéo d'instruction de 90 secondes est nécessaire pour les nouveaux membres de l'équipe RH, clarifiant les principales politiques de l'entreprise et les exigences de conformité. Ce contenu d'"onboarding video maker" doit adopter un style visuel clair et didactique, utilisant des animations simples ou des superpositions de texte pour souligner les informations cruciales, complétées par une narration précise. Pour assurer une compréhension universelle, intégrez des "Sous-titres/légendes" générés facilement, en vous appuyant sur votre "génération de script" au sein de HeyGen pour rationaliser cette communication vitale.
Les nouveaux représentants des ventes et du succès client nécessitent une présentation produit complète de 2 minutes qui met en avant les caractéristiques et avantages principaux. L'"employee onboarding video maker" doit présenter une présentation visuelle dynamique et moderne, avec un "avatar AI" démontrant avec assurance l'interface utilisateur du produit. En utilisant le "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen, vous pouvez optimiser la sortie "personnaliser la vidéo" pour diverses plateformes de présentation, assurant un impact maximal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Intégration et la Formation des Employés.
Stimulez un engagement et une rétention plus élevés pour les nouvelles recrues avec des vidéos de formation dynamiques, alimentées par l'AI.
Développez des Programmes d'Intégration Complets.
Produisez rapidement un contenu vidéo étendu pour des cours d'intégration complets, atteignant efficacement chaque nouvel employé.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour créer des vidéos d'intégration personnalisées ?
HeyGen vous permet de créer des "vidéos de message d'intégration" personnalisées en utilisant des "avatars AI" avancés et des "voix off" réalistes. Vous pouvez générer des "vidéos engageantes" directement à partir d'un script, assurant un accueil cohérent et professionnel pour les nouvelles recrues.
Quelle est la manière la plus rapide de produire une vidéo d'intégration des employés avec HeyGen ?
HeyGen simplifie le flux de travail de l'"employee onboarding video maker" avec des capacités intuitives de "text-to-video from script". Vous pouvez commencer avec des "modèles de vidéo d'intégration" prêts à l'emploi, entrer votre script, et l'AI de HeyGen génère rapidement une vidéo professionnelle, y compris des "sous-titres" automatiques.
Puis-je personnaliser le branding et l'apparence de mes vidéos de bienvenue dans HeyGen ?
Absolument ! HeyGen offre des "contrôles de branding" étendus pour "personnaliser les éléments vidéo", vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des styles visuels spécifiques. Vous pouvez choisir parmi divers "modèles et scènes" pour que vos "vidéos de bienvenue" s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
Comment HeyGen peut-il m'aider à distribuer et partager mes vidéos de formation terminées ?
HeyGen offre des options flexibles pour "partager et exporter" vos "vidéos de formation" terminées dans divers formats et "ratios d'aspect". Vous pouvez facilement télécharger votre contenu d'"intégration des employés", assurant qu'il est prêt pour toute plateforme ou système interne.