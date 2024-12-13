Générateur de Vidéos d'Impact pour Organisations à But Non Lucratif avec l'IA pour des Histoires Puissantes

Engagez les donateurs et sensibilisez facilement. Utilisez des modèles professionnels pour créer rapidement des vidéos percutantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo convaincante de 30 secondes pour les réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour une organisation à but non lucratif, ciblant les jeunes adultes et la génération Z. Cette courte pièce dynamique doit utiliser des visuels lumineux et énergiques avec un style de montage rapide et comporter une bande sonore moderne et accrocheuse. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés de manière engageante et assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'impact dynamique de 45 secondes destinée aux responsables RSE d'entreprise et aux potentiels fournisseurs de subventions, servant de vidéo explicative pour la mission de votre organisation. Le style visuel doit être professionnel et épuré, incorporant des éléments de type infographie et des séquences de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, soutenues par une voix off autoritaire mais inspirante. Commencez avec une mise en page préconçue à partir des modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 20 secondes pour une organisation à but non lucratif axée sur l'engagement des donateurs, spécifiquement pour remercier et mettre à jour les soutiens existants. Cette pièce authentique doit montrer visuellement des résultats spécifiques et tangibles de leurs contributions à travers des séquences ou des photos du monde réel, accompagnées d'une musique optimiste et pleine d'espoir. Optimisez sa portée sur diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen et générez rapidement le message principal avec le texte en vidéo à partir d'un script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Impact pour Organisations à But Non Lucratif

Créez facilement des vidéos d'impact convaincantes pour votre organisation à but non lucratif. Notre plateforme alimentée par l'IA vous aide à raconter des histoires puissantes, à engager les donateurs et à amplifier la sensibilisation pour votre cause.

1
Step 1
Créez Votre Histoire d'Impact
Commencez par sélectionner un modèle professionnel adapté aux vidéos d'impact ou entrez directement votre script pour poser les bases de votre message puissant.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Donnez vie à votre histoire en ajoutant des avatars AI réalistes, en téléchargeant vos propres médias et en personnalisant les visuels pour parfaitement aligner avec la marque de votre organisation à but non lucratif.
3
Step 3
Améliorez l'Accessibilité
Assurez-vous que votre message atteint tout le monde en ajoutant facilement des sous-titres/captions complets à votre vidéo, la rendant accessible et engageante pour un public plus large.
4
Step 4
Exportez et Promouvez
Finalisez votre vidéo et exportez-la facilement dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur les réseaux sociaux et autres plateformes pour promouvoir efficacement votre cause vitale.

Produisez du Contenu de Collecte de Fonds Inspirant

Développez des vidéos motivantes qui communiquent votre mission, inspirent l'action et stimulent des vidéos de collecte de fonds réussies et l'engagement des donateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider mon organisation à but non lucratif à créer des vidéos d'impact convaincantes pour raconter des histoires ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de créer des vidéos d'impact engageantes en utilisant des modèles professionnels et des avatars AI, transformant le texte en récits visuellement riches. Cela permet un storytelling efficace pour mettre en valeur votre mission et connecter avec votre audience, renforçant vos campagnes de sensibilisation.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une solution efficace pour la production de vidéos à but non lucratif ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de haute qualité pour les organisations à but non lucratif, permettant aux organisations de générer du contenu diversifié efficacement. Ses capacités de transformation du texte en vidéo et ses modèles professionnels prêts à l'emploi réduisent le temps et les ressources de production, rendant la promotion vidéo accessible et rentable.

HeyGen peut-il générer des vidéos adaptées aux campagnes de médias sociaux pour les organisations à but non lucratif ?

Absolument. HeyGen vous permet de produire des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux et des vidéos explicatives avec des avatars AI réalistes et un branding personnalisé. Vous pouvez facilement redimensionner et exporter des vidéos dans divers ratios d'aspect pour des campagnes de sensibilisation efficaces sur différentes plateformes.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et l'engagement dans les vidéos à but non lucratif ?

HeyGen ajoute automatiquement des sous-titres et des captions pour améliorer l'accessibilité à un public plus large, augmentant l'engagement. Vous pouvez également facilement incorporer des appels à l'action clairs dans vos vidéos de collecte de fonds pour encourager l'engagement des donateurs et le soutien à votre cause.

