Créez une vidéo convaincante d'une minute destinée aux potentiels bénévoles, mettant en avant l'impact positif de rejoindre votre organisation à but non lucratif. Le style visuel doit être lumineux et optimiste, avec des avatars AI diversifiés livrant des témoignages personnels sur leurs expériences, accompagnés d'une bande sonore inspirante et pleine d'espoir. Soulignez la facilité de devenir créateur de vidéos pour les bénévoles d'une organisation à but non lucratif, et utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés de manière engageante et accessible, incitant à des inscriptions immédiates pour les événements à venir.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo émouvante de 90 secondes conçue pour renforcer l'engagement des donateurs, illustrant l'impact direct de leurs contributions à travers un récit puissant. Le style visuel doit combiner des images émotionnellement résonnantes des bénéficiaires avec une voix off chaleureuse et empathique et des graphismes professionnels. Cette vidéo de haute qualité présentera des interviews concises avec les bénéficiaires, en veillant à utiliser les sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité et une rétention maximales sur toutes les plateformes de visionnage, renforçant le message d'une collecte de fonds efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, expliquant un problème critique que votre organisation à but non lucratif aborde et comment les spectateurs peuvent aider. Le style visuel doit être rapide avec des visuels percutants, du texte animé et une voix autoritaire mais accessible. Cette production vidéo doit tirer parti de la fonctionnalité Text-to-video de HeyGen à partir de scripts pour générer rapidement un contenu convaincant à partir de scripts pré-écrits, démontrant comment créer un contenu vidéo engageant de manière rentable pour un large public.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo d'orientation accueillante de 2 minutes pour l'intégration des nouveaux bénévoles, décrivant leurs premières étapes et les valeurs de l'organisation à but non lucratif. Le style visuel doit être propre et professionnel, utilisant des diagrammes faciles à suivre et des images réelles des activités des bénévoles, accompagnés d'une voix off amicale et rassurante. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, ce contenu vidéo pour les organisations à but non lucratif peut être produit avec une grande efficacité temporelle, garantissant que tous les nouveaux créateurs de films bénévoles reçoivent des matériaux introductifs cohérents et de haute qualité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos pour Bénévoles

Permettez à votre organisation à but non lucratif de créer facilement des vidéos convaincantes pour le recrutement et l'engagement des bénévoles, en utilisant des outils alimentés par AI pour partager efficacement votre histoire.

1
Step 1
Créez Votre Histoire
Commencez par saisir votre script ou vos messages clés. Utilisez notre fonctionnalité Text-to-video à partir de scripts pour transformer rapidement votre texte en une narration vidéo dynamique, parfaite pour le contenu vidéo à but non lucratif.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme de modèles vidéo professionnels ou d'avatars AI pour représenter votre message. Personnalisez les scènes et les personnages pour qu'ils s'alignent avec la mission de votre organisation, en tirant parti de nos puissants avatars AI.
3
Step 3
Ajoutez Votre Branding
Intégrez le logo et les couleurs de votre organisation à but non lucratif en utilisant les contrôles de branding pour maintenir une identité visuelle cohérente et renforcer votre message, améliorant vos éléments de marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes avec le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect. Téléchargez et partagez facilement vos vidéos percutantes sur les réseaux sociaux pour atteindre un public plus large et stimuler le recrutement de bénévoles.

Mettez en Avant des Histoires de Bénévoles et de Donateurs Impactantes

Produisez des témoignages vidéo engageants et des histoires d'impact avec AI pour favoriser un engagement plus profond des donateurs et encourager la participation des bénévoles.

Questions Fréquemment Posées

HeyGen simplifie-t-il la production vidéo pour les organisations à but non lucratif ?

Oui, l'Agent Vidéo AI de HeyGen simplifie la production vidéo, permettant aux organisations à but non lucratif de créer facilement du contenu impactant. Vous pouvez utiliser des avatars AI et convertir du texte en vidéo à partir de scripts, rendant le processus très efficace et rentable pour diverses campagnes.

Les organisations à but non lucratif peuvent-elles maintenir leur identité de marque en utilisant le créateur de vidéos de HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux organisations à but non lucratif d'intégrer leur logo, couleurs spécifiques et polices directement dans leurs vidéos. Cela garantit que tout le contenu, des vidéos sur les réseaux sociaux aux appels aux dons, reflète de manière cohérente les éléments uniques de votre marque.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour maximiser la portée et l'accessibilité des vidéos pour les campagnes à but non lucratif ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques avancées comme les sous-titres assistés par AI et la génération de voix off pour améliorer l'accessibilité et la portée mondiale des vidéos. Les organisations à but non lucratif peuvent également utiliser sa vaste bibliothèque de médias et son support de stock pour enrichir leur narration avant de partager les vidéos sur diverses plateformes de réseaux sociaux.

Comment HeyGen peut-il soutenir le recrutement de bénévoles et l'engagement des donateurs grâce à ses outils de création vidéo ?

Les outils de création vidéo de HeyGen, y compris les modèles de vidéos personnalisables et l'enregistrement d'écran et de webcam, permettent aux organisations à but non lucratif de produire du contenu convaincant pour le recrutement de bénévoles et l'engagement des donateurs. Des fonctionnalités comme les projets partagés et les plateformes basées sur le cloud facilitent également la collaboration fluide entre les membres de l'équipe pour rationaliser les flux de production vidéo.

