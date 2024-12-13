Générateur de Vidéos de Collecte de Fonds pour Associations : Créez des Histoires Impactantes

Stimulez l'engagement des donateurs avec un storytelling captivant ; exploitez le "texte-à-vidéo depuis un script" pour des campagnes professionnelles et émotionnelles.

Créez une vidéo de collecte de fonds de 60 secondes conçue pour établir une connexion émotionnelle avec les donateurs potentiels et existants, en mettant en avant l'impact réconfortant de notre travail à travers un récit puissant. Le style visuel doit être inspirant et cinématographique, mettant en lumière des histoires de bénéficiaires réels, tandis que l'audio présente une musique entraînante et des témoignages authentiques. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement notre récit en une pièce professionnelle et soignée, en soulignant les vidéos émotionnelles qui suscitent un véritable soutien pour notre cause.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de campagne de sensibilisation urgente de 30 secondes destinée à un large public sur les réseaux sociaux, en particulier les jeunes, pour transmettre rapidement un message critique et encourager un engagement immédiat. Adoptez un style visuel dynamique et percutant avec des graphismes lumineux et épurés et un design sonore accrocheur adapté au marketing sur les réseaux sociaux. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un contenu convaincant pour la collecte de fonds, en assurant un appel à l'action fort qui résonne instantanément.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 45 secondes inspirante pour les membres de la communauté et les bénévoles, célébrant leur implication et démontrant la différence tangible faite par nos organisations à but non lucratif, favorisant ainsi un engagement accru des donateurs. L'esthétique visuelle doit être authentique et de style documentaire, avec des prises de vue spontanées de bénévoles en action et de bénéficiaires épanouis, accompagnées d'une musique chaleureuse et invitante. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration professionnelle et sincère, améliorant le processus de création vidéo avec un son de qualité studio.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité vidéo directe et percutante de 15 secondes pour promouvoir un nouveau programme spécifique à un public en ligne ciblé, en mettant l'accent sur ses avantages immédiats et un appel à l'action clair. Le style visuel et audio doit être professionnel, concis et très percutant, optimisé pour diverses plateformes publicitaires. Incorporez un avatar AI de HeyGen pour servir de porte-parole professionnel et cohérent, rationalisant la production vidéo professionnelle et assurant un message de marque cohérent pour cette vidéo caritative.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Collecte de Fonds pour Associations

Renforcez votre mission en créant des vidéos de collecte de fonds captivantes avec un générateur AI intuitif, conçu pour l'impact et l'engagement des donateurs.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Rédigez Votre Script
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles conçus par des professionnels ou collez votre script de collecte de fonds pour commencer, en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo depuis un script pour générer rapidement des visuels initiaux.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et des Visuels
Améliorez votre vidéo avec des avatars AI réalistes pour délivrer votre message, donnant vie à l'histoire de votre association sans avoir besoin d'acteurs.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Sous-titres
Renforcez l'identité de votre organisation avec des contrôles de personnalisation et générez automatiquement des sous-titres précis pour garantir que votre message soit accessible à tous.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de collecte de fonds pour la distribution en utilisant le redimensionnement des formats et les exports, l'optimisant pour un partage fluide sur tous vos canaux de marketing sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Histoires d'Impact Convaincantes

Utilisez la vidéo AI pour créer des histoires émotionnelles et authentiques mettant en avant l'impact sur les bénéficiaires et le succès des donateurs, inspirant de nouvelles contributions.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour la collecte de fonds des associations ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de produire des vidéos émotionnelles pour les campagnes de collecte de fonds. Utilisez des avatars AI et le texte-à-vidéo depuis un script pour créer un contenu captivant, améliorant le storytelling et l'engagement des donateurs.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen une solution économique pour la création de vidéos associatives ?

HeyGen offre une plateforme intuitive avec des modèles et une riche bibliothèque de médias, permettant une production économique de vidéos de collecte de fonds. Sa génération de voix off intégrée et ses sous-titres automatiques simplifient considérablement le processus de création vidéo.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque et une portée plus large pour les campagnes associatives ?

HeyGen permet aux associations de maintenir une forte cohérence de marque grâce à des contrôles de personnalisation comme les logos et les couleurs. Vous pouvez facilement optimiser les vidéos pour diverses plateformes de marketing sur les réseaux sociaux avec le redimensionnement des formats et les exports, élargissant vos campagnes de sensibilisation.

HeyGen peut-il utiliser des avatars AI pour personnaliser les messages de collecte de fonds pour les donateurs ?

Oui, les avatars AI avancés de HeyGen peuvent délivrer des messages de collecte de fonds personnalisés, ajoutant une touche unique et engageante à vos efforts d'engagement des donateurs. Combiné avec le texte-à-vidéo depuis un script, cela améliore le storytelling et rend la production vidéo professionnelle accessible.

