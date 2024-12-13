Créateur de Vidéos de Liste de Contrôle d'Intégration : Engagez les Nouveaux Recrues
Concevez des vidéos d'intégration dynamiques en utilisant des avatars AI pour améliorer l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes destinée aux chefs d'équipe, introduisant les nouvelles recrues à une tâche spécifique du créateur de vidéos de liste de contrôle d'intégration, comme la configuration de leur e-mail. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et moderne avec des modèles animés faciles à suivre et une voix off nette et informative. Exploitez les 'Modèles & scènes' étendus de HeyGen pour construire rapidement les étapes structurées.
Développez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les responsables de formation afin de créer des vidéos d'intégration couvrant les principales politiques de l'entreprise, ciblant toutes les nouvelles recrues. Le style visuel et audio doit être autoritaire mais accessible, utilisant un langage clair et concis renforcé par du texte à l'écran. Cette vidéo doit mettre en avant la puissance de la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour convertir sans effort les documents de politique en contenu engageant, enrichi par des 'Sous-titres/captions' automatiques pour l'accessibilité.
Imaginez un message de bienvenue personnalisé de 40 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe de la part de leur responsable de département, démontrant la facilité de création de vidéos d'intégration avec une touche personnelle. Le style visuel doit être encourageant et amical, incorporant des visuels pertinents d'une bibliothèque multimédia pour illustrer les activités de l'équipe, le tout souligné par une voix off chaleureuse et articulée. Utilisez la puissante 'Génération de voix off' de HeyGen pour délivrer le message de manière claire et professionnelle, complété par des visuels convaincants de la 'Bibliothèque multimédia/support de stock'.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Boostez l'Engagement lors de l'Intégration des Employés.
Améliorez la formation des nouveaux employés avec des vidéos AI engageantes pour améliorer la rétention des informations et la productivité.
Échelle de Création de Contenu d'Intégration.
Produisez efficacement une variété de vidéos d'intégration et de modules de formation pour atteindre toutes les nouvelles recrues, où qu'elles soient.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos d'intégration engageantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'intégration de haute qualité en utilisant des outils alimentés par l'AI et des modèles animés. Notre interface intuitive, avec des outils d'édition par glisser-déposer, signifie qu'aucune compétence n'est nécessaire pour produire du contenu professionnel.
Puis-je personnaliser mes vidéos d'intégration avec un branding spécifique en utilisant HeyGen ?
Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos d'intégration avec le logo, les couleurs et les médias de votre marque. Vous pouvez également utiliser notre vaste bibliothèque multimédia et les avatars AI pour personnaliser l'expérience pour vos nouveaux employés.
HeyGen propose-t-il des avatars AI et des voix off pour les vidéos d'intégration ?
Oui, HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI pour animer vos vidéos d'intégration, ainsi que des capacités avancées de génération de voix off. Cela permet une narration claire, cohérente et professionnelle dans plusieurs langues.
Quel est l'avantage d'utiliser HeyGen en tant que créateur de vidéos d'intégration AI ?
En tant que créateur de vidéos d'intégration AI, HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, vous permettant de produire des vidéos d'intégration efficaces et visuellement attrayantes qui améliorent la rétention des connaissances et l'engagement des employés.