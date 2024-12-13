Créateur de Vidéos d'Alignement pour Associations : Amplifiez Votre Impact

Élevez votre collecte de fonds et l'engagement des donateurs avec une narration vidéo professionnelle et percutante. Utilisez des avatars AI pour donner vie à votre mission.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de mise à jour soignée de 90 secondes destinée aux donateurs existants et aux partenaires communautaires, mettant en avant les récentes réalisations de votre organisation et favorisant l'engagement continu des donateurs avec des vidéos professionnelles. Utilisez un style visuel d'entreprise propre et moderne avec un audio articulé, en tirant parti de la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transformer sans effort vos mises à jour écrites en contenu vidéo professionnel.
Exemple de Prompt 2
Créez un reel dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant un moment de narration vidéo percutant, ciblant les jeunes utilisateurs de réseaux sociaux avec un style rapide et visuellement engageant. Assurez une accessibilité et une portée maximales en ajoutant des sous-titres/captions bien visibles avec la fonctionnalité de HeyGen, rendant votre message critique clair même sans son et améliorant la sensibilisation.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation informative de 2 minutes pour les nouveaux bénévoles, en utilisant une approche de créateur de vidéos d'alignement pour les associations afin de présenter les valeurs et procédures organisationnelles. Présentez le contenu avec un style visuel clair et amical et des graphiques faciles à comprendre, en incorporant un avatar AI de HeyGen pour délivrer l'information de manière cohérente et professionnelle avec l'aide de modèles vidéo.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos d'alignement pour associations

Créez des vidéos captivantes pour partager votre mission, engager les donateurs et stimuler une narration percutante avec un générateur de vidéos AI intuitif conçu pour les associations.

1
Step 1
Choisissez un Modèle Vidéo
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo conçus professionnellement pour lancer votre projet. Ces points de départ personnalisables vous aident à raconter l'histoire unique de votre organisation efficacement, assurant une base solide pour une narration vidéo percutante.
2
Step 2
Créez Votre Narration avec l'AI
Transformez votre script écrit en contenu vidéo engageant en utilisant notre puissante capacité de texte-en-vidéo à partir d'un script. Générez facilement des voix off et des visuels, transformant vos idées en vidéos professionnelles qui résonnent avec votre public et améliorent la sensibilisation.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Intégrez l'identité unique de votre association de manière transparente. Utilisez les contrôles de branding (logo, couleurs) pour personnaliser vos vidéos, les rendant instantanément reconnaissables et alignées avec votre message organisationnel pour une présentation cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Engagez les Donateurs
Finalisez votre vidéo et préparez-la pour diverses plateformes. Utilisez le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect pour optimiser votre contenu pour les réseaux sociaux ou les présentations, vous permettant d'atteindre et d'engager efficacement les donateurs, favorisant le succès de la collecte de fonds.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos de Sensibilisation Inspirantes

Créez des vidéos motivantes qui résonnent avec les spectateurs, favorisant le soutien communautaire et incitant à l'action pour votre cause.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos AI, transformant le texte en vidéos captivantes avec des avatars AI et des voix synthétiques. Ses outils d'édition AI intuitifs simplifient le processus de production du script à la vidéo finale.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos professionnelles en utilisant des modèles ?

Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo et une interface d'édition par glisser-déposer conviviale pour créer des vidéos professionnelles efficacement. Cela permet aux utilisateurs de produire rapidement du contenu de haute qualité pour diverses plateformes.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité et la portée mondiale ?

HeyGen fournit des fonctionnalités robustes comme la génération automatique de sous-titres et captions et des options de voix off réalistes dans plusieurs langues. Ces capacités garantissent que les vidéos sont accessibles à un public plus large et soutiennent les stratégies de communication mondiale.

Comment HeyGen peut-il aider les associations dans la narration vidéo percutante ?

HeyGen permet aux associations de créer une narration vidéo percutante grâce à une conversion texte-en-vidéo facile à utiliser et des avatars AI personnalisables. Cela permet de mener des campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation convaincantes sans avoir besoin de ressources de production étendues.

