Votre Générateur de Leçons d'Intégration pour des Cours Rapides et Engagés

Transformez vos modules de formation pour les nouveaux employés et simplifiez le processus d'intégration en utilisant des avatars AI réalistes.

Produisez une vidéo captivante de 45 secondes destinée aux responsables RH et aux spécialistes de la formation et du développement, montrant comment HeyGen agit en tant que créateur de guides d'intégration AI. Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant des graphiques animés pour mettre en avant le processus simplifié, accompagné d'une voix off professionnelle, dynamique et amicale. Démontrez la facilité de conversion des scripts en vidéo grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour créer un contenu d'intégration complet et engageant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo inspirante de 60 secondes pour les nouveaux employés et les chefs d'équipe, mettant l'accent sur une expérience d'intégration fluide. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, avec des avatars AI diversifiés interagissant naturellement dans des environnements de bureau virtuels. L'audio doit comporter un dialogue encourageant à plusieurs voix. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen apportent une guidance personnalisée, faisant en sorte que chaque nouveau membre de l'équipe se sente immédiatement connecté et informé.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels de la formation et du développement qui rencontrent des difficultés avec la création de contenu. La vidéo doit avoir un style visuel rapide avec des transitions énergiques, montrant la variété et les options de personnalisation disponibles grâce aux modèles et scènes robustes de HeyGen. Une musique de fond énergique et motivante avec une narration claire doit guider le spectateur, illustrant comment HeyGen simplifie le rôle de générateur de leçons d'intégration.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sophistiquée de 50 secondes pour les formateurs d'entreprise et les départements marketing cherchant à améliorer leurs modules de formation. Le style visuel doit être soigné et marqué, démontrant comment l'image de marque personnalisée peut être intégrée de manière transparente dans chaque leçon. Une voix off sophistiquée et autoritaire doit expliquer comment le générateur de plans de leçons AI de HeyGen, associé à une génération de voix off puissante, permet de créer des supports de formation cohérents et de haute qualité qui reflètent l'identité unique d'une organisation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Leçons d'Intégration

Transformez votre intégration des employés avec une AI intelligente. Créez des leçons vidéo engageantes et personnalisées pour les nouveaux employés de manière efficace et professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Leçon d'Intégration
Exploitez la puissance du créateur de guides d'intégration AI en saisissant simplement votre sujet et vos points clés. Notre plateforme générera instantanément un script vidéo complet en utilisant la technologie de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Personnalisez votre leçon en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu, créant une expérience engageante et cohérente pour vos nouveaux employés.
3
Step 3
Appliquez une Image de Marque Personnalisée
Assurez la cohérence de la marque dans tous vos modules de formation. Utilisez les contrôles de marque pour incorporer le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise, rendant chaque leçon distinctement vôtre.
4
Step 4
Exportez et Intégrez Votre Leçon
Finalisez votre leçon vidéo engageante en ajoutant des sous-titres automatiques pour l'accessibilité. Exportez facilement votre création dans divers formats, prête à simplifier votre processus d'intégration.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Nouveaux Employés avec des Présentations Engagées

.

Créez des vidéos motivantes et accueillantes pour présenter la culture d'entreprise et inspirer efficacement les nouveaux employés lors de l'intégration.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de leçons d'intégration AI engageantes ?

HeyGen transforme vos scripts en leçons d'intégration vidéo dynamiques en utilisant des avatars AI réalistes et une technologie avancée de texte-à-vidéo. Cela simplifie l'ensemble du processus de création de contenu, permettant un développement rapide de modules de formation engageants pour les nouveaux employés.

Puis-je personnaliser l'image de marque visuelle du contenu d'intégration AI créé avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque étendus, vous permettant d'incorporer de manière transparente le logo et les couleurs de votre entreprise dans les vidéos d'intégration AI. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes pour adapter votre contenu e-learning, assurant une expérience de marque cohérente.

Quels sont les avantages de l'utilisation de l'AI générative de HeyGen pour l'intégration des employés ?

HeyGen utilise l'AI générative pour simplifier considérablement le processus d'intégration des employés, permettant une création rapide de vidéos sans équipement complexe ni temps de production étendu. Cela vous permet de produire rapidement un contenu de formation hautement engageant et personnalisé, économisant un temps et des ressources précieux.

HeyGen prend-il en charge les fonctionnalités d'accessibilité comme les sous-titres et les voix off pour les guides d'intégration AI ?

Oui, HeyGen améliore l'accessibilité de vos guides d'intégration AI avec la génération automatique de voix off et des sous-titres complets. Cela garantit que vos modules de formation sont inclusifs et facilement compris par une main-d'œuvre diversifiée, améliorant grandement l'expérience des nouveaux employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo