Libérez votre âme de conteur avec une vidéo de 45 secondes montrant comment passer de l'écriture de scénario dans Notion à une vidéo soignée. Ciblez les créateurs de contenu et les cinéastes, en utilisant un style visuel épuré et inspirant avec des coupes dynamiques et une narration claire. Montrez comment la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen donne vie à vos visions cinématographiques sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Optimisez votre flux de création vidéo dans une vidéo didactique de 60 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing. Cette présentation moderne, efficace et dynamique montrera comment l'intégration de Notion pour la planification avec les avatars AI de HeyGen réduit considérablement le temps de production, avec des visuels nets et une voix off engageante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux montrant comment utiliser Notion pour une planification de contenu robuste, puis produisez sans effort des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux avec HeyGen. Visez un style visuel rapide et tendance avec une musique entraînante et des scènes visuellement attrayantes, mettant en avant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour des résultats rapides et professionnels. Cette vidéo est parfaite pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les influenceurs.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel vidéo de 50 secondes sur Notion expliquant une fonctionnalité complexe, le rendant accessible et engageant pour les éducateurs et les utilisateurs avancés de Notion. La vidéo doit adopter un ton instructif, clair et amical, combinant des enregistrements d'écran avec une voix off professionnelle générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant clarté et rétention de l'information.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Tutoriels Notion

Transformez rapidement votre documentation Notion en tutoriels vidéo engageants en utilisant l'IA, rationalisant votre flux de création vidéo pour des plateformes comme YouTube.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Commencez par structurer le contenu de votre tutoriel Notion. Utilisez la fonctionnalité **Texte à vidéo à partir de script** de HeyGen pour transformer votre texte écrit en un récit structuré, formant la base de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un **avatar AI** qui représente le mieux votre marque ou le style de votre tutoriel. Choisissez parmi diverses voix pour une narration claire, donnant vie à votre tutoriel Notion.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre tutoriel Notion avec des visuels professionnels. Personnalisez votre vidéo en utilisant divers **Modèles & scènes**, en incorporant les éléments uniques de votre marque pour un look soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre tutoriel en générant la vidéo. Utilisez la fonctionnalité **Redimensionnement des ratios d'aspect & exports** de HeyGen pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes, prêt pour un partage sans faille.

Cas d'Utilisation

Améliorer l'Efficacité de la Formation

Utilisez l'IA pour créer des vidéos de formation Notion dynamiques qui captent l'attention et améliorent la rétention d'information, rendant les sujets complexes plus faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les créateurs de contenu ?

HeyGen utilise une technologie avancée d'agent vidéo AI, permettant aux créateurs de contenu de générer des vidéos professionnelles à partir de texte à vidéo, rationalisant ainsi l'ensemble du processus de création vidéo. Cela réduit considérablement le temps et les efforts traditionnellement nécessaires pour le montage vidéo.

HeyGen peut-il m'aider à produire des tutoriels vidéo Notion efficacement ?

Absolument ! HeyGen offre une plateforme robuste pour créer des tutoriels vidéo Notion en transformant vos scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI et la génération de voix off. Utilisez ses modèles et scènes pour une expérience de génération vidéo de bout en bout sans faille.

Quels contrôles créatifs sont disponibles pour personnaliser les vidéos dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles créatifs étendus, y compris des avatars AI personnalisables, divers modèles et scènes, et des contrôles de branding pour s'assurer que vos vidéos correspondent à votre vision. Vous pouvez également optimiser les ratios d'aspect et incorporer vos propres médias pour un contenu vraiment engageant.

Comment HeyGen soutient-il l'écriture créative de scénarios et la planification de contenu ?

HeyGen simplifie le processus créatif en vous permettant de transformer facilement votre écriture de scénario en contenu vidéo captivant grâce à la technologie de texte à vidéo. Ses fonctionnalités d'optimisation de flux de travail intuitives aident à la planification de contenu, vous aidant à créer des vidéos percutantes pour les réseaux sociaux et YouTube avec facilité.

