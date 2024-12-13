Créateur de Vidéos d'Intégration : Créez des Formations Engagantes
Transformez rapidement vos scripts en vidéos professionnelles d'intégration des employés avec notre puissante fonctionnalité Texte-en-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les professionnels des RH, développez un tutoriel professionnel de 45 secondes sur la création de vidéos d'intégration qui présente clairement les politiques de base de l'entreprise. Il doit avoir un style visuel clair et concis accompagné d'une voix apaisante et autoritaire. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen peuvent présenter ces informations cruciales de manière fluide.
Les marketeurs peuvent produire une vidéo explicative dynamique de 60 secondes, détaillant les avantages d'une nouvelle fonctionnalité logicielle avec une personnalisation complète. Adoptant une esthétique visuelle élégante et moderne et une voix off confiante et énergique, cette vidéo devrait souligner l'efficacité de la création de contenu à partir d'un script pré-écrit en utilisant la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen.
Une vidéo de formation instructive de 50 secondes est nécessaire pour que les éducateurs démontrent un outil logiciel complexe à leurs étudiants. Assurez-vous que des visuels patients et clairs soient accompagnés d'un ton audio synchronisé et guidant, montrant la facilité d'ajouter une narration de haute qualité grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention en formation.
Améliorez les résultats d'apprentissage et la mémorisation des apprenants dans les leçons d'intégration en utilisant des expériences vidéo interactives alimentées par AI.
Élargissez la création de cours et la portée mondiale.
Produisez efficacement une gamme plus large de leçons d'intégration et de contenu éducatif pour atteindre efficacement un public mondial.
Questions Fréquemment Posées
Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?
Le moteur créatif de HeyGen permet une personnalisation complète à l'aide de modèles personnalisables. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer leur marque, choisir parmi divers avatars AI, et ajouter des voix off AI pour produire des vidéos animées qui correspondent à leur vision. Cela garantit un haut degré de contrôle créatif sur vos projets.
HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration engageantes pour les employés ?
Oui, HeyGen est un créateur efficace de vidéos d'intégration, permettant aux entreprises de créer facilement des vidéos professionnelles d'intégration des employés. Profitez des avatars AI et de la fonctionnalité texte-en-vidéo pour générer rapidement des vidéos de formation complètes et engageantes pour les nouveaux employés.
Quelles sont les capacités principales de l'Agent Vidéo AI de HeyGen ?
HeyGen fonctionne comme un puissant Agent Vidéo AI, transformant le texte en vidéo à partir de scripts en utilisant une AI générative avancée. Cela inclut la possibilité de choisir parmi une large gamme d'avatars AI réalistes et de générer des voix off AI naturelles, simplifiant ainsi la production vidéo.
Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et l'attrait large de ses vidéos générées ?
HeyGen intègre des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques et la génération de voix off AI pour améliorer l'accessibilité et la portée des vidéos. Cela en fait un logiciel idéal pour créer des vidéos explicatives générées par AI qui sont inclusives et facilement consommables par divers publics.