Concevez une vidéo d'alerte percutante de 30 secondes ciblant les jeunes professionnels férus de technologie pour annoncer une mise à jour logicielle majeure, en utilisant les capacités de HeyGen en tant que "créateur de vidéos de notification" de premier plan. Le récit visuel doit se dérouler avec des graphismes de pointe et des transitions rapides, soutenu par une musique électronique énergique et une voix AI claire et autoritaire. Intégrez de manière fluide la fonction "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour un dialogue dynamique et sélectionnez un "avatar AI" expressif pour personnifier l'annonce, garantissant une expérience vidéo captivante.

