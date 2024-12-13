Générateur de Narration Puissante pour Votre Mission

Créez des vidéos de collecte de fonds captivantes et partagez vos histoires d'impact sans effort avec notre fonctionnalité intuitive de script en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, ciblant les jeunes adultes et les utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter un message rapide et engageant avec une esthétique visuelle moderne et rythmée et une musique de fond entraînante, en utilisant la narration AI pour communiquer notre mission de manière concise et susciter l'intérêt.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo émouvante de 45 secondes qui utilise une narration vidéo puissante pour engager les bénévoles et le grand public. Le style visuel doit être de type documentaire et authentique, avec de véritables interviews ou des moments spontanés, accompagnés d'une musique de fond subtile et inspirante et de textes clairs à l'écran facilités par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité et une génération de récit plus larges.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les sponsors d'entreprise et les organisations de subventions, offrant un aperçu concis de la mission et des réalisations de notre organisation à but non lucratif. L'esthétique doit être soignée et adaptée au monde de l'entreprise, incorporant des graphiques épurés, des statistiques et des images percutantes, le tout animé par un script convaincant transformé en vidéo à l'aide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, démontrant notre efficacité en tant que générateur de vidéos de narration à but non lucratif.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Narration à But Non Lucratif

Créez facilement des vidéos de collecte de fonds captivantes et des histoires d'impact avec l'AI, transformant vos récits en contenu de qualité professionnelle pour une portée maximale.

1
Step 1
Collez Votre Récit
Collez le script de l'histoire de votre organisation à but non lucratif dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte en vidéo analysera votre entrée, transformant votre texte en une base narrative visuelle dynamique pour votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar
Choisissez parmi notre large gamme d'avatars AI pour représenter votre organisation ou votre message. Cette étape cruciale donne vie à votre histoire avec une présence à l'écran engageante et professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre histoire en appliquant des voix off professionnelles. Notre fonctionnalité de génération de voix off vous permet de choisir parmi diverses voix, garantissant que le message de votre organisation à but non lucratif soit délivré clairement et avec une résonance émotionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Générez et téléchargez votre vidéo de collecte de fonds terminée. Utilisez la fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation de HeyGen pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes, assurant une portée maximale pour votre mission.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Récits de Bénéficiaires Convaincants

Transformez les expériences réelles des bénéficiaires en vidéos AI engageantes, démontrant efficacement le succès de votre mission et générant la confiance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la narration à but non lucratif pour l'impact ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de narration à but non lucratif, permettant aux organisations de transformer des récits écrits en vidéos de qualité professionnelle. Utilisez des avatars AI et des fonctionnalités personnalisables pour créer des histoires d'impact captivantes qui résonnent avec votre public.

Quelles capacités offre HeyGen pour créer des vidéos de collecte de fonds efficaces ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de collecte de fonds avec sa fonctionnalité de texte en vidéo, ses divers modèles de vidéos et ses sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités facilitent le partage de vos histoires de collecte de fonds cruciales et l'engagement efficace des donateurs potentiels.

HeyGen peut-il simplifier le processus de narration vidéo AI ?

Absolument. HeyGen utilise une AI avancée pour générer du contenu de narration vidéo dynamique sans effort. Les utilisateurs peuvent produire des récits engageants en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité, parfaits pour toute campagne.

Comment HeyGen soutient-il les campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux pour les organisations à but non lucratif ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif d'améliorer leurs campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux en produisant rapidement des vidéos visuellement époustouflantes à partir de texte. Intégrez facilement des contrôles de marque et optimisez le redimensionnement des ratios d'aspect pour garantir que votre message soit parfait sur chaque plateforme.

