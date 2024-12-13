Générateur de Promo pour Associations : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Créez rapidement du contenu vidéo personnalisé pour vos campagnes marketing associatives en utilisant le puissant Texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo d'une minute ciblant le personnel non technique des associations et les responsables marketing, démontrant la facilité d'utilisation de HeyGen en tant que "générateur de vidéos AI" et "créateur de vidéos pour associations". Le style visuel doit être épuré et explicatif, utilisant du texte à l'écran pour mettre en avant les étapes clés, avec une esthétique professionnelle. L'audio doit comporter une voix off claire et calme expliquant comment convertir un script en utilisant "Texte en vidéo à partir d'un script" et en exploitant les "avatars AI" pour créer un contenu percutant sans montage complexe, le tout sur une musique de fond subtile et motivante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux collecteurs de fonds et aux gestionnaires de réseaux sociaux des associations, illustrant comment lancer rapidement des "campagnes de collecte de fonds" sur les "réseaux sociaux" avec HeyGen. Le style visuel doit être engageant et rapide, avec des coupes rapides de visuels attrayants liés à la cause, évoquant l'urgence et l'espoir. L'audio comprendra une voix off urgente mais inspirante, complétée par une musique motivante et entraînante. Mettez en avant la rapidité de création en utilisant les "Modèles & scènes" et l'impact de la "Génération de voix off" personnalisée pour se connecter avec les donateurs potentiels pour des "appels aux dons" immédiats.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'une minute trente pour les directeurs de communication et les équipes de branding des associations, mettant en avant la capacité de HeyGen à assurer des "contrôles de branding" cohérents à travers diverses "campagnes marketing pour associations". Le style visuel doit être soigné et professionnel, avec des exemples de branding cohérent appliqué à différents types de vidéos, utilisant éventuellement les mêmes "avatars AI" avec des scripts différents pour illustrer la polyvalence. L'audio comportera une voix off confiante et informative discutant de la cohésion de la marque, soutenue par une musique de fond sophistiquée et discrète, soulignant comment le "Support de bibliothèque média/stock" aide à maintenir l'identité visuelle tout en "créant du contenu vidéo personnalisé".
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo didactique de 2 minutes pour les nouveaux utilisateurs de HeyGen, les éducateurs d'associations et les coordinateurs de bénévoles, offrant un tutoriel concis sur l'utilisation des "solutions AI génératives" pour créer des "vidéos pour associations" engageantes. Le style visuel doit être clair, étape par étape, avec des superpositions d'interface utilisateur démontrant la fonctionnalité de la plateforme de manière accessible. L'audio comportera une voix off amicale et instructive "Texte en parole" guidant les utilisateurs à travers le processus, avec une musique de fond subtile et utile. Le tutoriel doit se concentrer spécifiquement sur la génération efficace de contenu éducatif et sur la manière dont les "Sous-titres/légendes" peuvent améliorer l'accessibilité pour des audiences diverses.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Promo pour Associations

Créez rapidement des vidéos promotionnelles percutantes pour votre association, engageant donateurs et bénévoles avec un contenu de qualité professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Promo à partir d'un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo conçus professionnellement. Sélectionnez-en un qui s'aligne avec le message de votre association pour commencer à créer un contenu captivant.
2
Step 2
Ajoutez Vos Éléments de Branding
Personnalisez votre vidéo en intégrant l'identité visuelle unique de votre organisation. Appliquez facilement votre logo et vos couleurs de marque en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs) pour maintenir une apparence cohérente.
3
Step 3
Générez des Voix Off Dynamiques
Élevez votre narration avec un audio parlé de haute qualité. Transformez votre script en un discours au son naturel en utilisant la technologie avancée de génération de voix off pour articuler clairement votre mission.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo promotionnelle et préparez-la pour la distribution. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes, assurant une portée maximale sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Histoires de Bénéficiaires Convaincantes

.

Mettez en avant l'impact réel de votre travail en présentant des histoires de bénéficiaires avec des vidéos personnalisées générées par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les campagnes marketing des associations ?

HeyGen agit comme un puissant "générateur de promo pour associations", permettant aux organisations de produire rapidement des vidéos de haute qualité pour leurs "campagnes marketing associatives". Notre plateforme exploite la technologie de "générateur de vidéos AI" et fournit des "modèles vidéo" pour vous aider à "créer du contenu vidéo personnalisé" efficacement à partir d'un simple script.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off pour nos vidéos associatives ?

Oui, HeyGen offre des capacités avancées pour créer des "vidéos pour associations" engageantes en utilisant la technologie des "avatars AI" et la "génération de voix off" au son naturel. Vous pouvez transformer du texte en parole avec notre fonctionnalité puissante "Texte en parole", donnant vie à votre message avec divers présentateurs AI. Cela fait de HeyGen un "créateur de vidéos pour associations" efficace.

Quels contrôles de branding sont disponibles dans HeyGen pour assurer l'identité visuelle de notre association ?

HeyGen fournit des "contrôles de branding" robustes qui permettent aux associations de maintenir leur identité visuelle unique à travers toutes leurs vidéos. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs spécifiques et vos polices pour assurer la cohérence avec les directives de votre marque. Cela fait de HeyGen un "éditeur vidéo" complet pour vos besoins de communication.

Comment HeyGen peut-il aider les associations à créer du contenu engageant pour les réseaux sociaux et assurer l'accessibilité ?

HeyGen est idéal pour créer du contenu "réseaux sociaux" captivant, aidant les associations à atteindre un public plus large pour les "campagnes de collecte de fonds" et les "appels aux dons". Notre plateforme inclut des sous-titres et légendes automatiques, améliorant l'accessibilité et l'engagement pour tous les spectateurs. Vous pouvez également exploiter le "Texte en vidéo à partir d'un script" pour générer rapidement du contenu adapté à diverses plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo