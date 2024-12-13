Créateur de Vidéos de Politique de Bureau : Créez des Formations Engagantes

Personnalisez entièrement des vidéos professionnelles pour toutes vos politiques d'entreprise avec les puissants contrôles de marque de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour tous les employés, détaillant les nouveaux codes de conduite avec un ton moderne, informatif et direct. Rédigez le récit en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script et améliorez la clarté avec une génération de voix off précise.
Exemple de Prompt 2
Concevez une annonce de 30 secondes pour le personnel existant, introduisant un système de création de vidéos de politique de bureau mis à jour avec un style visuel élégant, concis et professionnel. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement la vidéo et intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour maintenir la cohérence de la marque.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation de 90 secondes pour les responsables de département et les membres de l'équipe, décomposant les changements de politique complexes en segments facilement digestibles avec une présentation de haute qualité, autoritaire mais accessible. Assurez une large compatibilité en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect et garantissez la compréhension grâce à des sous-titres complets.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Politique de Bureau

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles et engageantes pour les politiques d'entreprise, la formation et l'intégration avec notre créateur de vidéos AI intuitif.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles de vidéos professionnels ou commencez avec une toile vierge pour commencer à créer vos vidéos explicatives sur les politiques d'entreprise en utilisant des modèles et des scènes.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI et des Médias
Personnalisez votre vidéo en ajoutant du texte, des médias personnalisés et en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu de manière dynamique.
3
Step 3
Ajoutez des Narrations et du Branding
Améliorez votre vidéo avec une narration professionnelle grâce aux options de voix off et appliquez les couleurs et le logo uniques de votre marque en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs).
4
Step 4
Examinez et Exportez Votre Vidéo de Politique
Examinez votre vidéo de haute qualité terminée pour en vérifier l'exactitude, puis exportez-la en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour la partager en tant que matériel de formation ou vidéo d'intégration.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Politiques Complexes de l'Entreprise

Transformez des politiques d'entreprise complexes en vidéos explicatives faciles à comprendre, améliorant la clarté et la conformité au sein de l'organisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos professionnelles efficacement ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui transforme les scripts en vidéos de haute qualité en utilisant une variété de modèles de vidéos personnalisables. Cet outil puissant simplifie la création de contenu engageant, parfait pour les vidéos explicatives ou le matériel de formation essentiel.

Dans quelle mesure les vidéos créées avec HeyGen sont-elles personnalisables, notamment en ce qui concerne le branding ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs de marque pour garantir que vos vidéos professionnelles sont entièrement personnalisables. Cela assure que votre contenu vidéo de haute qualité s'aligne parfaitement avec l'identité et les normes de votre entreprise.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos de politique de bureau ou d'intégration ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de politique de bureau idéal, vous permettant de produire des vidéos claires et engageantes pour les politiques d'entreprise, les codes de conduite ou les communications internes. Ses capacités robustes en font également un choix parfait pour créer des vidéos d'intégration efficaces pour les nouveaux employés.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen inclut-il pour améliorer la production vidéo ?

HeyGen, en tant que créateur de vidéos AI de premier plan, intègre des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée pour donner vie à vos scripts. De plus, il génère automatiquement des sous-titres, garantissant que votre contenu est accessible et professionnel pour un public plus large.

