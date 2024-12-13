Créateur de Vidéos Publicitaires : Créez Facilement des Publicités Vidéo Engagantes
Créez des publicités convaincantes qui convertissent. Utilisez des avatars AI pour donner vie à vos promotions en quelques minutes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo didactique propre et professionnelle de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux agences digitales, démontrant la simplicité de produire des publicités vidéo de haute qualité. L'esthétique doit être lumineuse et conviviale, avec une narration claire et articulée guidant les spectateurs à travers le processus, accompagnée d'une musique d'ambiance douce. Mettez l'accent sur l'utilisation des divers modèles et scènes de HeyGen pour générer rapidement du contenu avec l'AI, transformant des idées complexes en publicités vidéo époustouflantes.
Créez une vidéo produit énergique de 60 secondes ciblant les entreprises de commerce électronique et les annonceurs de produits, en se concentrant sur le lancement d'un produit spécifique. Le style visuel doit être élégant et très soigné, avec des prises de vue de produits époustouflantes et des transitions dynamiques, accompagnées d'une musique contemporaine percutante. Cette vidéo doit illustrer comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script vous permet de créer facilement des publicités vidéo qui captent l'attention et stimulent les ventes.
Développez une vidéo promotionnelle inspirante de 30 secondes pour les entrepreneurs en herbe et les débutants en marketing, illustrant à quel point il est accessible de devenir créateur de vidéos publicitaires. L'approche visuelle doit être encourageante et simple, utilisant une palette de couleurs chaudes et une voix off amicale et encourageante, sur fond de musique de fond inspirante. Montrez la facilité d'ajouter des médias à partir de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir votre narration et créer des publicités vidéo percutantes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes qui génèrent des résultats, en utilisant l'AI pour simplifier votre processus créatif.
Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des publicités vidéo courtes captivantes et des clips optimisés pour les plateformes de réseaux sociaux afin de capter l'attention de l'audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il les créateurs de contenu à produire des publicités vidéo efficaces ?
HeyGen est un puissant créateur de vidéos publicitaires AI qui permet aux créateurs de contenu et aux marketeurs de produire rapidement des publicités vidéo engageantes. Notre plateforme utilise des avatars AI avancés et un éditeur intuitif par glisser-déposer pour simplifier le processus créatif, rendant la création de publicités vidéo simple pour toute campagne.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires efficace pour les réseaux sociaux ?
HeyGen offre une suite robuste de fonctionnalités incluant des modèles de vidéos personnalisables, un éditeur simple par glisser-déposer, et la capacité de générer du contenu avec l'AI pour les scripts et les voix off. Cela permet aux utilisateurs de créer facilement des publicités vidéo optimisées pour les réseaux sociaux et diverses autres plateformes.
HeyGen peut-il prendre en charge divers formats de publicités vidéo comme les publicités vidéo UGC ou les vidéos produits ?
Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à créer des publicités vidéo pour divers besoins, des démonstrations de produits dynamiques aux publicités vidéo UGC authentiques. Avec des avatars AI et des options d'édition flexibles, vous pouvez adapter votre contenu pour résonner avec votre audience et inclure des éléments d'appel à l'action forts.
Comment les capacités AI de HeyGen améliorent-elles mon expérience de créateur de vidéos publicitaires ?
HeyGen utilise une AI de pointe pour transformer des scripts en publicités vidéo professionnelles avec des avatars AI réalistes et des voix off automatisées, en faisant un puissant créateur de vidéos publicitaires AI. Cela vous permet de produire rapidement des vidéos de haute qualité pour toute campagne de créateur de vidéos publicitaires, optimisant votre flux de travail d'édition vidéo.