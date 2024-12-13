Libérez votre potentiel avec notre créateur de vidéos de coaching nutritionnel

Produisez facilement des vidéos éducatives avec des avatars AI pour engager votre audience et personnaliser le contenu.

551/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo informative de 45 secondes spécifiquement pour les professionnels occupés à la recherche de conseils nutritionnels pratiques. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des infographies claires et une voix off calme et autoritaire d'un avatar AI, rendant les concepts nutritionnels complexes faciles à comprendre. Cette vidéo éducative AI sur la nutrition vise à fournir des conseils rapides et pratiques, en exploitant la puissance des avatars AI pour délivrer des informations d'experts.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo de 60 secondes est nécessaire pour présenter chaleureusement et avec empathie des services de coaching personnalisés à des clients potentiels cherchant un soutien nutritionnel. Les visuels doivent évoquer le confort et la compréhension, peut-être en montrant des scénarios familiers, accompagnés d'une musique de fond douce et encourageante. Cette vidéo de coaching personnalisé doit utiliser la génération de voix off pour délivrer un message sincère sur les parcours de santé transformateurs et les avantages d'un créateur de vidéos de soutien nutritionnel dédié.
Exemple de Prompt 3
Créons un tutoriel engageant de 90 secondes pour les futurs coachs en santé sur la construction d'une communication client efficace, présenté comme un créateur de vidéos AI pour les tutoriels nutritionnels. La vidéo doit avoir des visuels lumineux et encourageants avec une présentation claire et étape par étape, soutenue par une bande sonore optimiste et encourageante. Utilisez une variété de modèles et de scènes pour illustrer différents scénarios de coaching et montrer comment les coachs en santé peuvent tirer parti de la vidéo pour leur pratique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de coaching nutritionnel

Créez facilement des vidéos de coaching nutritionnel engageantes et personnalisées avec AI, transformant vos idées en contenu dynamique en seulement quatre étapes simples.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par entrer votre script ou télécharger du contenu existant dans notre créateur de vidéos de coaching nutritionnel. Notre plateforme convertit instantanément votre texte en vidéo à partir du script, prêt pour la production.
2
Step 2
Choisissez votre avatar
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer vos vidéos de coaching personnalisées. Ces avatars AI aident à rendre votre message plus accessible et engageant pour votre audience.
3
Step 3
Ajoutez une voix professionnelle et des sous-titres
Améliorez vos vidéos éducatives AI sur la nutrition avec une voix off AI naturelle dans diverses langues et accents. Ajoutez facilement des sous-titres pour l'accessibilité et une portée plus large de l'audience.
4
Step 4
Appliquez la marque et exportez
Intégrez l'identité unique de votre marque en utilisant des contrôles de personnalisation de marque, y compris votre logo et vos palettes de couleurs spécifiques. Une fois finalisé, exportez vos vidéos de coaching nutritionnel professionnelles pour un partage immédiat.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du contenu engageant pour les réseaux sociaux

.

Créez facilement des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux et des clips courts pour captiver les audiences et promouvoir les services de coaching nutritionnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les publicités vidéo AI pour les coachs en nutrition ?

HeyGen permet aux coachs en nutrition de produire rapidement des publicités vidéo AI captivantes avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles AI. Vous pouvez exploiter des modèles personnalisables et intégrer vos contrôles de marque personnalisés pour garantir que chaque publicité résonne avec votre public cible. Cela simplifie la création de contenu promotionnel efficace.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de coaching nutritionnel efficace ?

HeyGen permet aux nutritionnistes et aux coachs en santé de créer efficacement des vidéos éducatives de haute qualité. Sa fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script simplifie la production de contenu, tandis que les sous-titres et légendes automatiques garantissent l'accessibilité et l'engagement de tous les spectateurs. HeyGen est conçu pour être votre créateur de vidéos de coaching nutritionnel de référence.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de coaching personnalisées et des tutoriels ?

Absolument, HeyGen est idéal pour générer des vidéos de coaching personnalisées et un créateur de vidéos AI pour les tutoriels nutritionnels, y compris ceux expliquant les plans de repas. Avec une variété de modèles et de scènes, vous pouvez facilement adapter le contenu aux besoins individuels des clients ou à des sujets nutritionnels spécifiques. Cela rend la fourniture de conseils personnalisés évolutive et percutante.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour le contenu nutritionnel ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque complets pour maintenir la cohérence sur tous vos créateurs de vidéos de soutien nutritionnel et vidéos éducatives AI sur la nutrition. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et des éléments visuels spécifiques dans chaque vidéo créée avec HeyGen. Cela garantit que votre contenu reflète toujours votre identité professionnelle.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo