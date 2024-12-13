Soyez le créateur de vidéos de sensibilisation à but non lucratif avec HeyGen AI

Créez rapidement des vidéos de collecte de fonds convaincantes pour maximiser votre impact, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.

Développez une vidéo de sensibilisation convaincante de 45 secondes pour une organisation à but non lucratif axée sur la conservation de l'environnement, ciblant les donateurs potentiels et les membres de la communauté intéressés par la durabilité. Le style visuel doit être inspirant et de type documentaire, mettant en avant l'impact du travail de l'organisation avec des images authentiques et des graphismes nets, la positionnant comme un exemple remarquable d'un créateur de vidéos de sensibilisation à but non lucratif. Utilisez une musique de fond douce accompagnée d'une voix off claire et émotionnellement résonnante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, assurant un engagement émotionnel fort pour inspirer le soutien à leur mission.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de collecte de fonds concise de 60 secondes destinée aux sponsors d'entreprise et aux personnes fortunées, illustrant les résultats tangibles d'une œuvre de bienfaisance sociale. L'esthétique visuelle doit être professionnelle et élégante, incorporant des visualisations de données percutantes et des témoignages. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour produire efficacement une voix off autoritaire qui guide le récit, enrichie par une bande sonore inspirante et sophistiquée, faisant de cette solution de production vidéo une option rentable pour les vidéos de collecte de fonds critiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing engageante de 30 secondes pour une campagne de sensibilisation promouvant le soutien en santé mentale pour les jeunes adultes, ciblant un public plus jeune sur des plateformes comme Instagram et TikTok. Le style visuel doit être rapide, dynamique et moderne, utilisant des clips courts et percutants pour un storytelling vidéo efficace. Intégrez des médias dynamiques de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et une voix off énergique avec une musique entraînante, garantissant que la campagne résonne largement.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo émouvante de 75 secondes qui raconte une histoire personnelle de transformation, destinée à la sensibilisation du grand public et au recrutement de bénévoles pour un projet de développement communautaire. La présentation visuelle doit être personnelle et authentique, ressemblant à une pièce de style interview mettant en vedette de vraies personnes dont la vie a été impactée. Pour assurer une visualisation optimale sur diverses plateformes sociales, utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen. Une voix off empathique, accompagnée de musique instrumentale douce, renforcera la connexion émotionnelle dans cette création vidéo AI pour les organisations à but non lucratif.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de sensibilisation à but non lucratif

Créez facilement des campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation convaincantes avec la création vidéo alimentée par l'IA, engageant votre audience et amplifiant votre message.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller le message ou le script de votre organisation dans l'éditeur. Notre fonctionnalité de texte à vidéo convertit votre texte en une vidéo dynamique, facilitant la création de vidéos de sensibilisation engageantes.
2
Step 2
Sélectionnez un avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour représenter votre organisation, délivrant votre message avec professionnalisme et résonance émotionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des voix off et des médias
Améliorez votre vidéo avec la génération de voix off pour un rendu authentique, et intégrez des images ou des clips vidéo pertinents de notre bibliothèque de médias stock pour raconter votre histoire efficacement.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo avec des sous-titres pour l'accessibilité, puis exportez-la dans le format idéal pour la partager sur toutes vos plateformes numériques, soutenant vos campagnes de sensibilisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les audiences grâce à un storytelling vidéo puissant

Créez des vidéos puissantes et motivantes pour établir une connexion émotionnelle avec les audiences, favorisant un soutien plus profond pour la mission de votre organisation à but non lucratif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les organisations à but non lucratif à créer des vidéos de sensibilisation convaincantes ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de produire rapidement des vidéos de sensibilisation et de collecte de fonds de haute qualité en utilisant des outils alimentés par l'IA. Son interface intuitive et ses avatars IA simplifient la création de vidéos, permettant aux organisations de partager leur message efficacement sans compétences techniques étendues.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour un storytelling vidéo puissant pour les organisations à but non lucratif ?

HeyGen soutient un storytelling vidéo percutant grâce à ses modèles étendus et sa bibliothèque de médias, parfaits pour les campagnes de sensibilisation à but non lucratif. Vous pouvez renforcer l'engagement émotionnel avec des avatars IA réalistes et une génération de voix off personnalisable, assurant que votre message résonne profondément.

HeyGen fournit-il des ressources créatives pour améliorer les vidéos de collecte de fonds à but non lucratif ?

Absolument. HeyGen offre une riche bibliothèque de médias stock et des modèles conçus professionnellement qui sont idéaux pour créer des vidéos de collecte de fonds efficaces. Vous pouvez également utiliser des avatars IA et la fonctionnalité de texte à vidéo pour donner vie à vos récits, même avec des ressources limitées.

HeyGen est-il adapté aux organisations à but non lucratif novices en création vidéo AI ?

Oui, HeyGen est conçu pour rendre la création vidéo AI accessible à toutes les organisations à but non lucratif, quel que soit leur niveau d'expérience. Son interface conviviale et ses modèles prêts à l'emploi vous permettent de produire rapidement des vidéos de sensibilisation professionnelles et de soutenir vos campagnes.

