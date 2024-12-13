Générateur de Vidéo Omnicanal : Élargissez Facilement Votre Contenu

Générez des vidéos marketing de haute qualité pour chaque plateforme avec notre capacité de Texte en vidéo à partir d'un script.

Imaginez transformer votre contenu marketing en seulement 30 secondes. Pour les marketeurs numériques occupés, créez une vidéo énergique et moderne montrant à quel point il est facile de générer un message convaincant à l'aide d'un générateur de vidéo AI à partir d'un simple script. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" pour produire des visuels dynamiques et une voix off AI claire qui capte instantanément l'attention, parfait pour des campagnes rapides sur les réseaux sociaux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une publicité vidéo élégante de 45 secondes ciblant les agences créatives et les responsables de marque, démontrant l'utilisation innovante des "avatars AI" pour délivrer des messages de marque cohérents. Employez des visuels professionnels à fort impact avec une piste sonore de fond sophistiquée et subtile pour montrer comment un moteur créatif comme HeyGen élève la portée des campagnes et offre une apparence soignée.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo produit complète de 60 secondes pour les entreprises de commerce électronique, illustrant la création de vidéos de haute qualité qui captivent les clients. Utilisez des prises de vue détaillées des produits avec des transitions engageantes et une voix off AI claire et descriptive, puis montrez comment le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" garantissent que votre sortie vidéo est parfaite sur toutes les plateformes, des Reels Instagram aux publicités YouTube.
Exemple de Prompt 3
Comment les équipes marketing peuvent-elles lancer une campagne de générateur de vidéo omnicanal en quelques minutes ? Créez une vidéo tutorielle vibrante de 30 secondes pour les créateurs de contenu, avec des visuels d'interface utilisateur lumineux et conviviaux et une voix AI amicale, mettant en avant la puissance des "Modèles et scènes" pour produire rapidement un contenu marketing diversifié pour chaque canal. Cette suggestion met l'accent sur la rapidité et la facilité de génération d'une stratégie vidéo complète.


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo Omnicanal

Apprenez à créer efficacement du contenu vidéo de haute qualité pour tous vos canaux marketing avec le puissant générateur de vidéo AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script
Saisissez votre texte souhaité, et notre fonctionnalité 'texte en vidéo à partir d'un script' le convertit instantanément en un récit visuellement engageant, prêt pour votre "contenu marketing".
2
Step 2
Sélectionnez Votre Talent AI
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'"avatars AI" pour être le visage de votre vidéo. Cette fonctionnalité essentielle vous aide à produire un contenu convaincant et dynamique efficacement.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez l'impact de votre vidéo en générant des 'voix off AI' de haute qualité dans diverses langues, faisant résonner votre message largement.
4
Step 4
Optimisez pour une Portée Omnicanal
Utilisez le 'redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect' pour adapter parfaitement votre vidéo à différentes plateformes, assurant une "portée multiplateforme" pour votre contenu.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Histoires de Succès Client Impactantes

Concevez des vidéos AI convaincantes pour mettre en avant les réussites de vos clients, renforçant la confiance et la crédibilité sur vos canaux marketing.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mon contenu marketing ?

HeyGen sert de moteur créatif puissant, permettant aux marketeurs numériques de créer facilement des vidéos de haute qualité pour divers contenus marketing. Utilisez son générateur de vidéo AI intuitif pour transformer le texte en visuels engageants avec des modèles vidéo professionnels et des contrôles de marque.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les publicités vidéo ?

Oui, HeyGen permet un contrôle étendu de la marque pour s'assurer que vos publicités vidéo et vidéos produits s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez personnaliser les avatars AI, incorporer votre logo et appliquer les couleurs de votre marque pour maintenir une expérience visuelle cohérente sur tout votre contenu marketing.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéo omnicanal efficace ?

HeyGen est un générateur de vidéo omnicanal efficace car il simplifie la production vidéo, vous permettant de créer rapidement des vidéos de haute qualité à partir de texte. Avec des fonctionnalités telles que le support multilingue et le redimensionnement des ratios d'aspect, HeyGen vous aide à atteindre un public plus large sur diverses plateformes.

HeyGen peut-il aider avec les voix off AI pour mes vidéos ?

Absolument, le générateur de vidéo AI de HeyGen inclut des capacités avancées de génération de voix off, vous permettant de créer un audio convaincant directement à partir de votre script. Ce processus de texte en vidéo simplifie votre production vidéo globale, garantissant un son professionnel pour tout votre contenu créatif.

