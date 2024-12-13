Générateur de Vidéos de Liste de Contrôle d'Intégration : Rationalisez les Processus RH

Rationalisez l'intégration des employés et améliorez la rétention des connaissances pour les nouvelles recrues avec notre fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo à partir de script.

Imaginez une vidéo d'une minute conçue pour les responsables RH et les spécialistes de la formation et du développement, présentant un style visuel professionnel et épuré, accompagné d'une voix off encourageante et claire, démontrant comment transformer une liste de contrôle d'intégration RH en une vidéo captivante. Cette courte vidéo utilise la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer efficacement du contenu et emploie des avatars AI pour transmettre des informations clés, améliorant ainsi considérablement la rétention des connaissances pour les nouvelles recrues.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo émouvante de 90 secondes pour les nouvelles recrues, mettant en avant la culture d'entreprise dynamique avec des visuels engageants, amicaux et accueillants, associés à une voix off chaleureuse et conversationnelle. Cette vidéo exploite les divers modèles et scènes de HeyGen pour établir rapidement une atmosphère accueillante, utilisant la génération de voix off pour personnaliser les salutations et favoriser un fort sentiment d'appartenance lors de l'intégration des employés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction dynamique de 2 minutes ciblant les départements RH et les propriétaires d'entreprise axés sur l'expansion des opérations, présentant des visuels élégants et informatifs accompagnés d'une voix confiante et autoritaire, expliquant la puissance d'un créateur de vidéos d'intégration moderne. La vidéo met en avant comment l'AI générative et les avatars AI peuvent simplifier la création d'expériences d'intégration personnalisées, améliorant considérablement l'efficacité grâce à la personnalisation.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les formateurs d'équipe, présentant des visuels clairs, directs et étape par étape combinés à une voix off instructive, les guidant à travers la création d'une vidéo de liste de contrôle d'intégration essentielle. Cette vidéo utilise efficacement les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et puise dans la vaste bibliothèque de médias/stock pour enrichir la démonstration visuelle de l'utilisation d'un générateur de vidéos de liste de contrôle d'intégration.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Liste de Contrôle d'Intégration

Transformez efficacement vos listes de contrôle d'intégration RH en vidéos engageantes et brandées pour les nouvelles recrues, améliorant la rétention des connaissances et l'expérience des employés.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Intégration
Saisissez le texte de votre liste de contrôle d'intégration ou les points clés dans l'éditeur de script. Notre plateforme utilise la technologie de texte-à-vidéo à partir de script pour poser les bases de votre contenu vidéo.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI pour représenter votre marque, puis personnalisez son apparence et sa voix pour créer un présentateur personnalisé et engageant pour vos vidéos d'intégration.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Branding et Médias
Intégrez l'identité unique de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding pour les logos et les couleurs. Renforcez votre message en incorporant des images ou des vidéos de notre vaste bibliothèque de médias.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Générez votre vidéo d'intégration complétée avec des sous-titres/captions ajoutés automatiquement pour l'accessibilité. Exportez dans divers formats pour partager efficacement avec les nouvelles recrues.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Génération Rapide de Vidéos d'Intégration

Produisez rapidement des vidéos d'intégration professionnelles et percutantes avec l'AI, transformant des listes de contrôle complexes en contenu visuel engageant en quelques minutes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de liste de contrôle d'intégration RH ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI, simplifiant le processus de création de vidéos d'intégration des employés engageantes. Avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo et des modèles de vidéos personnalisables, vous pouvez rapidement transformer votre liste de contrôle d'intégration en contenu visuel captivant pour les nouvelles recrues, améliorant la rétention des connaissances.

HeyGen peut-il utiliser des avatars AI pour divers scénarios d'intégration des employés ?

Oui, HeyGen propose une large gamme d'avatars AI et des capacités avancées de texte-à-vidéo, vous permettant de générer des vidéos d'intégration personnalisées pour divers rôles et besoins culturels de l'entreprise. Cela garantit que vos nouvelles recrues reçoivent des informations cohérentes et engageantes sans effort.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding des vidéos d'intégration avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo, les couleurs et les éléments de la bibliothèque de médias de votre entreprise directement dans vos vidéos d'intégration. Cela garantit une expérience de marque cohérente et renforce la culture de votre entreprise pour les nouvelles recrues.

HeyGen utilise-t-il l'AI générative pour rationaliser la création de vidéos d'intégration ?

Oui, HeyGen exploite l'AI générative, y compris son générateur de scripts avancé et sa fonctionnalité de texte-à-vidéo, pour rationaliser considérablement la production de vidéos d'intégration de haute qualité. Cela permet aux équipes RH de créer efficacement des supports de formation complets pour les nouvelles recrues, réduisant le temps et la complexité.

