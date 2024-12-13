Renforcez Votre Cause avec un Créateur de Vidéos de Sensibilisation pour les Organisations à But Non Lucratif

Créez des vidéos convaincantes et de haute qualité pour les organisations à but non lucratif à partir de scripts en utilisant l'AI pour booster votre collecte de fonds et partager facilement des histoires percutantes.

Créez une vidéo convaincante de 60 secondes destinée aux donateurs potentiels et au grand public, mettant en avant l'impact direct du dernier projet communautaire de votre organisation à but non lucratif. Le style visuel doit être inspirant et de type documentaire, mettant en scène de vraies personnes bénéficiant de votre travail, accompagné d'une musique de fond inspirante. Utilisez la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen pour fournir une narration claire et empathique qui donne véritablement vie à ces histoires percutantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un appel vibrant de 30 secondes pour la collecte de fonds spécifiquement pour vos abonnés sur les réseaux sociaux, visant un maximum de partage. L'esthétique visuelle doit être dynamique et énergique, utilisant des couleurs vives et accrocheuses et des coupes rapides, accompagnée d'une musique de fond entraînante et accrocheuse. Assurez-vous que tous les messages clés sont renforcés à l'écran en utilisant la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen, rendant l'appel à l'action clair même lorsqu'il est visionné sans son.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle informative d'une minute démontrant comment d'autres organisations à but non lucratif peuvent facilement créer du contenu de sensibilisation de haute qualité en utilisant des outils vidéo AI. Ciblez cette vidéo aux dirigeants d'organisations à but non lucratif et aux équipes marketing, en adoptant un style visuel propre et professionnel qui mélange des démonstrations de capture d'écran avec des séquences organisationnelles soignées, soutenues par une voix neutre mais engageante. Exploitez la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer efficacement votre script d'instruction en une vidéo concise et professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de rapport d'impact émotive de 90 secondes, destinée aux fondations de subvention et aux grands donateurs, mettant en avant les histoires de réussite et les transformations apportées par votre travail. La narration visuelle doit être empathique et authentique, utilisant des segments de type interview et des séquences réelles, soulignées par une musique de fond douce et réfléchie. Accélérez l'apparence professionnelle de ces vidéos de haute qualité pour les organisations à but non lucratif en utilisant les "Modèles et scènes" de HeyGen pour structurer efficacement vos histoires percutantes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Sensibilisation pour les Organisations à But Non Lucratif

Créez facilement des vidéos de sensibilisation percutantes pour votre organisation à but non lucratif. Utilisez les outils vidéo AI pour raconter votre histoire, engager les donateurs et amplifier votre mission.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo professionnels conçus pour les organisations à but non lucratif, ou générez rapidement une vidéo en collant votre script pour la création de texte en vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels et Votre Image de Marque
Personnalisez votre vidéo avec les contrôles de marque de votre organisation, y compris les logos et les couleurs. Améliorez votre message en incorporant des éléments de la bibliothèque de médias complète.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Avatars Engagés
Générez une narration professionnelle à partir de votre texte, ou sélectionnez un avatar AI pour présenter votre message, assurant une livraison claire et convaincante de vos histoires percutantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Impact
Finalisez votre vidéo à but non lucratif et exportez-la dans divers formats adaptés au partage sur les réseaux sociaux. Produisez des vidéos à but non lucratif de haute qualité prêtes à atteindre votre public et à stimuler les efforts de collecte de fonds.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Histoires de Bénéficiaires Percutantes

.

Partagez efficacement des histoires de réussite réelles de vos bénéficiaires pour démontrer l'impact et renforcer la confiance avec votre communauté.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les outils vidéo AI peuvent-ils aider mon organisation à but non lucratif à créer des vidéos de sensibilisation engageantes ?

Les outils vidéo AI de HeyGen permettent aux organisations à but non lucratif de transformer rapidement des scripts en vidéos convaincantes. Utilisez des fonctionnalités comme le texte en vidéo et les outils d'édition AI pour simplifier votre production, créant des vidéos de haute qualité pour des histoires percutantes et des efforts de collecte de fonds.

HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo pour les organisations à but non lucratif ?

Oui, HeyGen propose un montage intuitif par glisser-déposer et une large gamme de modèles vidéo, facilitant la création de contenu professionnel pour toute organisation à but non lucratif. Vous pouvez rapidement ajouter des voix off, des sous-titres et exploiter notre bibliothèque de médias sans avoir une expérience approfondie en montage vidéo.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos des organisations à but non lucratif ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes comme des avatars AI et une génération avancée de voix off, vous permettant de créer des messages personnalisés. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque tels que des logos et des couleurs spécifiques pour garantir que vos vidéos à but non lucratif conservent une apparence cohérente et professionnelle pour le partage sur les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il aider les organisations à but non lucratif à raconter des histoires percutantes efficacement ?

Absolument, HeyGen est conçu pour aider les organisations à but non lucratif à créer des récits puissants avec rapidité et facilité. Exploitez nos capacités de synthèse vocale et nos divers modèles pour produire rapidement des vidéos convaincantes qui résonnent avec votre public et soutiennent vos initiatives de collecte de fonds.

