Créez une vidéo convaincante de 45 secondes pour une campagne de sensibilisation visant le grand public et les donateurs potentiels, en utilisant un style visuel optimiste et plein d'espoir avec une musique de fond inspirante. Cette vidéo doit raconter une histoire puissante d'impact, encourageant les spectateurs à en savoir plus sur notre cause. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message clair et émotionnellement résonnant, assurant que le récit captive et informe.

