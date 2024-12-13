Créateur de Vidéos à Perspective Professionnelle pour un Contenu Simplifié

Créez facilement des vidéos explicatives et de formation professionnelles sans expérience en montage, en utilisant des avatars AI puissants pour un contenu dynamique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation de 60 secondes pour les nouveaux employés, axée sur les procédures de base d'intégration de l'entreprise. Adoptez une esthétique visuelle amicale et encourageante avec des visuels clairs et étape par étape, et assurez-vous que toutes les informations clés sont renforcées par des sous-titres automatiques. L'audio doit être une voix off chaleureuse et encourageante, guidant le public à travers les premières étapes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de sécurité de 30 secondes pour le personnel général, soulignant l'importance de l'utilisation appropriée des EPI dans un environnement dangereux. Le style visuel doit être direct et percutant, utilisant des couleurs fortes et des démonstrations claires, tandis qu'un avatar AI délivre le message critique avec un ton sérieux et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour garantir une diffusion cohérente.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de branding de 45 secondes pour les réseaux sociaux d'une communauté en ligne, annonçant un événement virtuel à venir. Le style visuel doit être énergique et vibrant, incorporant des transitions dynamiques et une musique de fond entraînante, avec un avatar AI charismatique de HeyGen délivrant une invitation conversationnelle et enthousiaste. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour rédiger rapidement l'annonce engageante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos à Perspective Professionnelle

Créez facilement des vidéos explicatives, de formation ou de sécurité professionnelles avec AI, même sans expérience préalable en montage.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script préparera votre contenu pour la conversion en une vidéo captivante.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Avatar
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles professionnels, ajoutez des médias et renforcez votre message avec un avatar AI réaliste qui correspond à votre contexte professionnel.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Générez des voix off au son naturel en utilisant le générateur de voix AI, ou enregistrez les vôtres, et assurez l'accessibilité en activant les sous-titres automatiques pour votre public.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Revoyez votre contenu, appliquez vos contrôles de branding (logo, couleurs) pour la cohérence, et exportez votre vidéo de haute qualité prête à être diffusée sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élever le Développement Professionnel

Augmentez l'engagement et la rétention des connaissances dans les programmes de développement professionnel et d'intégration en utilisant des vidéos de formation dynamiques alimentées par AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos explicatives ou mon contenu de formation de manière créative ?

HeyGen vous permet de transformer des scripts en vidéos explicatives et contenus de formation engageants en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités de génération de voix AI. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles et personnaliser les scènes pour transmettre efficacement votre message.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un Créateur de Vidéos AI pour les utilisateurs sans expérience en montage vidéo ?

HeyGen est un Créateur de Vidéos AI intuitif conçu avec un éditeur glisser-déposer qui ne nécessite aucune expérience en montage vidéo. Son interface conviviale vous permet de générer rapidement des vidéos professionnelles, simplifiant votre processus de création de contenu.

HeyGen peut-il intégrer des avatars AI et des voix off pour des vidéos de sécurité dynamiques ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer des vidéos de sécurité percutantes en utilisant des avatars AI réalistes et un générateur de voix AI robuste pour des voix off convaincantes. Vous pouvez également ajouter des sous-titres automatiques pour assurer une communication claire et une accessibilité pour tous les spectateurs.

Comment HeyGen soutient-il les besoins en branding et en multilinguisme pour les vidéos de formation professionnelles ?

HeyGen permet aux entreprises de maintenir un branding fort dans leurs vidéos de formation grâce à des modèles personnalisables et à l'intégration de logos. De plus, son support multilingue avancé garantit que votre contenu de formation est accessible et efficace pour un public mondial diversifié.

