Vidéo Publicitaire Non Skippable : Maîtrisez les Formats Publicitaires YouTube
Créez des publicités vidéo non skippables puissantes pour captiver votre audience cible et améliorer les performances publicitaires, en utilisant la fonction de texte à vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Concevez un tutoriel dynamique de 1,5 minute destiné aux créateurs de contenu et aux équipes marketing, présentant les meilleures pratiques pour créer des campagnes publicitaires vidéo non skippables efficaces sur YouTube. Le style visuel doit être engageant et rapide, incorporant divers exemples illustratifs de différents formats publicitaires, accompagnés d'une bande sonore entraînante et motivante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des conseils clés et intégrez le support de la bibliothèque de médias/stock pour des éléments visuels convaincants.
Produisez un aperçu concis de 2 minutes sur la conformité pour les annonceurs et les équipes juridiques/de conformité, décomposant les politiques publicitaires complexes de YouTube spécifiquement en ce qui concerne les placements de publicités vidéo non skippables et les publicités in-stream. L'esthétique visuelle doit être autoritaire et simple, avec des mises en évidence de texte à l'écran pour les clauses de politique, complétées par une piste audio calme et informative. Implémentez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et utilisez des modèles et scènes structurés pour maintenir une mise en page professionnelle.
Créez un guide technique de 1,5 minute pour les producteurs vidéo et les spécialistes du marketing technique, démontrant comment optimiser les aspects techniques d'une vidéo publicitaire non skippable, en se concentrant sur le ratio d'aspect et la résolution idéaux pour divers formats publicitaires. La vidéo doit employer un style visuel détaillé et précis avec des démonstrations graphiques claires et une explication audio technique ciblée. Utilisez la capacité de redimensionnement et d'exportation du ratio d'aspect de HeyGen pour illustrer différentes options d'affichage et générez du contenu directement à partir d'un script en utilisant la fonction de texte à vidéo à partir d'un script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez la Création de Vidéos Publicitaires Performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires non skippables convaincantes en utilisant l'AI, optimisées pour des plateformes comme YouTube, pour améliorer considérablement vos campagnes publicitaires et votre portée.
Développez du Contenu Vidéo Engagé pour les Campagnes Publicitaires.
Générez du contenu vidéo dynamique et engageant adapté à divers formats publicitaires, permettant un déploiement rapide de publicités non skippables efficaces sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à respecter les spécifications des publicités YouTube pour les vidéos publicitaires ?
HeyGen simplifie la création de vidéos publicitaires de haute qualité qui respectent les spécifications des publicités YouTube. Notre plateforme prend en charge divers ratios d'aspect et résolutions, garantissant que votre contenu est optimisé pour différents formats publicitaires sur tous les appareils.
Quels formats de vidéos publicitaires HeyGen peut-il produire pour une publicité YouTube efficace ?
HeyGen vous permet de générer une variété de vidéos publicitaires engageantes adaptées à la publicité sur YouTube, y compris des formats pour les publicités in-stream et des publicités bumper courtes et percutantes. Nos avatars AI et capacités de texte à vidéo vous aident à créer des récits convaincants pour n'importe quelle longueur de publicité.
Quels aspects techniques HeyGen gère-t-il pour des vidéos publicitaires YouTube professionnelles ?
HeyGen gère avec expertise les aspects techniques critiques de vos vidéos publicitaires YouTube, offrant un contrôle précis sur la résolution et le ratio d'aspect lors de la création et de l'exportation. Cela garantit que vos fichiers vidéo sont optimisés pour les performances et les directives de la plateforme, simplifiant vos campagnes publicitaires.
HeyGen peut-il optimiser la longueur et l'exportation des vidéos publicitaires pour divers placements YouTube ?
Absolument. HeyGen vous permet de gérer efficacement la longueur des vidéos publicitaires et d'optimiser les exportations, cruciales pour divers placements YouTube, y compris les vidéos publicitaires non skippables. Notre plateforme garantit que votre contenu respecte les recommandations de taille de fichier maximale tout en maintenant la qualité visuelle.