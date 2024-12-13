Générateur de Vidéos d'Intégration : Améliorez la Formation des Nouveaux Employés

Produisez une vidéo didactique d'une minute démontrant comment les équipes d'ingénierie peuvent utiliser le générateur de vidéos AI de HeyGen pour convertir rapidement du texte en vidéo à partir d'un script pour les mises à jour de documentation interne. La vidéo doit cibler les développeurs de logiciels et les professionnels de l'informatique, en employant un style visuel épuré et minimaliste avec une voix off AI autoritaire mais accessible pour transmettre une précision technique et une facilité d'utilisation.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux départements RH et aux responsables de la formation et du développement, illustrant l'efficacité de la génération de vidéos d'intégration à l'aide des avatars AI et de la génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle amicale et accueillante avec des avatars AI diversifiés présentant les informations clés, complétée par une voix off AI professionnelle pour assurer la cohérence et l'alignement de la marque dans tous les supports de formation des nouveaux employés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo tutorielle complète de 2 minutes pour les chefs de produit et les rédacteurs techniques, montrant comment HeyGen, en tant que plateforme AI générative, simplifie la création d'une bibliothèque de vidéos tutoriels. Le style visuel doit être clair et étape par étape, avec des captures d'écran et des annotations contextuelles, amélioré par une voix off AI précise et organisé à l'aide des modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement une ressource de formation structurée.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les équipes marketing dans le secteur technologique, en mettant l'accent sur la façon dont HeyGen, en tant que plateforme de montage vidéo de premier plan, facilite la création de vidéos personnalisées grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exportations, ainsi qu'au support de la bibliothèque de médias/stock pour une distribution multi-plateforme. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et rapide, intégrant divers actifs de stock et une voix off AI concise et énergique pour démontrer l'agilité de la plateforme à adapter le contenu pour différents formats de médias sociaux et publicitaires avec un minimum d'effort.
Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos d'Intégration

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes et personnalisées avec des avatars AI, une personnalisation de marque et des fonctionnalités puissantes de texte en vidéo pour une expérience fluide des nouveaux employés.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels conçus pour l'intégration. Personnalisez les mises en page pour correspondre à l'esthétique et au message de votre marque, posant ainsi les bases d'un contenu engageant.
2
Step 2
Générez du Contenu avec AI
Collez votre script d'intégration ou utilisez AI pour en générer un. Exploitez notre fonctionnalité puissante de texte en vidéo pour transformer votre texte en segments vidéo engageants avec des avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo en appliquant le logo de votre entreprise et les couleurs de votre marque. Améliorez vos visuels en intégrant des médias pertinents de notre bibliothèque de stock ou de vos propres téléchargements.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Exportez facilement vos vidéos d'intégration terminées dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Distribuez-les largement pour construire une bibliothèque de formation complète et améliorer l'expérience de vos nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez la Production de Vidéos d'Intégration

Créez rapidement des vidéos d'intégration professionnelles et personnalisées, y compris des messages de bienvenue et des guides spécifiques aux rôles, avec des avatars AI et du texte en vidéo.

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration des employés ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la production de vidéos d'intégration engageantes en transformant le texte en contenu vidéo professionnel. Il utilise des avatars AI avancés et des voix off AI pour garantir une présentation cohérente et de haute qualité pour les nouveaux employés. Cette plateforme rend efficace l'extension de vos efforts de formation des nouveaux employés.

Quels avatars AI et modèles vidéo puis-je personnaliser avec HeyGen ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI personnalisables et de modèles vidéo conçus professionnellement qui peuvent être adaptés à votre marque. Les utilisateurs peuvent ajuster les vêtements, l'apparence et l'arrière-plan, et également intégrer leurs propres éléments de marque comme les logos et les couleurs. Cela permet une production vidéo personnalisée et cohérente.

HeyGen prend-il en charge la conversion avancée de texte en vidéo et les voix off AI pour des contenus diversifiés ?

Oui, la capacité robuste de conversion de texte en vidéo de HeyGen vous permet de générer du contenu vidéo dynamique directement à partir d'un script, avec une large gamme de voix off AI au son naturel. Cela permet la production rapide de divers types de contenu, des vidéos de formation aux supports marketing. C'est une fonctionnalité puissante de notre plateforme AI générative.

Au-delà des vidéos d'intégration, comment HeyGen peut-il être utilisé pour une bibliothèque de vidéos tutoriels ?

Au-delà des vidéos d'intégration, HeyGen est une plateforme de montage vidéo idéale pour construire une vaste bibliothèque de vidéos tutoriels. Son interface conviviale et ses modèles vidéo préconstruits permettent une création rapide de contenu didactique cohérent pour tout sujet. HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de formation de haute qualité et évolutives.

