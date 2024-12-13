Créateur de Vidéos d'Orientation de Bureau pour Simplifier la Formation des Employés
Révolutionnez l'intégration et la formation de vos employés en créant des vidéos de communication interne captivantes avec des avatars AI époustouflants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes mettant en avant la culture et les valeurs uniques de votre entreprise pour les candidats potentiels, fonctionnant comme un créateur de vidéos de formation engageant pour la pré-intégration. Visez un style visuel et audio énergique et moderne avec une musique de fond inspirante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un récit captivant.
Développez une vidéo de communication interne complète de 2 minutes pour les équipes existantes, conçue pour simplifier la formation sur une nouvelle mise à jour logicielle ou un processus, en assurant clarté et accessibilité. Le style visuel doit être très illustratif et concis, ciblant le personnel technique de tous les départements, avec les sous-titres/captions de HeyGen affichés de manière proéminente pour une rétention optimale de l'information.
Produisez une alerte vidéo concise de 30 secondes pour tous les employés concernant une mise à jour urgente de la politique, nécessitant un style visuel et audio direct et sans détour. Cette solution rapide de création de vidéos doit transmettre le message efficacement à un large public interne, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour une création de contenu rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration.
Améliorez l'engagement des nouvelles recrues et la rétention des connaissances lors de l'orientation avec des vidéos de formation alimentées par l'IA.
Rationalisez la Formation Interne.
Produisez efficacement une variété de contenus de formation et d'intégration internes pour tous les nouveaux membres de l'équipe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'IA pour créer des vidéos de formation ?
HeyGen utilise des fonctionnalités avancées d'IA et des avatars AI pour transformer le texte en vidéo à partir de scripts, permettant la production rapide de vidéos de formation professionnelles sans nécessiter de compétences complexes en montage.
HeyGen peut-il aider à produire des vidéos d'orientation de bureau engageantes ?
Absolument. HeyGen offre une variété de modèles de vidéos et d'options de personnalisation, y compris des contrôles de marque, pour créer des vidéos d'orientation de bureau captivantes qui communiquent efficacement la culture de votre entreprise.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité des vidéos ?
HeyGen fournit des fonctionnalités techniques robustes comme les sous-titres/captions automatiques et la génération de voix off pour garantir que vos vidéos soient accessibles à un public plus large. Sa fonctionnalité intuitive de glisser-déposer simplifie également la création de contenu pour tous les utilisateurs.
À quelle vitesse puis-je générer des vidéos de communication interne avec HeyGen ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos, vous permettant de générer rapidement des vidéos de communication interne à partir d'un script grâce à ses puissantes capacités de texte-à-vidéo, simplifiant considérablement le partage d'informations et la formation.