Créateur de Vidéos de Kit d'Intégration : Engagez Instantanément les Nouveaux Recrues
Créez rapidement des vidéos d'intégration professionnelles pour les nouveaux employés avec la conversion de texte en vidéo alimentée par l'IA, assurant l'évolutivité.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les professionnels des ressources humaines et les responsables du recrutement, montrant l'efficacité de "l'intégration des employés" avec HeyGen. Adoptez un style visuel engageant et soutenant avec une esthétique d'entreprise épurée. Mettez en avant comment la "conversion de texte en vidéo à partir de script" simplifie considérablement la création de contenu, avec des informations clés présentées via des voix off AI amicales et des points essentiels renforcés par des sous-titres clairs.
Produisez une vitrine dynamique de 45 secondes de "vidéos de formation" pour les équipes mondiales de formation et les formateurs, en mettant l'accent sur la capacité de HeyGen à créer rapidement du contenu localisé. Employez un style visuel énergique avec des coupes rapides entre divers "modèles et scènes" et des avatars AI variés. Utilisez une voix off AI professionnelle et entraînante qui démontre la polyvalence de la plateforme, suggérant une application multilingue sans faille.
Concevez un guide d'intégration client ou des "vidéos de démonstration de produit" de 2 minutes pour les chefs de produit et les équipes de réussite client, en se concentrant sur une fonctionnalité logicielle complexe. Présentez cela avec des visuels lumineux et étape par étape et une voix off AI rassurante, démontrant comment une riche "bibliothèque de médias/soutien de stock" peut améliorer la clarté. Concluez en illustrant l'adaptabilité du "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour diverses plateformes, assurant une cohérence de la marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Intégration et la Formation des Employés.
Élevez la formation des nouveaux employés avec des vidéos AI engageantes, augmentant la rétention et accélérant le temps de productivité.
Évoluez la Production de Vidéos Pédagogiques.
Produisez un nombre illimité de vidéos de formation professionnelles et de contenu pédagogique, atteignant des équipes mondiales avec un support multilingue.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration professionnelles avec l'IA ?
HeyGen utilise une technologie avancée de Générateur de Vidéos AI pour transformer des scripts en vidéos d'intégration engageantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et utiliser la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script, réduisant considérablement le temps de production et la complexité pour les vidéos d'intégration professionnelles.
Puis-je personnaliser le branding et l'apparence de mes vidéos d'intégration avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques de manière fluide. Vous pouvez commencer avec des modèles vidéo professionnels et les personnaliser pour correspondre parfaitement à l'identité de votre marque pour tout le contenu d'intégration des employés.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour l'intégration évolutive des employés et des clients ?
Le Générateur de Vidéos AI de HeyGen est conçu pour l'évolutivité, permettant la production rapide de volumes élevés de vidéos pédagogiques pour l'intégration des employés et des clients. Ses fonctionnalités, y compris les mises à jour instantanées et le support multilingue, garantissent que votre contenu de formation reste actuel et accessible à l'échelle mondiale pour les nouveaux employés.
HeyGen prend-il en charge les voix off multilingues pour la formation des nouveaux employés ?
Oui, HeyGen offre un support multilingue robuste et des voix off AI, facilitant la création de vidéos de formation inclusives pour une main-d'œuvre mondiale. Cette capacité garantit que vos nouveaux employés reçoivent une intégration cohérente et efficace, améliorant l'expérience du créateur de vidéos de kit d'intégration.