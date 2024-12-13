Créateur de Vidéos d'Intégration pour la Formation des Employés
Accélérez la création de vos vidéos d'intégration en utilisant des modèles et scènes professionnels pour une expérience de marque cohérente.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes agissant comme un 'guide pratique' pour les clients existants, démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle. Utilisez l'un des 'Modèles & scènes' de HeyGen pour assembler rapidement une séquence visuellement attrayante avec du texte dynamique vers vidéo à partir du script, en maintenant un style visuel et audio énergique et clair pour guider les utilisateurs sans accroc à travers le processus.
Créez une vidéo d'intégration AI détaillée de 90 secondes présentant les principaux avantages d'une nouvelle plateforme logicielle interne pour les équipes de vente. La vidéo doit adopter un style visuel soigné et corporatif, en utilisant les capacités de 'Texte vers vidéo à partir du script' de HeyGen pour articuler les fonctionnalités et en utilisant la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' pour améliorer les explications visuelles avec des graphiques pertinents, garantissant une présentation informative et engageante.
Concevez une vidéo de formation interne de 75 secondes pour les membres de l'équipe apprenant une nouvelle procédure de conformité, en se concentrant sur la clarté et la rétention. Le style visuel doit être simple et informatif, en utilisant la 'Génération de voix off' de HeyGen pour une narration claire et les 'Sous-titres/légendes' pour garantir l'accessibilité et la compréhension, offrant une expérience auditive directe et professionnelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration des Employés.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos d'intégration dynamiques qui augmentent considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances dès le premier jour.
Échelle de Production de Contenu d'Intégration.
Générez rapidement des guides vidéo d'intégration étendus, atteignant chaque nouvel employé avec des informations cohérentes et de haute qualité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration engageantes ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos d'intégration AI intuitif, vous permettant de créer des vidéos d'intégration de haute qualité efficacement. En saisissant simplement votre script, HeyGen transforme le texte en contenu vidéo captivant avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, réduisant considérablement le temps de production.
Quelles options de personnalisation sont disponibles dans HeyGen pour l'intégration des employés à l'image de marque ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour garantir que vos vidéos d'intégration des employés s'alignent avec votre marque. Vous pouvez utiliser une variété de modèles, incorporer vos contrôles de marque comme les logos et les couleurs, et choisir parmi divers avatars AI pour créer une vidéo d'intégration unique et professionnelle.
Puis-je rapidement transformer du texte en vidéos d'intégration soignées avec HeyGen ?
Oui, HeyGen rend incroyablement facile la création de vidéos d'intégration à partir de texte grâce à ses puissantes capacités de texte vers vidéo. Avec une technologie avancée de synthèse vocale et la possibilité d'ajouter des effets visuels, vous pouvez convertir des scripts en vidéos professionnelles en quelques minutes, éliminant le montage vidéo complexe.
Au-delà de l'intégration des employés, quels autres types de guides pratiques puis-je créer avec la plateforme vidéo AI de HeyGen ?
La plateforme vidéo AI polyvalente de HeyGen est parfaite pour créer une large gamme de guides pratiques et de contenus pédagogiques au-delà de l'intégration des employés. Vous pouvez exploiter ses fonctionnalités pour des tutoriels produits, des modules de formation, des explications marketing, et plus encore, avec une personnalisation fluide et des outils de montage vidéo efficaces.