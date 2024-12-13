Créez une vidéo convaincante d'une minute destinée aux potentiels bénévoles, mettant en avant l'impact positif de rejoindre votre organisation à but non lucratif. Le style visuel doit être lumineux et optimiste, avec des avatars AI diversifiés livrant des témoignages personnels sur leurs expériences, accompagnés d'une bande sonore inspirante et pleine d'espoir. Soulignez la facilité de devenir créateur de vidéos pour les bénévoles d'une organisation à but non lucratif, et utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés de manière engageante et accessible, incitant à des inscriptions immédiates pour les événements à venir.

