Générateur de Vidéos Narratives pour les Organisations à But Non Lucratif : Amplifiez Votre Cause

Transformez votre message en visuels puissants, rapidement et à moindre coût, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Imaginez une vidéo de campagne de sensibilisation de 60 secondes destinée au grand public, illustrant de manière vivante l'effet positif d'un petit don sur l'éducation d'un enfant. Le style visuel doit être lumineux et plein d'espoir, avec une musique de piano douce et réconfortante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour narrer le parcours de l'enfant, en faisant une pièce captivante de narration pour une organisation à but non lucratif.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une puissante vidéo de collecte de fonds de 45 secondes conçue pour engager des donateurs individuels potentiels, en soulignant le besoin urgent d'eau potable dans un village isolé. Visuellement, utilisez un style contrasté, en commençant par des images réalistes et austères et en passant à des scènes vibrantes et pleines d'espoir, accompagnées d'une bande sonore orchestrale émotive puis inspirante. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour présenter des données factuelles et un appel à l'action direct, renforçant l'authenticité de vos vidéos de collecte de fonds.
Exemple de Prompt 2
Pour les jeunes adultes et étudiants intéressés par le service communautaire, créez une vidéo de recrutement de bénévoles énergique de 30 secondes qui montre la joie et l'impact du bénévolat. Cette vidéo doit comporter des coupes rapides, des aperçus en coulisses et une bande sonore indie-pop entraînante. La fonction de génération de voix off efficace de HeyGen vous permettra d'ajouter rapidement une narration dynamique, en faisant un outil idéal pour tout créateur de vidéos à but non lucratif visant une production rapide.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de rapport d'impact rassurante de 60 secondes pour les donateurs existants, célébrant l'achèvement réussi d'un projet communautaire. Employez un style visuel professionnel et chaleureux avec des images de type documentaire, accompagnées d'une musique inspirante et discrète. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs, enrichissant efficacement votre narration vidéo et renforçant l'engagement des donateurs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Narratives pour les Organisations à But Non Lucratif

Créez facilement des vidéos percutantes qui résonnent avec votre public et sensibilisent à votre cause, même avec des ressources limitées.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Narration
Sélectionnez parmi notre collection diversifiée de modèles de vidéos conçus pour la narration des organisations à but non lucratif pour rapidement mettre en scène votre message percutant.
2
Step 2
Générez des Voix Off Réalistes
Renforcez votre récit en générant des voix off au son naturel directement à partir de votre script, garantissant clarté et impact émotionnel.
3
Step 3
Incluez des Sous-titres pour l'Accessibilité
Améliorez l'accessibilité et l'engagement en générant automatiquement des sous-titres/captions pour votre vidéo, garantissant que votre message atteigne un public plus large.
4
Step 4
Optimisez pour Toute Plateforme
Exportez votre vidéo finale avec redimensionnement et exportation de l'aspect-ratio, garantissant qu'elle soit parfaite sur les réseaux sociaux, les sites web ou les campagnes par e-mail.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Incitez à l'Action

.

Produisez des vidéos inspirantes et motivantes avec AI pour accroître la sensibilisation, engager les donateurs et inciter à la participation à votre cause.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il les organisations à but non lucratif à créer des vidéos narratives percutantes ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, permettant aux organisations à but non lucratif de produire facilement des vidéos narratives captivantes. Ses capacités de création de texte-à-vidéo vous permettent de transformer des scripts en contenu visuel de haute qualité, idéal pour les campagnes de sensibilisation et le partage de votre mission.

HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos pour les campagnes de sensibilisation des organisations à but non lucratif ?

Absolument. HeyGen agit comme un créateur de vidéos intuitif pour les organisations à but non lucratif, simplifiant considérablement la production de vidéos grâce à son éditeur facile à utiliser et ses modèles de vidéos prêts à l'emploi. Cela permet aux organisations de créer une production rentable pour leurs campagnes de sensibilisation sans expérience approfondie en montage vidéo.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer la narration vidéo des organisations à but non lucratif ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour atteindre une narration améliorée, y compris des avatars AI réalistes et une génération de voix off fluide. Vous pouvez également ajouter des sous-titres/captions automatiques et utiliser des contrôles de marque pour garantir que votre narration visuelle s'aligne parfaitement avec l'identité de votre organisation.

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il booster le contenu vidéo créatif pour la collecte de fonds ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de produire rapidement du contenu vidéo engageant et créatif pour les efforts de collecte de fonds. Avec une vaste bibliothèque de modèles de vidéos et la capacité de générer des vidéos pilotées par AI à partir de texte, vous pouvez développer des campagnes dynamiques qui résonnent avec les donateurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo