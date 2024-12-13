Produisez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouveaux employés, conçue pour les départements RH en utilisant un créateur de vidéos d'intégration AI, qui décrit clairement les premières étapes de leur parcours. Le style visuel doit être lumineux et professionnel, avec un avatar AI amical pour guider les spectateurs à travers les tâches initiales essentielles, complété par une voix off chaleureuse et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour personnaliser le guide virtuel et garantir une expérience cohérente et engageante.

