Créateur de Vidéos d'Introduction à l'Intégration : Créez des Vidéos Engagantes

Créez facilement des vidéos d'intégration et de formation des employés époustouflantes avec des avatars AI professionnels, même si vous n'avez pas de compétences en design.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un guide de démarrage rapide de 45 secondes adapté aux employés existants et aux utilisateurs de produits, en se concentrant sur les nouvelles fonctionnalités du produit ou la formation interne de l'équipe, en délivrant des instructions concises et professionnelles. Avec un style visuel propre et informatif et une voix off autoritaire, la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script offre un moyen efficace de transformer votre contenu écrit en vidéos de formation captivantes sans production extensive.
Exemple de Prompt 2
Développez un message d'introduction dynamique de 30 secondes pour l'intégration mondiale, destiné aux grandes organisations et aux responsables RH cherchant à étendre les efforts d'intégration à travers des équipes diversifiées. Le style visuel doit être élégant et percutant, avec des graphiques clairs et une voix off adaptable, facilement répliquée et localisée grâce à la génération de voix off de HeyGen pour des vidéos multilingues, garantissant une expérience de bienvenue cohérente et efficace dans le monde entier.
Exemple de Prompt 3
Que diriez-vous d'une vidéo d'introduction à l'intégration de 90 secondes engageante, adaptée aux propriétaires de petites entreprises et au personnel RH non technique ? Cette vidéo peut montrer à quel point il est facile de créer du contenu professionnel sans compétences en design ou en technologie, en utilisant des visuels lumineux et accessibles et une narration amicale et claire. Mettez en avant la facilité d'utilisation et l'accessibilité, encore améliorées par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour rendre le message universellement compris par tout nouveau membre de l'équipe.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos d'Introduction à l'Intégration

Créez des vidéos d'introduction à l'intégration engageantes et personnalisées sans effort, accueillant les nouveaux employés avec une touche professionnelle et mettant en valeur la culture de votre entreprise.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre message de bienvenue ou les détails de l'intégration sous forme de texte. Notre plateforme transforme vos mots en une vidéo dynamique, en utilisant la fonctionnalité "texte en vidéo à partir de script" pour poser les bases de votre introduction.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos ou en sélectionnant un "avatar AI" pour présenter votre contenu. Cette étape aide à établir une présence professionnelle et amicale pour vos nouveaux employés.
3
Step 3
Affinez Votre Vidéo
Personnalisez davantage votre introduction en générant des voix off de haute qualité. Notre fonctionnalité de "génération de voix off" garantit que votre message est délivré clairement et professionnellement, rendant votre contenu accessible et engageant pour chaque nouveau membre de l'équipe.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et "exportez-la" dans divers formats et ratios d'aspect. Votre introduction à l'intégration est maintenant prête à "développer l'intégration" à travers votre organisation, garantissant une expérience cohérente et accueillante pour tous les nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Bienvenue et de Culture Engagantes

.

Développez des vidéos de bienvenue captivantes et transmettez visuellement la culture de l'entreprise aux nouveaux employés, favorisant la connexion et une forte première impression.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'intégration uniques et engageantes ?

HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos personnalisables, vous permettant d'adapter facilement les vidéos de bienvenue et de formation avec votre marque et votre message spécifiques. Vous pouvez personnaliser les vidéos en choisissant parmi diverses scènes, en ajoutant vos médias et en utilisant nos avatars AI professionnels pour une touche personnalisée.

Ai-je besoin de compétences en design ou techniques pour réaliser des vidéos d'introduction à l'intégration professionnelles avec HeyGen ?

Non, HeyGen est spécialement conçu pour les utilisateurs sans compétences en design ou en technologie. Notre créateur de vidéos AI intuitif simplifie l'ensemble du processus de création, permettant à quiconque de produire facilement des vidéos d'introduction à l'intégration de haute qualité et professionnelles.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour simplifier la création de contenu d'intégration des employés ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de transformation de texte en vidéo à partir de script pour simplifier la création de vidéos d'intégration des employés engageantes. Cela inclut la génération de voix off naturelle et la génération automatique de sous-titres, améliorant l'accessibilité pour toute votre équipe.

Comment HeyGen permet-il aux entreprises de développer leur production de vidéos de bienvenue d'entreprise ?

HeyGen vous permet de développer efficacement la production de vidéos d'intégration en utilisant sa technologie puissante de créateur de vidéos AI et ses divers modèles de vidéos. Vous pouvez rapidement générer des vidéos multilingues et transmettre de manière cohérente les messages de votre culture d'entreprise aux nouveaux employés, quel que soit le volume.

