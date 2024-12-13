Votre Générateur de Leçons d'Intégration pour des Cours Rapides et Engagés
Transformez vos modules de formation pour les nouveaux employés et simplifiez le processus d'intégration en utilisant des avatars AI réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo inspirante de 60 secondes pour les nouveaux employés et les chefs d'équipe, mettant l'accent sur une expérience d'intégration fluide. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, avec des avatars AI diversifiés interagissant naturellement dans des environnements de bureau virtuels. L'audio doit comporter un dialogue encourageant à plusieurs voix. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen apportent une guidance personnalisée, faisant en sorte que chaque nouveau membre de l'équipe se sente immédiatement connecté et informé.
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels de la formation et du développement qui rencontrent des difficultés avec la création de contenu. La vidéo doit avoir un style visuel rapide avec des transitions énergiques, montrant la variété et les options de personnalisation disponibles grâce aux modèles et scènes robustes de HeyGen. Une musique de fond énergique et motivante avec une narration claire doit guider le spectateur, illustrant comment HeyGen simplifie le rôle de générateur de leçons d'intégration.
Concevez une vidéo sophistiquée de 50 secondes pour les formateurs d'entreprise et les départements marketing cherchant à améliorer leurs modules de formation. Le style visuel doit être soigné et marqué, démontrant comment l'image de marque personnalisée peut être intégrée de manière transparente dans chaque leçon. Une voix off sophistiquée et autoritaire doit expliquer comment le générateur de plans de leçons AI de HeyGen, associé à une génération de voix off puissante, permet de créer des supports de formation cohérents et de haute qualité qui reflètent l'identité unique d'une organisation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez Efficacement les Programmes d'Intégration.
Créez rapidement plus de modules de formation et atteignez tous les nouveaux employés à l'échelle mondiale, en développant efficacement votre processus d'intégration.
Améliorez l'Engagement d'Intégration avec l'AI.
Augmentez l'engagement des nouveaux employés et la rétention des connaissances grâce à des vidéos d'intégration interactives et alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de leçons d'intégration AI engageantes ?
HeyGen transforme vos scripts en leçons d'intégration vidéo dynamiques en utilisant des avatars AI réalistes et une technologie avancée de texte-à-vidéo. Cela simplifie l'ensemble du processus de création de contenu, permettant un développement rapide de modules de formation engageants pour les nouveaux employés.
Puis-je personnaliser l'image de marque visuelle du contenu d'intégration AI créé avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque étendus, vous permettant d'incorporer de manière transparente le logo et les couleurs de votre entreprise dans les vidéos d'intégration AI. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes pour adapter votre contenu e-learning, assurant une expérience de marque cohérente.
Quels sont les avantages de l'utilisation de l'AI générative de HeyGen pour l'intégration des employés ?
HeyGen utilise l'AI générative pour simplifier considérablement le processus d'intégration des employés, permettant une création rapide de vidéos sans équipement complexe ni temps de production étendu. Cela vous permet de produire rapidement un contenu de formation hautement engageant et personnalisé, économisant un temps et des ressources précieux.
HeyGen prend-il en charge les fonctionnalités d'accessibilité comme les sous-titres et les voix off pour les guides d'intégration AI ?
Oui, HeyGen améliore l'accessibilité de vos guides d'intégration AI avec la génération automatique de voix off et des sous-titres complets. Cela garantit que vos modules de formation sont inclusifs et facilement compris par une main-d'œuvre diversifiée, améliorant grandement l'expérience des nouveaux employés.