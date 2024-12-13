Créateur de Vidéos d'Intégration : Créez des Formations Engagantes

Transformez rapidement vos scripts en vidéos professionnelles d'intégration des employés avec notre puissante fonctionnalité Texte-en-vidéo.

Imaginez une vidéo animée vibrante de 30 secondes pour les nouveaux employés, conçue pour les immerger dans la culture de votre entreprise à l'aide de modèles personnalisables. Ciblant les propriétaires de petites entreprises créatives, cette vidéo devrait présenter un style visuel dynamique et une bande sonore amicale et accueillante. Montrez à quel point il est facile de personnaliser votre apparence avec les Modèles et scènes de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Pour les professionnels des RH, développez un tutoriel professionnel de 45 secondes sur la création de vidéos d'intégration qui présente clairement les politiques de base de l'entreprise. Il doit avoir un style visuel clair et concis accompagné d'une voix apaisante et autoritaire. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen peuvent présenter ces informations cruciales de manière fluide.
Exemple de Prompt 2
Les marketeurs peuvent produire une vidéo explicative dynamique de 60 secondes, détaillant les avantages d'une nouvelle fonctionnalité logicielle avec une personnalisation complète. Adoptant une esthétique visuelle élégante et moderne et une voix off confiante et énergique, cette vidéo devrait souligner l'efficacité de la création de contenu à partir d'un script pré-écrit en utilisant la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo de formation instructive de 50 secondes est nécessaire pour que les éducateurs démontrent un outil logiciel complexe à leurs étudiants. Assurez-vous que des visuels patients et clairs soient accompagnés d'un ton audio synchronisé et guidant, montrant la facilité d'ajouter une narration de haute qualité grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos d'intégration

Créez rapidement des leçons d'intégration engageantes et efficaces avec notre plateforme vidéo alimentée par AI. Transformez vos scripts en vidéos professionnelles qui accueillent et éduquent les nouveaux employés.

1
Step 1
Créez le contenu de votre leçon
Saisissez votre script de leçon d'intégration pour générer automatiquement du contenu vidéo. Vous pouvez également utiliser une variété de modèles personnalisables préconçus pour des démarrages rapides.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'avatars AI pour être le présentateur de votre leçon d'intégration. Ajoutez une voix off AI naturelle qui convient à votre contenu.
3
Step 3
Appliquez le style de votre marque
Intégrez le logo, les couleurs et d'autres éléments de votre entreprise à l'aide de nos contrôles de marque pour que votre vidéo d'intégration s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Générez et exportez votre vidéo
Ajoutez automatiquement des sous-titres et des captions pour améliorer l'accessibilité pour vos spectateurs. Générez et exportez vos vidéos d'intégration des employés complètes dans le format souhaité, prêtes à être diffusées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez la production de vidéos AI pour les leçons

Générez rapidement des vidéos de leçons d'intégration de haute qualité en utilisant des outils AI avancés, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

Questions Fréquemment Posées

Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

Le moteur créatif de HeyGen permet une personnalisation complète à l'aide de modèles personnalisables. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer leur marque, choisir parmi divers avatars AI, et ajouter des voix off AI pour produire des vidéos animées qui correspondent à leur vision. Cela garantit un haut degré de contrôle créatif sur vos projets.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration engageantes pour les employés ?

Oui, HeyGen est un créateur efficace de vidéos d'intégration, permettant aux entreprises de créer facilement des vidéos professionnelles d'intégration des employés. Profitez des avatars AI et de la fonctionnalité texte-en-vidéo pour générer rapidement des vidéos de formation complètes et engageantes pour les nouveaux employés.

Quelles sont les capacités principales de l'Agent Vidéo AI de HeyGen ?

HeyGen fonctionne comme un puissant Agent Vidéo AI, transformant le texte en vidéo à partir de scripts en utilisant une AI générative avancée. Cela inclut la possibilité de choisir parmi une large gamme d'avatars AI réalistes et de générer des voix off AI naturelles, simplifiant ainsi la production vidéo.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et l'attrait large de ses vidéos générées ?

HeyGen intègre des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques et la génération de voix off AI pour améliorer l'accessibilité et la portée des vidéos. Cela en fait un logiciel idéal pour créer des vidéos explicatives générées par AI qui sont inclusives et facilement consommables par divers publics.

