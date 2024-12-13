Créateur de Vidéos de Parcours d'Intégration : Créez des Expériences Engagantes
Créez facilement des vidéos d'intégration personnalisées avec des avatars AI et boostez l'engagement des employés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez un message vidéo d'intégration personnalisé de 30 secondes destiné aux nouvelles recrues d'un département RH. Cette vidéo doit avoir un style visuel engageant et chaleureux, utilisant des transitions fluides entre les points forts de l'entreprise et un accueil personnalisé d'un chef d'équipe. En utilisant la génération de voix off de HeyGen, le message peut être personnalisé de manière unique avec un ton amical et professionnel, faisant en sorte que la nouvelle recrue se sente immédiatement valorisée.
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les chefs de produit visant à démontrer une nouvelle fonctionnalité logicielle aux utilisateurs existants. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et épuré, incorporant des superpositions d'instructions et des textes à l'écran pour clarifier les étapes complexes. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, cette vidéo d'intégration peut être rapidement assemblée, garantissant un aspect professionnel et cohérent sans effort de conception étendu.
Imaginez créer une vidéo d'intégration dynamique et informative de 50 secondes pour les plateformes d'éducation en ligne, guidant les nouveaux étudiants à travers la navigation dans l'environnement d'apprentissage. Les éléments visuels doivent inclure des graphiques animés et des démonstrations claires des fonctionnalités clés, accompagnés d'un ton audio précis et encourageant. Utilisez la fonction de texte à vidéo de HeyGen pour transformer efficacement les instructions écrites en vidéos d'intégration captivantes en ligne, garantissant précision et engagement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours d'Intégration Efficaces.
Développez efficacement des modules vidéo d'intégration complets pour éduquer de nouveaux membres d'équipe à l'échelle mondiale.
Boostez l'Engagement lors de l'Intégration.
Augmentez l'engagement des nouvelles recrues et la rétention des connaissances grâce à des vidéos de formation interactives alimentées par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration ?
HeyGen simplifie la production de vidéos d'intégration engageantes en utilisant des vidéos générées par AI et des avatars AI réalistes. Notre plateforme fonctionne comme un créateur de vidéos d'intégration efficace, vous permettant de créer des vidéos d'intégration professionnelles en ligne avec facilité.
HeyGen prend-il en charge l'intégration vidéo personnalisée pour les nouveaux employés ?
Absolument, HeyGen vous permet de créer des expériences d'intégration vidéo hautement personnalisées adaptées à vos nouvelles recrues. Utilisez nos modèles de vidéos d'intégration personnalisables et nos voix off AI pour communiquer efficacement votre processus d'intégration unique.
Quelles capacités d'édition vidéo HeyGen offre-t-il pour le contenu de formation en entreprise ?
HeyGen sert de puissant éditeur vidéo, offrant des fonctionnalités robustes pour créer des vidéos de formation et des présentations vidéo captivantes. Vous pouvez intégrer des contrôles de marque, utiliser une bibliothèque multimédia complète et générer des vidéos directement à partir de scripts de texte à vidéo.
HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos de parcours d'intégration pour des tutoriels de produits ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de parcours d'intégration idéal pour développer des vidéos de démonstration de produits claires et des vidéos tutoriels. Notre plateforme vous permet de combiner des avatars AI avec vos propres médias et contenus d'enregistrement d'écran pour expliquer visuellement et efficacement des processus complexes.