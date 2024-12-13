Créateur de Vidéos de Conseils Nutritionnels : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Créez sans effort des tutoriels nutritionnels professionnels avec des avatars AI et des visuels époustouflants.

520/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un guide de 60 secondes démontrant comment préparer un plan de repas sain, ciblant spécifiquement les cuisiniers à domicile et les parents à la recherche de recettes faciles. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter des images inspirantes de plats et des instructions étape par étape avec une esthétique propre et professionnelle. L'audio doit comporter une musique de fond entraînante accompagnant le texte à l'écran qui met en avant les principaux avantages nutritionnels, aidant les utilisateurs à créer du contenu professionnel sans effort.
Exemple de Prompt 2
Développez un court-métrage captivant de 30 secondes pour les vidéos sur les réseaux sociaux, visant à démystifier un mythe courant sur les faits alimentaires, rendant les tutoriels nutritionnels complexes accessibles à un large public. La vidéo utilisera la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer des visuels dynamiques et rapides avec des superpositions de texte en gras, accompagnés d'une voix énergique délivrant des informations autoritaires mais concises pour capter rapidement l'attention des spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Concevez un segment éducatif de 50 secondes pour les personnes soucieuses de leur santé qui souhaitent comprendre différentes directives alimentaires à travers des Comparaisons Alimentaires. La vidéo doit adopter un style visuel informatif et riche en graphiques avec des visualisations de données claires et utiliser les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que tous les éléments nutritionnels et graphiques éducatifs soient accessibles et facilement compris par les spectateurs, soutenus par une voix off calme et explicative.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne votre créateur de vidéos de conseils nutritionnels

Transformez sans effort des concepts nutritionnels complexes en contenu vidéo clair et engageant en quelques étapes simples, adaptées à votre public.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par entrer vos faits nutritionnels, plans de repas ou directives alimentaires dans notre créateur de vidéos AI. Notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script convertit votre contenu en un récit vidéo complet.
2
Step 2
Choisissez votre Présentateur
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour narrer votre vidéo. Ces présentateurs aident à transmettre votre message avec clarté, rendant les concepts nutritionnels complexes facilement compréhensibles.
3
Step 3
Appliquez Branding & Visuels
Intégrez l'identité unique de votre marque en utilisant nos contrôles de marque intuitifs. Améliorez vos tutoriels nutritionnels avec des visuels professionnels, des graphiques et des graphiques éducatifs pour une communication percutante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo professionnelle de conseils nutritionnels. Utilisez le redimensionnement et les exports au format d'aspect pour optimiser votre contenu pour toute plateforme, garantissant que votre message atteigne un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmentez l'Engagement sur les Réseaux Sociaux

.

Créez rapidement des conseils nutritionnels engageants et des clips sur l'alimentation saine pour diverses plateformes de réseaux sociaux.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des tutoriels nutritionnels professionnels efficacement ?

HeyGen permet aux coachs en bien-être et aux diététiciens agréés de créer des tutoriels nutritionnels professionnels avec une facilité remarquable. En utilisant une technologie avancée de création de vidéos AI, vous pouvez transformer vos concepts nutritionnels et directives alimentaires en vidéos éducatives captivantes, complètes avec des avatars AI et une narration experte, simplifiant considérablement votre processus de production vidéo.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour mes vidéos éducatives sur la nutrition ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant de personnaliser vos vidéos éducatives sur la nutrition avec votre logo, vos couleurs de marque et vos styles visuels uniques. Vous pouvez adapter les visuels et animations alimentés par l'AI, garantissant que votre contenu résonne authentiquement avec votre public et répond à des besoins spécifiques en matière de contenu diététique.

HeyGen peut-il transformer des scripts textuels en vidéos éducatives engageantes sur la nutrition AI ?

Oui, HeyGen excelle à transformer vos scripts textuels en vidéos éducatives dynamiques sur la nutrition AI grâce à ses puissantes capacités de texte à vidéo. Il vous suffit d'entrer vos directives alimentaires ou plans de repas, et HeyGen génère des voix off réalistes, applique des sous-titres/captions, et intègre des avatars AI pour donner vie à vos concepts nutritionnels, rendant les faits alimentaires complexes facilement compréhensibles.

HeyGen fournit-il des modèles pour produire rapidement des vidéos de conseils nutritionnels ?

Absolument ! HeyGen propose une sélection diversifiée de modèles axés sur la santé et de scènes préconçues spécifiquement conçus pour les vidéos de conseils nutritionnels. Ces modèles vous permettent de produire rapidement du contenu de haute qualité, garantissant que vos messages sur les concepts nutritionnels ou les idées de préparation de repas soient constamment professionnels et engageants pour les vidéos sur les réseaux sociaux ou les cours éducatifs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo