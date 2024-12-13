Créateur de Vidéos pour Systèmes d'Apprentissage Professionnel pour l'E-learning
Élevez la formation en entreprise et améliorez la rétention des connaissances des employés en créant du contenu pédagogique dynamique avec des avatars IA.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes pour les formateurs d'entreprise et les PME, conçue pour améliorer la rétention des connaissances des employés sur un sujet technique complexe. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et concis avec une narration énergique, utilisant de manière proéminente du texte à l'écran pour mettre en évidence les points clés. Démontrez l'utilité de la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour maximiser l'accessibilité et la compréhension dans les modules de formation vidéo.
Produisez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les concepteurs pédagogiques et les créateurs de contenu e-learning, détaillant l'intégration d'un nouveau module dans les systèmes de gestion de l'apprentissage existants. La vidéo doit adopter un style visuel informatif et épuré, avec un design modulaire et une voix off neutre et autoritaire. Mettez en avant la flexibilité de la génération de voix off de HeyGen pour produire un audio cohérent pour divers contenus e-learning.
Créez une vidéo promotionnelle de 2 minutes destinée aux dirigeants d'entreprise et aux responsables des départements de formation, démontrant comment un créateur de vidéos IA peut révolutionner la formation en entreprise. La présentation visuelle doit être soignée et engageante, utilisant des médias de haute qualité et maintenant une présence de marque cohérente. Montrez comment la bibliothèque de médias/support de stock de HeyGen permet le développement rapide de vidéos professionnelles et de marque pour la génération de vidéos de bout en bout.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir les Programmes d'Apprentissage à l'Échelle Mondiale.
Produisez rapidement des cours vidéo diversifiés pour étendre votre portée éducative et impacter les apprenants dans le monde entier.
Améliorer l'Engagement et la Rétention en Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'IA pour augmenter significativement l'engagement des participants et améliorer la rétention des connaissances dans la formation en entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA pour l'e-learning ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos IA intuitif, permettant aux utilisateurs de générer efficacement du contenu e-learning engageant. Vous pouvez transformer du texte en vidéo en utilisant des avatars IA réalistes et des voix off alimentées par l'IA, simplifiant considérablement votre production de formation vidéo.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour un développement rapide de formation vidéo ?
HeyGen offre aux utilisateurs des capacités robustes de texte-à-vidéo, convertissant les scripts en modules de formation vidéo professionnels sans effort. Sa plateforme inclut des modèles et scènes préconçus, une génération automatique de voix off, et des contrôles de marque complets pour assurer la cohérence de tout votre contenu pédagogique.
HeyGen peut-il intégrer une marque personnalisée dans les systèmes d'apprentissage professionnel ?
Absolument. HeyGen fournit des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise directement dans le contenu vidéo de vos systèmes d'apprentissage professionnel. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle pour tous vos modules de formation dirigés par des avatars IA.
Comment puis-je exporter et partager mon contenu de formation vidéo créé avec HeyGen ?
HeyGen vous permet d'exporter facilement votre contenu de formation vidéo dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes. La plateforme génère également automatiquement des sous-titres/captions, améliorant l'accessibilité pour un public plus large et rendant votre contenu plus inclusif.