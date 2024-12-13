créateur de vidéos de narration pour les associations : Amplifiez Votre Mission

Inspirez l'action et développez l'empathie avec des histoires d'impact puissantes. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour un engagement personnel et inoubliable des donateurs.

Développez une vidéo convaincante de 45 secondes en utilisant des témoignages personnels puissants pour partager une histoire d'impact qui touche véritablement les donateurs potentiels et les membres de la communauté ; visualisez des scènes authentiques et inspirantes avec une voix off émotive, facilement produite grâce à la génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de campagne de sensibilisation engageante de 60 secondes pour donner un visage humain à votre mission, ciblant le grand public et les abonnés des réseaux sociaux ; utilisez des visuels dynamiques et stimulants avec des textes clairs et percutants, soutenus par une musique de fond énergique, et générez le récit principal de manière fluide grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de remerciement de 30 secondes destinée à susciter l'empathie et à montrer une profonde gratitude envers les donateurs existants ; imaginez des visuels sincères et reconnaissants mettant en avant des bénéficiaires divers, accompagnés d'une musique douce et encourageante, avec des touches personnalisées rendues faciles grâce aux avatars AI de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo dynamique de 40 secondes présentant les moments forts d'un événement pour les réseaux sociaux, destinée aux participants de l'événement, aux bénévoles potentiels et aux futurs participants ; intégrez un montage rapide et engageant des clips clés de l'événement avec une musique entraînante et des coupes rapides, assurant une accessibilité et une portée maximales grâce aux sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de narration pour les associations

Créez des récits convaincants et renforcez l'engagement des donateurs avec des vidéos puissantes qui amplifient votre mission et inspirent l'action.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez un modèle de vidéo prêt à l'emploi dans notre bibliothèque sélectionnée, ou optez pour une scène vierge pour construire votre récit à partir de zéro. Cela vous permet d'établir rapidement un aspect structuré et professionnel pour votre projet.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu Impactant
Incorporez vos histoires d'impact uniques en téléchargeant vos propres séquences ou en sélectionnant dans notre vaste bibliothèque multimédia et support de stock. Donnez vie à votre mission visuellement avec des visuels convaincants et des récits authentiques.
3
Step 3
Appliquez une Finition Professionnelle
Élevez votre vidéo avec des contrôles de marque pour maintenir la cohérence, en appliquant vos kits de marque, logos et couleurs directement. Assurez-vous que votre message est toujours reconnaissable et présenté de manière professionnelle à votre public.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour optimiser vos vidéos de collecte de fonds terminées pour n'importe quelle plateforme, assurant une portée et un engagement maximum. Partagez facilement votre histoire convaincante pour inspirer l'action et connecter avec les donateurs.

Cas d'Utilisation

Présentez des Témoignages de Bénéficiaires et de Donateurs

Créez des vidéos AI authentiques et engageantes pour mettre en avant des témoignages personnels et l'impact réel de votre travail inestimable.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les associations à créer des histoires d'impact convaincantes ?

HeyGen sert de puissant créateur de vidéos de narration pour les associations, vous permettant de produire facilement des histoires d'impact émotionnellement convaincantes. Utilisez les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte en vidéo pour donner vie à vos récits, assurant que votre mission résonne profondément avec votre public.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos de collecte de fonds efficaces ?

HeyGen propose des outils de création vidéo complets parfaits pour les vidéos de collecte de fonds et l'amélioration de l'engagement des donateurs. Exploitez ses divers modèles de vidéos, générez des voix off professionnelles et ajoutez des sous-titres pour produire des vidéos de haute qualité qui inspirent les dons et mettent en valeur votre cause.

HeyGen propose-t-il des outils pour simplifier la création de vidéos pour les campagnes de sensibilisation ?

Absolument, les outils conviviaux de HeyGen sont conçus pour simplifier la création de vidéos pour les campagnes de sensibilisation, offrant une solution de production rentable. Avec des fonctionnalités telles que le texte en vidéo, les contrôles de marque et l'accès à une bibliothèque multimédia, HeyGen vous aide à produire rapidement du contenu engageant pour amplifier votre message.

Les associations peuvent-elles utiliser HeyGen pour créer des récits émotionnellement résonnants ?

Oui, HeyGen permet aux associations de créer des récits puissants et émotionnellement résonnants et de donner un visage humain à votre mission. En utilisant des avatars AI et en convertissant des scripts en vidéo, vous pouvez partager des témoignages personnels authentiques et des histoires percutantes qui développent l'empathie et inspirent l'action.

