Créez une vidéo engageante de 45 secondes "une journée dans la vie" mettant en avant la routine d'une infirmière dévouée, conçue pour inspirer les futurs étudiants en soins infirmiers dans leur choix de carrière. Le style visuel doit être lumineux et optimiste, montrant des interactions authentiques et les divers aspects des soins infirmiers, complétés par une narration audio encourageante et claire produite à l'aide de la génération de voix off de HeyGen pour exprimer la passion et l'impact de l'infirmière. Cette vidéo vise à éclairer le parcours gratifiant d'une infirmière, en utilisant des "vidéos de soins infirmiers" pour raconter une histoire captivante.

