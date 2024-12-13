Créateur de Vidéos de Politique de Bureau : Créez des Formations Engagantes
Personnalisez entièrement des vidéos professionnelles pour toutes vos politiques d'entreprise avec les puissants contrôles de marque de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour tous les employés, détaillant les nouveaux codes de conduite avec un ton moderne, informatif et direct. Rédigez le récit en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script et améliorez la clarté avec une génération de voix off précise.
Concevez une annonce de 30 secondes pour le personnel existant, introduisant un système de création de vidéos de politique de bureau mis à jour avec un style visuel élégant, concis et professionnel. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement la vidéo et intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour maintenir la cohérence de la marque.
Produisez une vidéo de formation de 90 secondes pour les responsables de département et les membres de l'équipe, décomposant les changements de politique complexes en segments facilement digestibles avec une présentation de haute qualité, autoritaire mais accessible. Assurez une large compatibilité en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect et garantissez la compréhension grâce à des sous-titres complets.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez la Formation sur les Politiques et l'Intégration.
Produisez rapidement des vidéos de formation complètes et des supports d'intégration pour garantir que les employés comprennent efficacement les politiques de l'entreprise.
Améliorez l'Engagement des Employés avec les Politiques.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de politique dynamiques qui augmentent la compréhension et la rétention des directives critiques de l'entreprise par les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos professionnelles efficacement ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui transforme les scripts en vidéos de haute qualité en utilisant une variété de modèles de vidéos personnalisables. Cet outil puissant simplifie la création de contenu engageant, parfait pour les vidéos explicatives ou le matériel de formation essentiel.
Dans quelle mesure les vidéos créées avec HeyGen sont-elles personnalisables, notamment en ce qui concerne le branding ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs de marque pour garantir que vos vidéos professionnelles sont entièrement personnalisables. Cela assure que votre contenu vidéo de haute qualité s'aligne parfaitement avec l'identité et les normes de votre entreprise.
HeyGen est-il adapté à la création de vidéos de politique de bureau ou d'intégration ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de politique de bureau idéal, vous permettant de produire des vidéos claires et engageantes pour les politiques d'entreprise, les codes de conduite ou les communications internes. Ses capacités robustes en font également un choix parfait pour créer des vidéos d'intégration efficaces pour les nouveaux employés.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen inclut-il pour améliorer la production vidéo ?
HeyGen, en tant que créateur de vidéos AI de premier plan, intègre des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée pour donner vie à vos scripts. De plus, il génère automatiquement des sous-titres, garantissant que votre contenu est accessible et professionnel pour un public plus large.