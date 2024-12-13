Générateur de Vidéos pour Associations : Boostez Votre Impact

Créez des histoires percutantes et fidélisez plus de donateurs avec des vidéos personnalisées pour les campagnes de collecte de fonds, propulsées par des avatars AI.

306/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de campagne de sensibilisation percutante de 45 secondes destinée au grand public, conçue pour un partage facile sur les réseaux sociaux. Utilisez des modèles et des scènes vibrants pour mettre en valeur la mission de l'association avec des visuels inspirants et une bande sonore entraînante, enrichie de sous-titres clairs pour maximiser la portée dans les environnements sans son.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'appel aux dons puissante de 60 secondes ciblant les donateurs existants et les participants potentiels au financement participatif, en mettant l'accent sur des vidéos axées sur la narration. Le récit doit être émouvant, montrant l'impact réel à travers une bibliothèque de médias/stock engageante, créée directement à partir d'un script en utilisant les capacités de texte-à-vidéo pour garantir un ton sincère et convaincant.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo informative de 30 secondes pour les bénévoles potentiels et les membres de la communauté, adaptée aux campagnes de marketing par e-mail. Cette vidéo doit avoir un style visuel clair, amical et professionnel, avec un avatar AI engageant expliquant les détails du programme, soutenu par des sous-titres accessibles pour une compréhension universelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos pour Associations

Créez des vidéos convaincantes et professionnelles pour les campagnes de sensibilisation et de communication de votre association en quelques étapes, en renforçant l'engagement envers votre mission.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Histoire
Commencez par rédiger votre message. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo AI pour transformer instantanément votre script en vidéos axées sur la narration, posant les bases de votre sensibilisation.
2
Step 2
Choisissez les Éléments Visuels & Avatars
Améliorez votre message en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre récit. Personnalisez davantage votre vidéo en appliquant des éléments de marque pour s'aligner sur l'identité de votre association, créant des vidéos personnalisées.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et l'Accessibilité
Générez des voix off naturelles directement à partir de votre script. Augmentez l'engagement pour la collecte de fonds en assurant l'accessibilité grâce à des sous-titres et légendes générés automatiquement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Campagne
Finalisez votre vidéo associative et exportez-la dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez votre contenu vidéo percutant à travers les canaux pour soutenir vos campagnes de sensibilisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant l'Impact sur les Bénéficiaires & Donateurs

.

Produisez des vidéos AI puissantes qui racontent les histoires de ceux qui sont impactés, renforçant les relations et la confiance des donateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider mon association à créer des vidéos de sensibilisation percutantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui permet aux associations de produire rapidement des vidéos de sensibilisation de haute qualité pour les campagnes de sensibilisation. Vous pouvez transformer du texte en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI et la génération de voix off, partageant efficacement les histoires percutantes de votre organisation sans ressources de production étendues.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de sensibilisation efficace pour les associations ?

HeyGen simplifie le processus de création vidéo avec ses capacités intuitives de texte-à-vidéo AI et ses divers modèles et scènes. Cela permet aux associations de générer efficacement du contenu professionnel, de surmonter les contraintes de ressources et de livrer des récits convaincants à travers des messages vidéo bien conçus avec des sous-titres automatiques.

HeyGen peut-il générer des vidéos personnalisées pour la communication avec les donateurs ?

Absolument, HeyGen permet aux associations de créer des vidéos personnalisées qui améliorent considérablement la communication avec les donateurs. En utilisant des avatars AI et du texte-à-vidéo dynamique, vous pouvez produire des vidéos de remerciement uniques ou des messages ciblés pour les campagnes de marketing par e-mail, aidant à fidéliser plus de donateurs et à renforcer les relations.

Comment HeyGen assure-t-il une qualité professionnelle pour le contenu vidéo des associations ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux associations d'intégrer leurs logos, couleurs spécifiques et musique pour une identité de marque cohérente. Avec des fonctionnalités telles que la génération de contenu de qualité studio, le support de bibliothèque de médias et le redimensionnement précis des ratios d'aspect, HeyGen aide à ajouter des touches professionnelles qui élèvent votre contenu vidéo pour toute plateforme.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo