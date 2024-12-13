Générateur de Vidéos Éducatives pour Infirmiers : Améliorez la Formation

Simplifiez les sujets médicaux complexes avec des vidéos éducatives engageantes, en utilisant des avatars IA réalistes pour une instruction claire.

Créez une vidéo éducative de 60 secondes destinée aux étudiants en soins infirmiers et aux nouveaux professionnels de la santé, visant à simplifier des sujets médicaux complexes comme l'arythmie cardiaque. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel, étape par étape, avec des diagrammes animés et utiliser une voix off engageante et autoritaire générée à partir d'un script détaillé, en exploitant les capacités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen pour une explication claire.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo éducative de 45 secondes pour les patients, adaptée aux infirmières expérimentées et aux formateurs en soins infirmiers, axée sur une communication efficace entre le médecin et le patient concernant les soins post-opératoires. Cette vidéo doit présenter des avatars IA empathiques jouant des scénarios pertinents, complétés par un ton clair et encourageant, et garantir une accessibilité maximale grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation en santé de 90 secondes pour les étudiants en soins infirmiers et le personnel clinique afin d'affiner des compétences pratiques telles que les techniques d'hygiène des mains appropriées. Le style visuel et audio doit être hautement démonstratif, avec des plans rapprochés et des instructions claires à l'écran, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer un guide d'instruction de soutien pour l'éducation et la formation essentielles en soins infirmiers.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de mise à jour de développement professionnel de 30 secondes pour tous les professionnels de la santé, conçue pour stimuler l'engagement dans la formation sur les nouveaux protocoles médicaux. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique, concis et informatif avec des graphiques modernes, et utiliser les avatars IA de HeyGen pour une présentation engageante et le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour assurer une compatibilité large avec les plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Éducatives pour Infirmiers

Créez rapidement du contenu vidéo professionnel et engageant pour l'éducation en soins infirmiers, rationalisant la formation et améliorant l'engagement des apprenants avec des outils alimentés par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script Engagé
Commencez par saisir votre contenu éducatif dans la plateforme. Notre capacité de texte en vidéo à partir de script transforme votre programme écrit en une vidéo dynamique, assurant précision et cohérence dans votre message pour une formation en soins infirmiers améliorée.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA Professionnel
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA qui représentent le mieux votre matériel éducatif. Ces avatars livreront votre script avec des expressions naturelles et des voix humaines, rendant vos vidéos éducatives pour les patients plus pertinentes et percutantes.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et la Marque
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo et alignez-la avec l'identité de votre institution. Utilisez nos contrôles de marque (logo, couleurs) pour incorporer votre image de marque organisationnelle, assurant un aspect cohérent et soigné dans toutes vos vidéos éducatives.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Finalisez votre vidéo de formation de haute qualité avec facilité. Utilisez nos fonctionnalités robustes de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect pour préparer votre contenu pour diverses plateformes, assurant que vos vidéos professionnelles sont prêtes à atteindre efficacement un public plus large de professionnels de la santé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement dans la Formation

.

Améliorez la rétention des connaissances et augmentez l'engagement des apprenants dans la formation en soins infirmiers avec des vidéos dynamiques alimentées par l'IA, rendant l'éducation essentielle plus percutante.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'éducation et la formation en soins infirmiers ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos IA avancé, permettant aux professionnels de la santé de créer efficacement du contenu engageant pour l'éducation et la formation essentielles en soins infirmiers. Il simplifie les sujets médicaux complexes, rendant l'apprentissage plus accessible et impactant pour les étudiants et le personnel.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos professionnelles en santé ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que des avatars IA réalistes et des capacités de texte en vidéo, vous permettant de générer facilement des vidéos de formation de haute qualité. Vous pouvez également ajouter des voix off IA professionnelles et des sous-titres pour assurer une communication claire et cohérente dans plusieurs langues.

Puis-je créer rapidement des vidéos éducatives engageantes pour les patients avec HeyGen ?

Absolument ! L'interface intuitive de glisser-déposer de HeyGen et ses nombreux modèles vidéo vous permettent de créer des vidéos professionnelles en quelques minutes pour l'éducation et la conformité des patients. Cela aide à améliorer la rétention des connaissances et à stimuler l'engagement dans la formation de manière efficace.

HeyGen offre-t-il des contrôles de marque pour les organisations de santé ?

Oui, HeyGen prend en charge des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs spécifiques de votre organisation dans toutes vos vidéos éducatives. Cela garantit une cohérence et une apparence professionnelle dans tous vos supports de formation en santé.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo