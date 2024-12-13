Générateur de Manuels d'Intégration : Créez Votre Guide Parfait

Créez facilement une documentation d'intégration personnalisée. Utilisez les "Modèles & scènes" alimentés par l'AI pour rationaliser les politiques et procédures pour les nouvelles recrues.

Exemple de Prompt 1
Découvrez comment créer des manuels personnalisés et époustouflants en quelques minutes. Cette vidéo concise de 30 secondes, destinée aux professionnels RH et recruteurs occupés, nécessite un style rapide et visuellement dynamique, mettant en avant une interface utilisateur moderne avec une musique de fond énergique. Le récit mettra en lumière la puissance de notre éditeur glisser-déposer et de nos nombreux modèles, démontrant la fonctionnalité de modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement des vidéos d'introduction engageantes qui s'intègrent parfaitement aux besoins de personnalisation de votre entreprise.
Exemple de Prompt 2
Explorez l'avenir de la gestion des politiques et de la documentation avec notre générateur de manuels d'employés AI. Conçu pour les dirigeants d'entreprise et les responsables de la conformité, cette vidéo informative de 60 secondes adoptera un style visuel autoritaire avec des transitions fluides et une voix off explicative claire. Le message principal détaillera comment notre outil alimenté par l'AI génère intelligemment des politiques et procédures essentielles, montrant comment les avatars AI de HeyGen peuvent transmettre ces informations cruciales avec crédibilité et professionnalisme.
Exemple de Prompt 3
Transformez l'expérience de vos nouvelles recrues avec un manuel d'employé engageant qui reflète véritablement votre marque. Cette vidéo percutante de 15 secondes, parfaite pour les startups et les entreprises cherchant à améliorer l'expérience des employés, doit présenter un style visuel chaleureux et engageant avec des animations illustratives et une musique inspirante. Elle démontrera brièvement comment un manuel bien conçu élève l'intégration, en soulignant comment la génération de voix off de HeyGen assure un ton cohérent et accueillant pour chaque nouveau membre de l'équipe, renforçant votre identité de marque.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Manuels d'Intégration

Créez rapidement un manuel d'intégration complet et personnalisé pour les nouveaux employés, en veillant à ce que toutes les politiques et procédures essentielles soient clairement communiquées.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi notre large gamme de modèles préconstruits, offrant une base structurée pour votre manuel d'employé.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Adaptez facilement votre manuel avec des politiques, procédures et informations essentielles de l'entreprise grâce à notre éditeur intuitif.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Intégrez le logo et les couleurs de votre entreprise pour assurer une apparence cohérente et professionnelle tout au long de votre manuel.
4
Step 4
Téléchargez et Partagez
Finalisez votre manuel et téléchargez-le dans le format de votre choix, prêt à être partagé avec les nouveaux membres de l'équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Politiques et Procédures Complexes

.

Simplifiez les politiques et procédures complexes de l'entreprise en explications vidéo facilement compréhensibles, rendant votre documentation plus accessible et compréhensible pour les nouvelles recrues.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'expérience d'intégration pour les nouveaux employés ?

HeyGen utilise des avatars AI et la technologie de texte en vidéo pour créer des modules vidéo engageants, transformant le processus d'intégration traditionnel. Cela permet aux entreprises de rationaliser l'orientation des nouveaux employés avec un contenu dynamique et facile à comprendre qui couvre les politiques et procédures clés.

Quels modèles de contenu vidéo HeyGen propose-t-il pour les directives des employés ?

HeyGen propose une variété de modèles professionnels et de scènes spécifiquement conçus pour créer une documentation claire des politiques et procédures de l'entreprise. Ces modèles aident les utilisateurs à produire rapidement des guides vidéo informatifs sans avoir besoin d'une expérience de conception approfondie.

Est-il possible de personnaliser le contenu vidéo créé par HeyGen pour correspondre aux directives de l'entreprise ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant de personnaliser votre contenu vidéo avec le logo et les couleurs de votre entreprise. Cela garantit que toutes vos communications internes, y compris les manuels vidéo des employés, maintiennent une apparence cohérente et professionnelle.

Comment HeyGen aide-t-il à distribuer des annonces et mises à jour importantes pour les employés ?

HeyGen simplifie la distribution d'informations cruciales pour les employés en fournissant des options d'exportation polyvalentes et un redimensionnement des ratios d'aspect. Vous pouvez facilement télécharger et partager vos annonces vidéo sur diverses plateformes de communication interne, rationalisant ainsi votre processus global.

