Créateur de Vidéos de Kit d'Intégration : Engagez Instantanément les Nouveaux Recrues

Créez rapidement des vidéos d'intégration professionnelles pour les nouveaux employés avec la conversion de texte en vidéo alimentée par l'IA, assurant l'évolutivité.

Créez une vidéo technique d'une minute démontrant comment HeyGen fonctionne comme un "créateur de vidéos de kit d'intégration" avancé. Ciblez cette vidéo vers les responsables informatiques et les professionnels de la formation et du développement à la recherche de solutions évolutives. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des graphismes nets et des avatars AI professionnels expliquant les capacités principales de la plateforme, accompagnés d'une voix off AI claire et autoritaire.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les professionnels des ressources humaines et les responsables du recrutement, montrant l'efficacité de "l'intégration des employés" avec HeyGen. Adoptez un style visuel engageant et soutenant avec une esthétique d'entreprise épurée. Mettez en avant comment la "conversion de texte en vidéo à partir de script" simplifie considérablement la création de contenu, avec des informations clés présentées via des voix off AI amicales et des points essentiels renforcés par des sous-titres clairs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vitrine dynamique de 45 secondes de "vidéos de formation" pour les équipes mondiales de formation et les formateurs, en mettant l'accent sur la capacité de HeyGen à créer rapidement du contenu localisé. Employez un style visuel énergique avec des coupes rapides entre divers "modèles et scènes" et des avatars AI variés. Utilisez une voix off AI professionnelle et entraînante qui démontre la polyvalence de la plateforme, suggérant une application multilingue sans faille.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide d'intégration client ou des "vidéos de démonstration de produit" de 2 minutes pour les chefs de produit et les équipes de réussite client, en se concentrant sur une fonctionnalité logicielle complexe. Présentez cela avec des visuels lumineux et étape par étape et une voix off AI rassurante, démontrant comment une riche "bibliothèque de médias/soutien de stock" peut améliorer la clarté. Concluez en illustrant l'adaptabilité du "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour diverses plateformes, assurant une cohérence de la marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Kit d'Intégration

Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes et professionnelles pour les nouveaux employés et clients, simplifiant votre processus de formation avec des outils alimentés par l'IA.

1
Step 1
Collez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par entrer votre message d'intégration sous forme de texte, ou sélectionnez parmi des "Modèles et scènes" prêts à l'emploi pour construire rapidement la base de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un "avatar AI" professionnel pour présenter votre contenu d'intégration, donnant vie à votre message avec une gamme diversifiée d'apparences et d'expressions.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Ajoutez une "Génération de voix off" professionnelle dans plusieurs langues, garantissant que votre message d'intégration crucial résonne clairement auprès d'un public mondial diversifié.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Exportez votre vidéo d'intégration soignée en utilisant le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" flexible pour convenir à toute plateforme, la rendant prête à être partagée instantanément avec vos nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'Intégration des Produits et des Clients

Simplifiez les tutoriels de produits complexes et l'intégration des clients avec des vidéos pédagogiques claires et engageantes créées instantanément à partir de texte.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration professionnelles avec l'IA ?

HeyGen utilise une technologie avancée de Générateur de Vidéos AI pour transformer des scripts en vidéos d'intégration engageantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et utiliser la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script, réduisant considérablement le temps de production et la complexité pour les vidéos d'intégration professionnelles.

Puis-je personnaliser le branding et l'apparence de mes vidéos d'intégration avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques de manière fluide. Vous pouvez commencer avec des modèles vidéo professionnels et les personnaliser pour correspondre parfaitement à l'identité de votre marque pour tout le contenu d'intégration des employés.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour l'intégration évolutive des employés et des clients ?

Le Générateur de Vidéos AI de HeyGen est conçu pour l'évolutivité, permettant la production rapide de volumes élevés de vidéos pédagogiques pour l'intégration des employés et des clients. Ses fonctionnalités, y compris les mises à jour instantanées et le support multilingue, garantissent que votre contenu de formation reste actuel et accessible à l'échelle mondiale pour les nouveaux employés.

HeyGen prend-il en charge les voix off multilingues pour la formation des nouveaux employés ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue robuste et des voix off AI, facilitant la création de vidéos de formation inclusives pour une main-d'œuvre mondiale. Cette capacité garantit que vos nouveaux employés reçoivent une intégration cohérente et efficace, améliorant l'expérience du créateur de vidéos de kit d'intégration.

