Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux démontrant des stratégies simples de planification de repas pour les jeunes adultes. Cette vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et dynamique avec des images alimentaires vibrantes et une musique de fond entraînante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement le contenu et assurez-vous que toutes les étapes clés sont mises en évidence avec des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de santé de 60 secondes conçue pour l'éducation des patients sur la compréhension de l'apport équilibré en macronutriments. Le style visuel doit être empathique et informatif, utilisant des infographies claires et une voix AI douce et rassurante. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour structurer efficacement l'information, complétée par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour clarifier les concepts complexes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 50 secondes spécifiquement pour une chaîne YouTube de bien-être afin de générer un contenu engageant sur des idées de collations saines et rapides. Visez un style visuel moderne et énergique, en utilisant peut-être des couleurs vives et des transitions dynamiques, associé à une voix off AI enthousiaste. Maximisez la portée de l'audience en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes au-delà de YouTube.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Nutrition

Créez des vidéos éducatives professionnelles et précises sur la nutrition sans effort pour l'éducation des patients, les réseaux sociaux ou votre chaîne YouTube en utilisant notre créateur de vidéos AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre contenu éducatif sur la nutrition ou vos directives diététiques. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo transforme sans effort votre script écrit en visuels dynamiques, formant le cœur de votre vidéo éducative.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une collection diversifiée d'avatars AI pour présenter vos conseils nutritionnels. Ces présentateurs virtuels ajoutent une touche professionnelle et améliorent l'engagement pour votre contenu éducatif destiné aux patients.
3
Step 3
Générez une Voix Off AI
Créez automatiquement une voix off AI claire et professionnelle directement à partir de votre script. Vous pouvez également ajouter des sous-titres précis pour garantir que votre message est accessible et compris par tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo nutritionnelle et exportez-la dans des ratios d'aspect optimaux pour différentes plateformes. Partagez facilement votre contenu engageant sur votre chaîne YouTube ou vos vidéos sur les réseaux sociaux pour atteindre un public plus large.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Cours de Nutrition Complets

Élargissez votre portée et éduquez un public mondial en créant efficacement des cours de nutrition complets et interactifs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur de vidéos nutrition pour un contenu engageant ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos éducatives professionnelles sur la nutrition. Utilisez des avatars AI et des modèles vidéo riches pour transformer des directives diététiques complexes en contenu engageant qui résonne avec votre audience.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo spécifiquement pour l'éducation à la santé et à la nutrition ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles vidéo professionnels, parfaits pour créer du contenu éducatif informatif sur la santé et la nutrition. Ces modèles simplifient la création de vidéos éducatives pour les patients, vous faisant gagner du temps et des efforts.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen inclut-il pour créer du contenu nutritionnel professionnel ?

HeyGen intègre des avatars AI avancés et une technologie de voix off AI réaliste pour donner vie à vos vidéos éducatives sur la nutrition. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre audience.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos nutritionnelles pour YouTube et les plateformes de réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos éducatives captivantes sur la nutrition optimisées pour diverses plateformes, y compris votre chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Produisez du contenu engageant qui se connecte efficacement avec un public plus large.

