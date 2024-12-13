Générateur de Vidéos d'Intégration : Améliorez la Formation des Nouveaux Employés
Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes avec notre générateur de vidéos AI, en utilisant des avatars AI pour une touche personnalisée.
Créez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux départements RH et aux responsables de la formation et du développement, illustrant l'efficacité de la génération de vidéos d'intégration à l'aide des avatars AI et de la génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle amicale et accueillante avec des avatars AI diversifiés présentant les informations clés, complétée par une voix off AI professionnelle pour assurer la cohérence et l'alignement de la marque dans tous les supports de formation des nouveaux employés.
Développez une vidéo tutorielle complète de 2 minutes pour les chefs de produit et les rédacteurs techniques, montrant comment HeyGen, en tant que plateforme AI générative, simplifie la création d'une bibliothèque de vidéos tutoriels. Le style visuel doit être clair et étape par étape, avec des captures d'écran et des annotations contextuelles, amélioré par une voix off AI précise et organisé à l'aide des modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement une ressource de formation structurée.
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les équipes marketing dans le secteur technologique, en mettant l'accent sur la façon dont HeyGen, en tant que plateforme de montage vidéo de premier plan, facilite la création de vidéos personnalisées grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exportations, ainsi qu'au support de la bibliothèque de médias/stock pour une distribution multi-plateforme. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et rapide, intégrant divers actifs de stock et une voix off AI concise et énergique pour démontrer l'agilité de la plateforme à adapter le contenu pour différents formats de médias sociaux et publicitaires avec un minimum d'effort.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez la Création de Contenu d'Intégration.
Générez efficacement des cours d'intégration complets et des modules de formation pour éduquer les nouveaux employés à grande échelle avec des vidéos AI.
Améliorez l'Engagement des Nouveaux Employés.
Utilisez des vidéos assistées par AI pour rendre la formation des nouveaux employés plus engageante, conduisant à une meilleure rétention des connaissances et une intégration plus rapide.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration des employés ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la production de vidéos d'intégration engageantes en transformant le texte en contenu vidéo professionnel. Il utilise des avatars AI avancés et des voix off AI pour garantir une présentation cohérente et de haute qualité pour les nouveaux employés. Cette plateforme rend efficace l'extension de vos efforts de formation des nouveaux employés.
Quels avatars AI et modèles vidéo puis-je personnaliser avec HeyGen ?
HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI personnalisables et de modèles vidéo conçus professionnellement qui peuvent être adaptés à votre marque. Les utilisateurs peuvent ajuster les vêtements, l'apparence et l'arrière-plan, et également intégrer leurs propres éléments de marque comme les logos et les couleurs. Cela permet une production vidéo personnalisée et cohérente.
HeyGen prend-il en charge la conversion avancée de texte en vidéo et les voix off AI pour des contenus diversifiés ?
Oui, la capacité robuste de conversion de texte en vidéo de HeyGen vous permet de générer du contenu vidéo dynamique directement à partir d'un script, avec une large gamme de voix off AI au son naturel. Cela permet la production rapide de divers types de contenu, des vidéos de formation aux supports marketing. C'est une fonctionnalité puissante de notre plateforme AI générative.
Au-delà des vidéos d'intégration, comment HeyGen peut-il être utilisé pour une bibliothèque de vidéos tutoriels ?
Au-delà des vidéos d'intégration, HeyGen est une plateforme de montage vidéo idéale pour construire une vaste bibliothèque de vidéos tutoriels. Son interface conviviale et ses modèles vidéo préconstruits permettent une création rapide de contenu didactique cohérent pour tout sujet. HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de formation de haute qualité et évolutives.