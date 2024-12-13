Créez une vidéo de collecte de fonds de 60 secondes conçue pour établir une connexion émotionnelle avec les donateurs potentiels et existants, en mettant en avant l'impact réconfortant de notre travail à travers un récit puissant. Le style visuel doit être inspirant et cinématographique, mettant en lumière des histoires de bénéficiaires réels, tandis que l'audio présente une musique entraînante et des témoignages authentiques. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement notre récit en une pièce professionnelle et soignée, en soulignant les vidéos émotionnelles qui suscitent un véritable soutien pour notre cause.

