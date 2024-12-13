Pour les coachs de santé et les éducateurs, une vidéo éducative de 60 secondes expliquant 'Les Bases des Macronutriments' améliorerait considérablement la compréhension des clients. Elle devrait cibler les clients potentiels, en utilisant un style visuel propre et professionnel avec des animations de type infographique et un avatar AI amical délivrant une voix off calme et autoritaire, garantissant que le contenu est facilement assimilable. Ce type de vidéos éducatives sur la nutrition par AI bénéficie grandement des puissants avatars AI de HeyGen pour offrir un contenu captivant.

