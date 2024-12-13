Générateur de Liste de Contrôle d'Intégration pour Optimiser le Processus des Nouvelles Recrues

Donnez aux équipes RH les moyens de créer des flux de travail d'intégration cohérents et alimentés par l'IA, et assurez une montée en compétence plus rapide des nouvelles recrues en générant du contenu texte en vidéo engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Améliorez l'expérience des nouvelles recrues avec une liste de contrôle d'intégration personnalisée conçue spécialement pour elles. Cette vidéo de 45 secondes, destinée aux entreprises axées sur l'expérience des employés, montre comment créer des listes de contrôle engageantes et spécifiques à chaque rôle. Grâce à des visuels engageants et positifs et un avatar AI amical, HeyGen vous permet de présenter un parcours d'intégration unique, faisant en sorte que chaque nouvelle recrue se sente valorisée dès le premier jour.
Exemple de Prompt 2
Assurez-vous que vos membres d'équipe à distance bénéficient d'un accès système fluide et d'une configuration technologique depuis n'importe où grâce à cette vidéo d'instruction de 60 secondes. Ce guide pratique, créé pour les organisations gérant des équipes distribuées, décrit les étapes essentielles pour une liste de contrôle d'intégration réussie pour les employés à distance. Grâce à des visuels dynamiques et pratiques étape par étape et aux sous-titres clairs de HeyGen, vous pouvez transmettre des informations cruciales, permettant à vos employés à distance d'être productifs dès leur premier jour.
Exemple de Prompt 3
Révolutionnez votre processus d'intégration en intégrant des vidéos personnalisées dans votre 'liste de contrôle personnalisée'. Cette vidéo de 30 secondes, idéale pour les propriétaires de petites entreprises et les généralistes RH, démontre comment créer rapidement une expérience d'intégration engageante. En utilisant des visuels lumineux et énergiques et les divers modèles et scènes de HeyGen, vous pouvez créer sans effort une vidéo d'intégration percutante qui captive et informe vos nouveaux membres d'équipe.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Liste de Contrôle d'Intégration

Optimisez l'expérience de vos nouvelles recrues en générant des listes de contrôle d'intégration personnalisées et en les enrichissant avec du contenu engageant pour un démarrage en douceur.

1
Step 1
Générez Votre Liste de Contrôle
Utilisez le `générateur de liste de contrôle d'intégration` pour créer instantanément une liste de base adaptée au rôle et au département d'une nouvelle recrue.
2
Step 2
Personnalisez les Détails
Adaptez facilement votre liste de contrôle avec les options de `personnalisation de la liste`, en ajoutant des tâches spécifiques au rôle, des exigences d'accès aux systèmes et des politiques de l'entreprise.
3
Step 3
Créez des Vidéos d'Intégration
Améliorez votre processus d'intégration en transformant les éléments de la liste de contrôle ou les messages de bienvenue en `vidéos d'intégration` engageantes en utilisant la capacité de `texte en vidéo` de HeyGen.
4
Step 4
Partagez et Suivez les Progrès
Distribuez la `Liste de Contrôle d'Intégration des Employés` complète aux nouvelles recrues et aux équipes RH, puis suivez l'achèvement pour assurer un parcours d'intégration fluide et cohérent.

Cas d'Utilisation

Créez des Vidéos de Bienvenue et de Construction de Culture

Créez des messages de bienvenue engageants et des vidéos sur la culture d'entreprise qui s'intègrent parfaitement dans votre liste de contrôle d'intégration, faisant en sorte que les nouvelles recrues se sentent valorisées dès le premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de liste de contrôle d'intégration des employés ?

HeyGen transforme votre liste de contrôle d'intégration des employés traditionnelle en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo. Cela crée une expérience d'intégration personnalisée et dynamique, améliorant considérablement le parcours des nouvelles recrues.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour une vidéo d'intégration ?

HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos d'intégration avec des contrôles de marque robustes, y compris les logos et les couleurs de l'entreprise. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes, garantissant que votre liste de contrôle d'intégration personnalisée s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.

HeyGen peut-il rationaliser efficacement les listes de contrôle d'intégration des employés à distance ?

Absolument. HeyGen simplifie l'intégration des employés à distance en permettant aux équipes RH de générer rapidement des vidéos d'intégration complètes couvrant l'accès aux systèmes, la configuration technologique et les politiques de l'entreprise. Cela garantit un processus d'intégration cohérent et efficace pour toutes les nouvelles recrues, quel que soit leur emplacement.

Au-delà des listes de contrôle, quels autres types de contenu HeyGen peut-il produire pour les nouveaux employés ?

Au-delà de la liste de contrôle d'intégration principale, HeyGen peut générer des vidéos engageantes pour les sessions de formation, les introductions à la culture d'entreprise, les explications des avantages et même des messages de bienvenue pour les nouvelles recrues. Notre plateforme prend en charge la génération de voix off et les sous-titres pour une communication complète et accessible.

