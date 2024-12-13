Créateur de Vidéos Éducatives pour Infirmières pour une Formation Engagée

Transformez des leçons complexes en Vidéos de Formation Infirmière dynamiques en utilisant le Texte-à-Vidéo, parfait pour les éducateurs en santé.

Créez une "Vidéo de Formation Infirmière" concise de 60 secondes pour les étudiants en soins infirmiers et les nouvelles infirmières, démontrant la procédure correcte pour les changements de pansements stériles. Le style visuel doit être propre et clinique, avec des plans rapprochés de la technique pratique, complétés par une voix off calme et autoritaire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant clarté et précision dans l'instruction.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo éducative" de 45 secondes destinée aux éducateurs en santé, illustrant des techniques de communication centrées sur le patient pour des conversations difficiles. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour jouer des scénarios réalistes avec un audio empathique et professionnel, en utilisant une esthétique visuelle chaleureuse et accueillante avec un éclairage doux pour favoriser un environnement de compréhension.
Exemple de Prompt 2
Concevez une "vidéo infirmière" rapide de 30 secondes ciblant les instructeurs cliniques et les étudiants en soins infirmiers, expliquant les symptômes clés et les étapes initiales d'évaluation pour une condition d'urgence spécifique comme l'anaphylaxie. Le style visuel doit être dynamique et visuellement percutant, utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transmettre rapidement des informations critiques avec des visuels captivants et rapides et un audio urgent mais clair.
Exemple de Prompt 3
Produisez une pièce "créateur de vidéo" inspirante de 75 secondes pour les infirmières en devenir et en milieu de carrière, offrant des conseils pour la croissance professionnelle et la prévention de l'épuisement. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et optimiste, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter des conseils pratiques avec un ton audio encourageant et positif, motivant les spectateurs vers une carrière durable.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives pour Infirmières

Créez des vidéos éducatives percutantes pour les soins infirmiers sans effort. Transformez un contenu de formation complexe en leçons visuelles engageantes pour les éducateurs et étudiants en santé en ligne.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ Créatif
Commencez votre parcours de vidéos éducatives en sélectionnant parmi divers modèles ou en utilisant la fonctionnalité texte-à-vidéo pour convertir votre script en scènes dynamiques.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars et Voix AI Engagés
Améliorez votre vidéo de formation en incorporant des avatars AI réalistes et en générant des voix off naturelles grâce à la fonctionnalité intégrée de génération de voix off.
3
Step 3
Personnalisez et Peaufinez Votre Contenu
Affinez vos Vidéos de Formation Infirmière en appliquant des contrôles de marque personnalisés, en ajoutant des sous-titres et en utilisant l'éditeur vidéo pour des ajustements précis.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Expertise
Finalisez votre vidéo infirmière de haute qualité et exportez-la dans divers formats d'aspect, prête à être distribuée aux éducateurs et étudiants en santé dans le monde entier.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmentez l'Engagement et la Rétention

.

Augmentez la participation des apprenants et la rétention des connaissances dans les programmes d'éducation infirmière grâce à un contenu vidéo engageant alimenté par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives de haute qualité pour les soins infirmiers ?

HeyGen offre une plateforme intuitive avec des modèles professionnels, vous permettant de transformer rapidement des scripts en vidéos éducatives engageantes en utilisant des avatars AI et des acteurs vocaux AI pour un contenu vidéo infirmier efficace.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen propose-t-il pour développer des vidéos de formation infirmière captivantes ?

HeyGen exploite des avatars AI de pointe et la technologie Texte-à-Vidéo, vous permettant de créer des Vidéos de Formation Infirmière dynamiques à partir de texte brut. Vous pouvez également générer des voix off réalistes avec les capacités d'Acteur Vocal AI pour améliorer l'apprentissage.

Les éducateurs en santé peuvent-ils facilement personnaliser leur contenu de formation avec HeyGen ?

Absolument. Les éducateurs en santé peuvent personnaliser chaque aspect de leur contenu de formation en ligne en utilisant les contrôles de marque de HeyGen, la bibliothèque multimédia et l'édition flexible des scènes pour s'aligner sur des objectifs d'apprentissage spécifiques et des directives institutionnelles.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et acteurs vocaux AI pour la production de vidéos éducatives ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos éducatives avec diverses options d'Acteur Vocal AI et prend en charge plusieurs langues, rendant votre contenu de formation accessible à un public mondial plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo