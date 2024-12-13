Générateur d'Assistant d'Intégration : Automatisez le Succès des Nouvelles Recrues
Rationalisez l'intégration des nouvelles recrues avec des e-mails de bienvenue automatisés et des parcours d'apprentissage personnalisés, améliorés par la conversion dynamique de texte en vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Élevez l'expérience d'intégration de vos nouvelles recrues avec une vidéo vibrante de 60 secondes conçue pour les responsables RH et les spécialistes de la formation et du développement. Utilisez des visuels engageants et amicaux et une voix dynamique pour démontrer comment personnaliser les parcours d'apprentissage en utilisant les avatars IA de HeyGen et les divers modèles et scènes pour un contenu véritablement captivant.
Rationalisez rapidement votre communication des politiques de l'entreprise dans une vidéo concise de 30 secondes. Idéal pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les coordinateurs RH, ce prompt appelle à des visuels dynamiques et rapides avec une voix claire et concise, montrant comment la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les sous-titres automatiques garantissent une information cohérente et compréhensible.
Inspirez les directeurs RH et la haute direction avec une vidéo professionnelle de 50 secondes démontrant comment transformer véritablement votre processus d'intégration. Employez des visuels inspirants illustrant des expériences positives des employés et une voix autoritaire et empathique pour transmettre la commodité en termes de gain de temps obtenue grâce au redimensionnement flexible des ratios d'aspect et aux exports de HeyGen ainsi qu'à la fonctionnalité efficace de texte en vidéo à partir de script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez Rapidement du Contenu de Formation d'Intégration.
Générez rapidement des modules de formation et des supports complets pour garantir que toutes les nouvelles recrues reçoivent des informations cohérentes et de haute qualité.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Connaissances des Nouvelles Recrues.
Utilisez des vidéos alimentées par l'IA pour rendre l'apprentissage interactif et mémorable, améliorant la façon dont les nouveaux employés absorbent les informations critiques et la culture d'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il transformer notre processus d'intégration des employés ?
Les outils d'intégration IA de HeyGen vous permettent de créer des expériences d'intégration engageantes et personnalisées avec des avatars IA et la conversion de texte en vidéo à partir de script, rationalisant considérablement votre processus d'intégration des employés automatisé. Cela garantit que les nouvelles recrues reçoivent des informations cohérentes et de haute qualité, menant à une adoption fluide et à une expérience améliorée des nouvelles recrues.
Quel rôle jouent les avatars IA dans les solutions d'intégration des nouvelles recrues de HeyGen ?
HeyGen exploite des avatars IA avancés et des capacités de conversion de texte en vidéo pour offrir des parcours d'apprentissage dynamiques et personnalisés aux nouvelles recrues. Ces vidéos alimentées par l'IA rendent les informations complexes facilement digestibles, améliorant l'engagement et apportant une touche professionnelle à votre intégration des nouvelles recrues.
Comment HeyGen soutient-il les équipes RH dans l'automatisation des tâches d'intégration ?
HeyGen fournit aux équipes RH des outils intuitifs et des modèles personnalisables pour automatiser diverses tâches d'intégration, telles que la génération de vidéos de bienvenue et de contenu pédagogique. Cette capacité de générateur de contenu IA offre une commodité significative en termes de gain de temps, permettant aux équipes RH de se concentrer sur des initiatives stratégiques et de personnaliser les parcours d'apprentissage.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding de notre contenu d'intégration ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo, les couleurs et les messages spécifiques de votre entreprise dans toutes les vidéos d'intégration. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables pour personnaliser les parcours d'apprentissage, garantissant que chaque expérience de nouvelle recrue est cohérente et alignée avec l'identité de votre marque.