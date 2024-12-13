Créateur de Vidéos d'Instruction pour l'Intégration : Boostez l'Apprentissage de Votre Équipe

Fournissez une documentation vidéo percutante pour les nouveaux employés en utilisant des avatars IA pour garantir une formation cohérente et de haute qualité à travers votre équipe.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'intégration client de 60 secondes pour un nouveau produit SaaS, présentant un guide clair pour la configuration initiale. Le style visuel doit être élégant et moderne avec des enregistrements d'écran, accompagné d'une voix off calme et instructive, facilement générée à l'aide de la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour des mises à jour rapides du contenu.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo dynamique de 30 secondes expliquant un nouveau processus interne aux employés existants, avec une musique de fond entraînante et une narration claire. Cette vidéo percutante devrait tirer parti des divers modèles et scènes de vidéos d'intégration de HeyGen pour un look poli et cohérent, rendant la création de matériel de formation simple et efficace.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative engageante de 40 secondes présentant une fonctionnalité clé du produit pour les clients potentiels, avec des personnages animés et des graphismes riches. Le style visuel doit être vibrant et informatif, enrichi par une voix off professionnelle et confiante générée directement dans HeyGen pour simplifier la création de vidéos et maintenir la cohérence de la marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Notre Créateur de Vidéos d'Instruction pour l'Intégration

Créez rapidement des vidéos d'intégration des employés engageantes et efficaces, des matériels de formation et des guides pratiques avec notre plateforme alimentée par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script
Saisissez votre contenu d'intégration sous forme de texte pour générer instantanément une vidéo professionnelle à l'aide de notre fonctionnalité avancée de création de texte en vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar IA et Voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes et personnalisez leur voix pour délivrer votre contenu d'instruction avec une touche humaine.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Visuels
Personnalisez facilement votre vidéo en appliquant le logo et les couleurs de votre marque, et améliorez-la avec des éléments de notre bibliothèque multimédia pour une personnalisation facile.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'intégration de haute qualité et utilisez des options flexibles de partage et d'exportation pour la distribuer sur vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Instructions Complexes

Clarifiez les politiques d'entreprise complexes ou les guides système, rendant les instructions d'intégration complexes faciles à comprendre pour tout le monde.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles d'intégration des employés ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos d'intégration des employés époustouflantes et professionnelles sans compétences approfondies en montage vidéo, en utilisant des avatars IA et des capacités intuitives de texte en vidéo. Cela simplifie l'ensemble du processus, permettant une production efficace de matériel de formation de haute qualité.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'intégration visuellement époustouflantes et conformes à la marque avec des modèles ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles et de scènes de vidéos d'intégration professionnelles, permettant une personnalisation facile pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque et offrent des visuels époustouflants. Vous pouvez personnaliser des éléments tels que les arrière-plans animés et les contrôles de marque pour des vidéos percutantes.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos d'intégration plus percutantes ?

HeyGen propose une gamme d'avatars IA et de personnages animés, améliorant l'attrait visuel et l'engagement de vos vidéos d'instruction pour l'intégration. Ces éléments d'IA générative, combinés à des graphismes riches et des ressources musicales, vous aident à produire des vidéos véritablement percutantes.

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création et de mise à jour de la documentation vidéo pour l'intégration ?

HeyGen simplifie la création et la mise à jour de vos vidéos d'instruction pour l'intégration grâce à sa création de texte en vidéo et ses fonctionnalités de personnalisation faciles. Cette plateforme d'IA générative vous permet de convertir rapidement du contenu en vidéo et de mettre à jour les vidéos à tout moment, économisant des heures de production.

