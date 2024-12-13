Imaginez une vidéo d'une minute conçue pour les responsables RH et les spécialistes de la formation et du développement, présentant un style visuel professionnel et épuré, accompagné d'une voix off encourageante et claire, démontrant comment transformer une liste de contrôle d'intégration RH en une vidéo captivante. Cette courte vidéo utilise la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer efficacement du contenu et emploie des avatars AI pour transmettre des informations clés, améliorant ainsi considérablement la rétention des connaissances pour les nouvelles recrues.

Générer une Vidéo