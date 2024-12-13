Générateur de Vidéos Explicatives d'Intégration : Créez des Formations Engagantes

Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes grâce à notre interface conviviale et à nos avatars AI pour une création rapide.

Créez une vidéo professionnelle et amicale de 45 secondes, avec une palette de couleurs chaleureuses, destinée aux responsables RH pour présenter les nouvelles recrues à la culture d'entreprise à l'aide d'un générateur de vidéos explicatives d'intégration. Cette vidéo doit montrer la facilité de création de vidéos d'intégration engageantes pour les employés avec des avatars AI qui guident les nouveaux membres de l'équipe à travers les informations essentielles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative dynamique et épurée de 60 secondes avec une musique de fond entraînante et une voix off enthousiaste pour les chefs de produit. La vidéo doit démontrer comment créer des vidéos d'intégration client qui guident efficacement les utilisateurs à travers les fonctionnalités du produit, en utilisant la conversion de texte en vidéo pour transformer le contenu écrit en vidéos d'intégration engageantes rapidement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle de 30 secondes, rapide et vibrante, avec des animations de texte à l'écran et une voix confiante, ciblant les propriétaires de petites entreprises. Cette vidéo illustrera la simplicité de la génération de vidéos explicatives à des fins marketing, en mettant l'accent sur la disponibilité immédiate des modèles et des scènes pour lancer leur processus de création de contenu.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo contemporaine et inclusive de 50 secondes avec un ton apaisant et rassurant, mettant en scène des environnements virtuels diversifiés, parfaite pour les coordinateurs d'équipes à distance. Cette pièce montrera comment créer des vidéos d'intégration virtuelle avec des avatars réalistes et des voix off, en utilisant spécifiquement la génération de voix off de HeyGen pour produire une narration claire et cohérente, rendant le processus d'intégration à distance fluide et accueillant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives d'Intégration

Créez facilement des vidéos explicatives d'intégration professionnelles et engageantes avec des outils alimentés par l'AI, garantissant une expérience fluide pour les nouveaux employés ou clients.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels et de scènes pour commencer rapidement à construire votre vidéo d'intégration.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Convertissez facilement vos scripts écrits en visuels captivants en utilisant notre fonctionnalité avancée de conversion de texte en vidéo pour personnaliser les vidéos.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et des Voix Off
Donnez vie à votre contenu en sélectionnant et intégrant des avatars AI réalistes et en générant des voix off professionnelles.
4
Step 4
Affinez et Exportez
Appliquez votre identité de marque en utilisant des contrôles de marque (logo, couleurs) et exportez vos vidéos d'intégration polies et engageantes dans divers formats.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Informations Complexes pour l'Intégration

Transformez des processus complexes ou des fonctionnalités de produit en vidéos explicatives claires, concises et engageantes pour une compréhension fluide des nouveaux utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur efficace de vidéos explicatives d'intégration ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos explicatives d'intégration captivantes. Utilisez nos outils alimentés par l'AI, y compris divers avatars AI et des voix off naturelles, pour concevoir des vidéos d'intégration engageantes qui expliquent clairement les nouveaux processus ou la culture d'entreprise aux nouvelles recrues.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser mes vidéos d'intégration ?

HeyGen propose de nombreuses options créatives pour personnaliser les vidéos, y compris une large gamme de modèles vidéo et un éditeur par glisser-déposer. Vous pouvez facilement adapter le contenu avec des contrôles de marque, divers avatars AI et des voix off personnalisées pour garantir que vos vidéos d'intégration des employés soient uniques et engageantes.

HeyGen est-il un créateur de vidéos d'intégration AI convivial pour tous les niveaux de compétence ?

Absolument. HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos d'intégration AI intuitif avec une interface conviviale, permettant à quiconque de produire des vidéos d'intégration virtuelle de haute qualité. Profitez de la conversion de texte en vidéo à partir de script et d'une bibliothèque multimédia robuste pour simplifier votre processus de création vidéo sans effort.

HeyGen peut-il créer des vidéos d'intégration client engageantes avec des avatars et des voix off réalistes ?

Oui, HeyGen excelle dans la création de vidéos d'intégration client engageantes en mettant en avant des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité. Notre plateforme prend en charge la génération de sous-titres et de légendes, garantissant que vos messages importants soient clairement transmis et accessibles pour une expérience client supérieure.

