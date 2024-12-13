Votre Générateur de Vidéos de Sensibilisation pour Causes Urgentes

Transformez votre script en vidéos de sensibilisation puissantes en quelques minutes, en exploitant les capacités de texte-à-vidéo sans faille.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de collecte de fonds professionnelle de 60 secondes démontrant l'impact tangible des dons passés pour les soutiens existants et les partenaires d'entreprise. Le style visuel et audio doit être axé sur les données et autoritaire, avec des infographies nettes, des images de projets réels et une voix off claire et fiable générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo vise à renforcer la confiance et à encourager le soutien continu pour les initiatives futures.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo énergique de 30 secondes pour l'engagement sur les réseaux sociaux, encourageant les jeunes adultes et les bénévoles potentiels à rejoindre un effort de nettoyage communautaire local. Le style visuel doit être dynamique et moderne, utilisant des coupes rapides, des couleurs vives et une musique entraînante, garantissant que le message soit accessible même sans son en incorporant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen. Cette vidéo doit inspirer une action immédiate et un sens de la responsabilité collective.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'appel à l'action urgente de 15 secondes pour une campagne de collecte de fonds d'urgence ciblant toute personne rencontrant l'appel en ligne. Le style visuel et audio doit être percutant et concis, utilisant des indices visuels forts d'urgence et un appel direct, facilement et rapidement produit en utilisant la large sélection de modèles et de scènes de HeyGen. L'objectif est de susciter des dons immédiats pour répondre à un besoin critique et urgent.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Sensibilisation à But Non Lucratif

Créez rapidement et à moindre coût des vidéos de sensibilisation professionnelles et convaincantes pour votre organisation à but non lucratif afin de dynamiser les campagnes de collecte de fonds et d'engager votre public.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre message. Notre plateforme transforme votre texte en contenu vidéo engageant, rendant la création de texte-à-vidéo fluide pour votre campagne.
2
Step 2
Choisissez un Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message, ajoutant une touche humaine à la narration de votre organisation à but non lucratif.
3
Step 3
Ajoutez des Médias et une Voix Off
Améliorez votre projet avec des visuels dynamiques de notre bibliothèque de médias et générez une voix off professionnelle pour articuler clairement votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Sensibilisation
Finalisez votre vidéo de sensibilisation de haute qualité en ajoutant des sous-titres/captions, puis exportez cette vidéo puissante dans le format optimal, prête pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires d'Impact des Bénéficiaires

.

Produisez des vidéos captivantes partageant les histoires de réussite réelles de ceux que votre organisation à but non lucratif aide, démontrant un changement positif tangible.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de Générateur de Vidéos AI pour les vidéos de sensibilisation à but non lucratif ?

HeyGen fournit un puissant Générateur de Vidéos AI qui permet aux organisations à but non lucratif de créer efficacement des vidéos de sensibilisation convaincantes. Exploitez notre fonctionnalité de création de texte-à-vidéo pour transformer vos scripts en vidéos professionnelles, améliorant considérablement vos efforts de narration vidéo.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme idéale pour les campagnes de collecte de fonds à but non lucratif ?

HeyGen est une solution de production vidéo idéale et économique pour les campagnes de collecte de fonds à but non lucratif. Notre plateforme facile à utiliser, complète avec des modèles personnalisables et une riche bibliothèque de médias, permet aux organisations à but non lucratif de produire des vidéos professionnelles qui stimulent l'engagement sur les réseaux sociaux et le soutien.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour créer des vidéos de sensibilisation engageantes avec des avatars AI ?

Absolument, HeyGen permet la création de vidéos de sensibilisation hautement engageantes en utilisant des avatars AI avancés et une génération de voix off naturelle. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres/captions pour garantir que votre message atteigne un public plus large, rendant votre narration vidéo percutante.

Les organisations à but non lucratif peuvent-elles facilement personnaliser les vidéos de sensibilisation en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de personnaliser facilement leurs vidéos de sensibilisation. Utilisez nos modèles étendus et nos contrôles de marque robustes, y compris les options de logo et de couleur, pour produire des vidéos professionnelles qui s'alignent parfaitement avec l'identité et le message de votre organisation.

