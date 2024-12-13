Produisez une vidéo didactique d'une minute démontrant comment les équipes d'ingénierie peuvent utiliser le générateur de vidéos AI de HeyGen pour convertir rapidement du texte en vidéo à partir d'un script pour les mises à jour de documentation interne. La vidéo doit cibler les développeurs de logiciels et les professionnels de l'informatique, en employant un style visuel épuré et minimaliste avec une voix off AI autoritaire mais accessible pour transmettre une précision technique et une facilité d'utilisation.

Générer une Vidéo