Créateur de Vidéos de Liste de Contrôle d'Intégration : Engagez les Nouveaux Recrues

Concevez des vidéos d'intégration dynamiques en utilisant des avatars AI pour améliorer l'engagement des employés et la rétention des connaissances.

Produisez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouveaux employés, conçue pour les départements RH en utilisant un créateur de vidéos d'intégration AI, qui décrit clairement les premières étapes de leur parcours. Le style visuel doit être lumineux et professionnel, avec un avatar AI amical pour guider les spectateurs à travers les tâches initiales essentielles, complété par une voix off chaleureuse et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour personnaliser le guide virtuel et garantir une expérience cohérente et engageante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes destinée aux chefs d'équipe, introduisant les nouvelles recrues à une tâche spécifique du créateur de vidéos de liste de contrôle d'intégration, comme la configuration de leur e-mail. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et moderne avec des modèles animés faciles à suivre et une voix off nette et informative. Exploitez les 'Modèles & scènes' étendus de HeyGen pour construire rapidement les étapes structurées.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les responsables de formation afin de créer des vidéos d'intégration couvrant les principales politiques de l'entreprise, ciblant toutes les nouvelles recrues. Le style visuel et audio doit être autoritaire mais accessible, utilisant un langage clair et concis renforcé par du texte à l'écran. Cette vidéo doit mettre en avant la puissance de la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour convertir sans effort les documents de politique en contenu engageant, enrichi par des 'Sous-titres/captions' automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un message de bienvenue personnalisé de 40 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe de la part de leur responsable de département, démontrant la facilité de création de vidéos d'intégration avec une touche personnelle. Le style visuel doit être encourageant et amical, incorporant des visuels pertinents d'une bibliothèque multimédia pour illustrer les activités de l'équipe, le tout souligné par une voix off chaleureuse et articulée. Utilisez la puissante 'Génération de voix off' de HeyGen pour délivrer le message de manière claire et professionnelle, complété par des visuels convaincants de la 'Bibliothèque multimédia/support de stock'.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Liste de Contrôle d'Intégration

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes avec l'AI, guidant les nouvelles recrues à travers des listes de contrôle et des informations essentielles pour un démarrage en douceur.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir le contenu de votre liste de contrôle d'intégration. Utilisez la capacité de 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour générer rapidement les scènes vidéo initiales à partir de votre texte, rendant la création de vidéos d'intégration simple et efficace.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI
Donnez vie à votre liste de contrôle en sélectionnant et en personnalisant des avatars AI pour présenter vos informations. Ces présentateurs réalistes améliorent l'engagement et la clarté pour vos nouveaux employés.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Personnalisez votre vidéo pour refléter la culture de votre entreprise. Personnalisez facilement les éléments avec le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de Branding dédiés de HeyGen (logo, couleurs), assurant une apparence et une sensation cohérentes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez la création de votre vidéo d'intégration engageante. Utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect pour produire une vidéo de haute qualité prête à être partagée sur diverses plateformes, garantissant à vos nouvelles recrues un démarrage parfait.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Motivez les Nouvelles Recrues et Construisez la Culture

.

Développez des vidéos inspirantes qui accueillent les nouveaux employés, articulent les valeurs de l'entreprise et favorisent une expérience initiale positive.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos d'intégration engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'intégration de haute qualité en utilisant des outils alimentés par l'AI et des modèles animés. Notre interface intuitive, avec des outils d'édition par glisser-déposer, signifie qu'aucune compétence n'est nécessaire pour produire du contenu professionnel.

Puis-je personnaliser mes vidéos d'intégration avec un branding spécifique en utilisant HeyGen ?

Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos d'intégration avec le logo, les couleurs et les médias de votre marque. Vous pouvez également utiliser notre vaste bibliothèque multimédia et les avatars AI pour personnaliser l'expérience pour vos nouveaux employés.

HeyGen propose-t-il des avatars AI et des voix off pour les vidéos d'intégration ?

Oui, HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI pour animer vos vidéos d'intégration, ainsi que des capacités avancées de génération de voix off. Cela permet une narration claire, cohérente et professionnelle dans plusieurs langues.

Quel est l'avantage d'utiliser HeyGen en tant que créateur de vidéos d'intégration AI ?

En tant que créateur de vidéos d'intégration AI, HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, vous permettant de produire des vidéos d'intégration efficaces et visuellement attrayantes qui améliorent la rétention des connaissances et l'engagement des employés.

