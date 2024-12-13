Créateur de Vidéos pour Associations : Créez des Histoires Impactantes Facilement

Renforcez votre cause avec des vidéos convaincantes. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo alimentée par l'IA pour raconter votre histoire sans effort et atteindre plus de donateurs.

Créez une vidéo de collecte de fonds inspirante de 60 secondes destinée aux donateurs potentiels, mettant en avant une histoire de réussite individuelle rendue possible par votre association. Le style visuel doit être chaleureux et optimiste, avec des séquences réelles (ou des alternatives de haute qualité) accompagnées d'une voix off empathique générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, assurant une narration claire et une résonance émotionnelle pour encourager un soutien immédiat.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 45 secondes expliquant la mission principale et l'impact de votre association, ciblant le grand public et les nouveaux bénévoles potentiels. Adoptez un style visuel propre et professionnel avec des graphiques faciles à comprendre et des statistiques clés, amélioré par la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement votre récit en contenu vidéo engageant, en utilisant la bibliothèque de médias/stock disponible pour des images pertinentes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour une campagne ou un événement à venir, spécialement conçue pour les audiences des réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être dynamique et accrocheur, avec des coupes rapides, des couleurs vives et des appels à l'action clairs. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production et garantir un redimensionnement et des exportations optimaux pour divers plateformes, afin que votre promo se démarque.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 90 secondes conçue pour recruter de nouveaux bénévoles, destinée à un public diversifié incluant étudiants et retraités. Le style visuel doit être accueillant et axé sur la communauté, représentant des bénévoles en action avec un ton amical et conversationnel. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des porte-parole diversifiés et générer des voix off engageantes, démontrant l'impact tangible des efforts bénévoles à travers une création vidéo authentique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Associations

Créez facilement des vidéos impactantes pour associations afin de partager votre mission et inspirer le soutien, de la conception à l'exportation.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une variété de modèles préconçus ou commencez avec une toile vierge pour lancer la création de votre vidéo associative. Adaptez les scènes pour correspondre à votre message en utilisant nos modèles et scènes étendus.
2
Step 2
Élaborez Votre Narratif
Saisissez votre script ou vos messages clés, et utilisez notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script pour générer instantanément des visuels dynamiques. Incorporez vos propres médias ou utilisez notre vaste bibliothèque de stock pour un storytelling convaincant.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Personnalisez
Utilisez la génération de voix off pour créer une narration professionnelle pour vos vidéos associatives. Appliquez facilement l'image de marque de votre organisation, y compris les logos et les couleurs, pour assurer un message cohérent sur tout votre contenu vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois vos vidéos de collecte de fonds convaincantes terminées, utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour les préparer pour diverses plateformes. Partagez votre contenu vidéo impactant pour atteindre votre public et réaliser votre mission.

Cas d'Utilisation

Partagez des Histoires d'Impact Convaincantes

Partagez des Histoires d'Impact Convaincantes

Créez facilement des vidéos engageantes mettant en lumière les réussites des bénéficiaires et l'impact réel du travail de votre organisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos pour associations pour un storytelling impactant ?

HeyGen permet aux associations de créer facilement du contenu vidéo convaincant. Notre plateforme offre des outils intuitifs pour transformer des scripts en vidéos engageantes, rendant le storytelling puissant accessible sans expertise technique approfondie. Cela permet aux organisations de se connecter profondément avec leur public et de transmettre efficacement leur mission.

Quels outils d'édition AI HeyGen propose-t-il pour produire des vidéos de collecte de fonds convaincantes ?

HeyGen propose des outils d'édition AI avancés comme des avatars AI et la génération de voix off réalistes pour améliorer les vidéos de collecte de fonds. Les associations peuvent tirer parti de ces fonctionnalités, ainsi que des séquences stock et des modèles dynamiques, pour créer des promos de haute qualité et persuasives qui résonnent avec les donateurs potentiels. Cela simplifie la production de vidéos de collecte de fonds impactantes.

HeyGen peut-il aider les associations à générer du contenu vidéo diversifié pour les réseaux sociaux et les présentations ?

Absolument, HeyGen permet aux associations de produire du contenu vidéo polyvalent adapté à diverses plateformes. Créez facilement des vidéos courtes engageantes pour les réseaux sociaux ou des présentations complètes, en utilisant des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et les contrôles de marque personnalisables. Cela garantit que votre message est impactant et visuellement cohérent sur tous les canaux.

Comment HeyGen permet-il aux associations de créer rapidement des vidéos d'apparence professionnelle avec des modèles ?

HeyGen offre une bibliothèque complète de modèles professionnels et une interface d'édition par glisser-déposer, permettant aux associations de créer rapidement des vidéos soignées. Avec des fonctionnalités comme la synthèse vocale et les sous-titres, les organisations peuvent produire rapidement du contenu vidéo de haute qualité qui a l'air et sonne professionnel. Cette efficacité aide les associations à maximiser leur portée et leur impact.

