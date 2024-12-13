Générateur de Vidéos pour Associations : Augmentez la Sensibilisation et la Collecte de Fonds

Générez des vidéos illimitées et de haute qualité pour les campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds, en exploitant les puissantes capacités de transformation de texte en vidéo sans nécessiter de compétences techniques.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes pour une campagne de sensibilisation visant le grand public et les donateurs potentiels, en utilisant un style visuel optimiste et plein d'espoir avec une musique de fond inspirante. Cette vidéo doit raconter une histoire puissante d'impact, encourageant les spectateurs à en savoir plus sur notre cause. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message clair et émotionnellement résonnant, assurant que le récit captive et informe.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de collecte de fonds de 60 secondes conçue pour engager les sponsors d'entreprise et les grands donateurs, adoptant une esthétique visuelle sincère, professionnelle et de style documentaire qui met en valeur les résultats tangibles de notre travail. L'audio doit être émouvant et authentique, avec des témoignages ou des appels directs. Employez les avatars AI de HeyGen pour délivrer un appel personnalisé et percutant d'un représentant virtuel, renforçant la connexion avec le spectateur et augmentant l'engagement pour des efforts de collecte de fonds critiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les associations à but non lucratif destinée aux nouveaux soutiens et bénévoles, expliquant clairement notre mission et un projet spécifique avec un style visuel engageant basé sur des infographies et une narration dynamique et informative. Cette vidéo doit rendre les informations complexes accessibles et inspirantes pour créer des vidéos percutantes. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer efficacement nos messages clés en contenu visuel dynamique, rendant notre mission facile à comprendre et à partager.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo visuellement frappante de 15 secondes optimisée pour le partage sur les réseaux sociaux, ciblant un public plus jeune pour inciter à une action rapide ou à la sensibilisation. Le style visuel doit être rapide avec des graphismes modernes et des visuels cinématographiques, accompagnés d'un audio accrocheur et tendance. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement cette pièce vibrante, assurant un impact maximal et une portée sur diverses plateformes pour amplifier notre message.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos pour Associations

Créez sans effort des vidéos de collecte de fonds et de sensibilisation convaincantes avec l'IA, transformant votre message en contenu de haute qualité sans compétences techniques.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par coller ou taper votre script détaillé dans l'éditeur de texte. Notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo convertit instantanément vos mots écrits en scènes visuelles dynamiques, formant le cœur de votre vidéo percutante.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et l'Image de Marque
Choisissez parmi une riche collection de modèles professionnels et de scènes pour aligner visuellement avec le message de votre campagne. Personnalisez des éléments comme les couleurs et les polices, et ajoutez sans effort le logo de votre organisation pour une image de marque cohérente.
3
Step 3
Ajoutez des Médias et une Narration
Améliorez le récit de votre vidéo en choisissant parmi notre vaste bibliothèque de médias/soutien de stock ou en téléchargeant vos propres images et clips vidéo. Engagez davantage votre audience avec des voix off professionnelles et des sous-titres générés automatiquement.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre création en utilisant le redimensionnement et les exportations de format d'aspect, garantissant que votre vidéo est parfaitement optimisée pour diverses plateformes. Partagez votre vidéo polie et de haute qualité sur tous vos canaux pour augmenter l'engagement et le soutien pour votre mission.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Histoires de Bénéficiaires Impactantes

.

Créez des histoires vidéo convaincantes mettant en vedette des bénéficiaires pour démontrer l'impact de votre association, renforcer la confiance et inspirer un soutien et des dons supplémentaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les associations peuvent-elles tirer parti de HeyGen pour un storytelling vidéo convaincant ?

HeyGen permet aux associations de créer un storytelling vidéo percutant grâce à des vidéos générées par l'IA, offrant des avatars AI, des graphismes personnalisés et des animations dynamiques. Cela permet de créer des visuels cinématographiques qui résonnent profondément avec les audiences pour les campagnes de sensibilisation et l'engagement accru.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour les associations ?

HeyGen simplifie la création de vidéos, ce qui en fait un générateur de vidéos AI idéal pour les associations, même sans compétences techniques. Notre générateur de texte en vidéo et nos capacités d'édition par glisser-déposer permettent une production rentable de vidéos de haute qualité pour les campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation.

HeyGen peut-il aider les associations à augmenter l'engagement sur les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen aide les associations à augmenter l'engagement en facilitant la création de campagnes de sensibilisation dynamiques et de vidéos de collecte de fonds. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et exporter dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.

Quels types de vidéos un créateur de vidéos pour associations peut-il créer avec HeyGen ?

En tant que créateur de vidéos complet pour associations, HeyGen vous permet de produire rapidement un contenu diversifié, des vidéos de collecte de fonds convaincantes aux campagnes de sensibilisation percutantes. Utilisez nos modèles de vidéos étendus, nos outils d'édition AI et notre riche bibliothèque multimédia pour personnaliser efficacement le contenu vidéo.

