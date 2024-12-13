Créez une vidéo d'une minute ciblant le personnel non technique des associations et les responsables marketing, démontrant la facilité d'utilisation de HeyGen en tant que "générateur de vidéos AI" et "créateur de vidéos pour associations". Le style visuel doit être épuré et explicatif, utilisant du texte à l'écran pour mettre en avant les étapes clés, avec une esthétique professionnelle. L'audio doit comporter une voix off claire et calme expliquant comment convertir un script en utilisant "Texte en vidéo à partir d'un script" et en exploitant les "avatars AI" pour créer un contenu percutant sans montage complexe, le tout sur une musique de fond subtile et motivante.

