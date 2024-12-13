Développez une vidéo promotionnelle d'une minute pour une organisation à but non lucratif où un avatar AI explique clairement la mission et l'impact de votre organisation aux donateurs et bénévoles potentiels. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une voix off directe et encourageante pour mettre en avant les réalisations clés. Concentrez-vous sur la manière dont votre créateur de vidéos promotionnelles pour organisations à but non lucratif peut articuler efficacement des idées complexes grâce à des avatars AI sophistiqués.

