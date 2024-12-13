Votre Générateur de Vidéos d'Instruction pour l'Intégration
Générez des vidéos de formation engageantes sans compétences en design. Utilisez des avatars AI réalistes pour transmettre votre message et assurer une intégration professionnelle et cohérente.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de formation détaillée de 90 secondes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, les guidant à travers une interface d'application complexe. Utilisez des visuels clairs et étape par étape à l'écran et une voix off AI calme et instructive, en tirant pleinement parti des avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière claire et professionnelle. Cette vidéo servira efficacement de vidéo de formation complète générée par un générateur de vidéo AI.
Produisez une vidéo d'intégration percutante de 45 secondes destinée aux départements RH et aux responsables de formation, démontrant la rapidité avec laquelle un contenu personnalisé et de marque peut être créé. La vidéo doit comporter des visuels dynamiques et corporatifs avec une musique de fond entraînante et une voix confiante, en exploitant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour simplifier le processus de création en tant que créateur de vidéo d'intégration efficace.
Créez une vidéo d'orientation inclusive de 75 secondes pour les équipes mondiales, fournissant des informations essentielles sur l'entreprise avec une attention particulière à la localisation. Le style visuel doit être professionnel et diversifié, accompagné d'une voix off claire et de sous-titres/captions de HeyGen en plusieurs langues pour garantir l'accessibilité à tous les nouveaux employés. Cela garantit que vos vidéos d'intégration atteignent un large public.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez la Création de Contenu d'Intégration.
Créez rapidement des cours d'intégration complets et atteignez toutes les nouvelles recrues à l'échelle mondiale, améliorant le temps de mise en valeur.
Améliorez l'Engagement dans l'Intégration des Employés.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour augmenter considérablement l'engagement et la rétention dans les programmes d'intégration des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'intégration engageantes sans compétences en design ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos d'intégration professionnelles et efficaces en utilisant des outils intuitifs. Exploitez divers modèles de vidéos, avatars AI et graphiques riches, garantissant que votre vidéo d'intégration des employés se démarque, même sans expérience préalable en animation ou en design.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de formation ?
HeyGen utilise des capacités AI avancées pour simplifier la création de vidéos, transformant le texte en vidéo avec des voix off AI réalistes et des avatars AI dynamiques. Cette plateforme AI générative rend la production de vidéos de formation de haute qualité efficace et évolutive.
Puis-je personnaliser le branding et le contenu de mes vidéos d'instruction ?
Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos d'instruction. Vous pouvez facilement intégrer votre branding, éditer des scripts et créer plusieurs versions de vidéos pour refléter des mises à jour spécifiques ou différents publics, garantissant un contenu cohérent et pertinent.
HeyGen prend-il en charge la création de contenu d'intégration pour les équipes mondiales ?
Oui, HeyGen est conçu pour soutenir les équipes mondiales en permettant la localisation de vos vidéos d'intégration. Générez facilement des sous-titres et des voix off AI dans diverses langues, garantissant que vos vidéos d'instruction sont accessibles et percutantes pour les employés du monde entier.