Vidéo Éducative d'Intégration : Boostez l'Engagement Maintenant
Standardisez votre formation et assurez la rétention des connaissances en générant rapidement des vidéos d'intégration engageantes avec le texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour améliorer la rétention des connaissances sur des processus internes complexes, construisez une vidéo de "formation d'intégration" claire et concise de 60 secondes pour tous les employés. Ses visuels pédagogiques et sa voix off précise seraient enrichis par les sous-titres automatiques de HeyGen, garantissant que chaque spectateur saisisse les informations cruciales grâce à des instructions visuelles efficaces.
Une vidéo de "formation d'entreprise" dynamique de 30 secondes est nécessaire pour engager les employés à distance avec un nouveau logiciel, en présentant des conseils rapides et "faciles à digérer". Utilisez les modèles et scènes riches de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque multimédia pour créer une expérience visuelle et audio moderne et énergique qui informe les équipes virtuelles.
Créez une vidéo directe de "formation d'intégration" de 20 secondes mettant en avant les protocoles clés de "santé et sécurité", rendant les informations critiques facilement compréhensibles pour tous les membres de l'équipe. Cette vidéo devrait utiliser des visuels simples et une voix off autoritaire mais accessible, avec le redimensionnement et les exports d'aspect de HeyGen assurant un affichage parfait sur n'importe quel appareil.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Connaissances lors de l'Intégration.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter significativement l'engagement des nouveaux employés et assurer la rétention des connaissances cruciales pendant le processus d'intégration.
Échelle de la Formation et de l'Éducation à l'Intégration.
Produisez un volume plus élevé de cours d'intégration cohérents et engageants, atteignant efficacement tous les nouveaux employés, quel que soit leur emplacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos d'intégration des employés ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration engageantes pour les employés en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Cela permet de produire des vidéos cohérentes et professionnelles pour les nouveaux employés, améliorant la rétention des connaissances et rendant le processus d'intégration plus efficace.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour développer du contenu vidéo de formation d'intégration ?
HeyGen offre un puissant générateur de vidéos AI avec des modèles personnalisables et la génération de voix off, vous permettant de créer rapidement des vidéos de formation d'intégration de haute qualité. Vous pouvez facilement standardiser les supports de formation, garantissant des instructions visuelles claires et cohérentes pour tous les nouveaux employés dans vos programmes de formation d'entreprise.
HeyGen peut-il nous aider à standardiser nos messages de bienvenue vidéo pour les nouveaux employés ?
Absolument. HeyGen vous permet de produire des vidéos de message de bienvenue pour les nouveaux employés cohérentes avec votre marque en utilisant des avatars AI et des contrôles de branding. Cela garantit que chaque nouvel employé reçoit une première impression professionnelle et engageante qui s'aligne avec la culture de votre entreprise, sans besoin de production vidéo extensive.
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos explicatives animées engageantes pour les nouveaux employés ?
HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives animées dynamiques pour les nouveaux employés grâce à sa plateforme intuitive. Vous pouvez facilement convertir des scripts en vidéo avec des avatars AI et des médias riches, rendant les informations complexes digestes et augmentant l'engagement des employés dès le premier jour de l'expérience vidéo éducative d'intégration.