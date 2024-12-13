Le Créateur Ultime de Vidéos de Notification

Créez des vidéos de notification captivantes sans effort. Accédez à une variété de modèles et de scènes vidéo pour captiver votre audience.

Concevez une vidéo d'alerte percutante de 30 secondes ciblant les jeunes professionnels férus de technologie pour annoncer une mise à jour logicielle majeure, en utilisant les capacités de HeyGen en tant que "créateur de vidéos de notification" de premier plan. Le récit visuel doit se dérouler avec des graphismes de pointe et des transitions rapides, soutenu par une musique électronique énergique et une voix AI claire et autoritaire. Intégrez de manière fluide la fonction "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour un dialogue dynamique et sélectionnez un "avatar AI" expressif pour personnifier l'annonce, garantissant une expérience vidéo captivante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 15 secondes pour les "réseaux sociaux" destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux créateurs de contenu, partageant un conseil marketing pratique. La palette visuelle doit être lumineuse et accueillante, complétée par une musique acoustique douce et une voix AI amicale, visant un engagement instantané. Exploitez les "Modèles & scènes" prêts à l'emploi de HeyGen pour lancer le projet et assurez-vous que toutes les informations clés sont facilement compréhensibles en incorporant des "Sous-titres/légendes", rendant le contenu largement "personnalisable".
Exemple de Prompt 2
Imaginez transmettre une mise à jour de politique cruciale de 45 secondes aux clients existants et au grand public via une "vidéo de notification" professionnelle. L'esthétique doit être épurée et professionnelle, avec des effets d'animation subtils et une voix off AI calme et rassurante accompagnée d'une musique de fond discrète. En tant que "créateur de vidéos" ingénieux, vous pouvez créer cela efficacement en utilisant la "Génération de voix off" précise de HeyGen pour un narrateur articulé, et enrichir le contenu avec des indices visuels pertinents provenant de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock".
Exemple de Prompt 3
Envisagez un récit de marque sophistiqué de 60 secondes destiné aux fidèles abonnés et membres de la communauté, commémorant une étape importante de l'entreprise. Cette vidéo doit présenter un style visuel cinématographique haut de gamme, souligné par une bande sonore orchestrale inspirante et livré par un "avatar AI" hautement réaliste. Avec HeyGen comme votre "créateur de vidéos en ligne" intuitif, intégrez efficacement des "éléments de marque" cruciaux pour renforcer l'identité et optimisez la sortie pour diverses plateformes de visionnage grâce à sa fonctionnalité robuste de "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Notification

Créez des vidéos de notification percutantes et captivantes sans effort. Notre créateur de vidéos en ligne utilise l'AI pour transformer votre texte en contenu dynamique et personnalisable.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Choisissez parmi divers modèles vidéo ou entrez votre texte pour utiliser notre fonctionnalité Texte en vidéo, posant ainsi les bases de votre notification.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI Captivants
Donnez vie à votre message en incorporant des avatars AI expressifs qui captivent votre audience, rendant vos vidéos de notification hautement engageantes.
3
Step 3
Appliquez l'Identité de Marque
Assurez la cohérence de la marque en intégrant de manière transparente vos contrôles de branding, tels que des logos et des couleurs personnalisés, dans vos vidéos de notification.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Finalisez votre vidéo de notification en utilisant notre génération de vidéos de bout en bout, et exportez-la avec un redimensionnement optimisé des ratios d'aspect pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Communications de Formation et de Mise à Jour

.

Utilisez des vidéos alimentées par AI pour augmenter l'engagement et la rétention dans les programmes de formation et délivrer des mises à jour importantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos captivantes avec un fort contrôle créatif ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos captivantes en utilisant divers modèles vidéo et options personnalisables. Vous pouvez facilement intégrer des éléments de marque et appliquer des effets d'animation pour donner vie à votre vision, garantissant que votre contenu se démarque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un leader en tant que créateur de vidéos en ligne pour divers besoins de contenu ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos en ligne polyvalent en transformant le texte en vidéo avec des voix AI réalistes et des avatars AI sophistiqués. Cette capacité de génération de vidéos de bout en bout permet aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos de haute qualité pour les réseaux sociaux et plus encore.

HeyGen peut-il générer efficacement des vidéos de notification personnalisées pour divers objectifs ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de notification idéal, permettant la création rapide de vidéos de notification personnalisées. Il vous suffit d'entrer votre script pour la génération de texte en vidéo, et d'utiliser nos modèles et voix AI pour délivrer des messages clairs et percutants rapidement.

Comment HeyGen offre-t-il une personnalisation étendue pour le branding et le contenu vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités personnalisables robustes, y compris des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs de manière transparente. Vous pouvez également personnaliser vos avatars AI et utiliser une riche bibliothèque de médias pour garantir que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

