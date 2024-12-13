ONG Créateur de vidéos : Améliorez le récit de votre association à but non lucratif

Exploitez la puissance des avatars IA pour un storytelling vidéo impactant et augmentez l'engagement émotionnel de votre public.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Réalisez une vidéo de formation pour les bénévoles de 45 secondes qui s'adresse directement aux nouvelles recrues désireuses de faire la différence. Avec les avatars IA de HeyGen, donnez vie à vos scénarios de formation, offrant une expérience dynamique et interactive. La vidéo présentera un style visuel propre et professionnel, complété par une génération de voix off claire et concise pour garantir que votre message soit à la fois percutant et mémorable. C'est un outil idéal pour les ONG qui cherchent à rationaliser leur processus d'intégration avec du contenu engageant.
Créez une vidéo de récit d'impact de 90 secondes conçue pour les supporters existants et les donateurs potentiels. En utilisant la bibliothèque de médias/le soutien de stock de HeyGen, intégrez de manière transparente des images d'archives avec le contenu unique de votre organisation pour mettre en avant les effets concrets de votre travail. La vidéo adoptera une approche visuelle de style documentaire, accompagnée d'une voix off sincère pour renforcer l'engagement émotionnel. Ce récit servira d'appel à l'action puissant, encourageant le soutien continu et la participation.
Réalisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes visant à étendre la portée de votre association à but non lucratif grâce au marketing vidéo. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo visuellement frappante qui met en lumière les réalisations clés et les objectifs futurs de votre organisation. La vidéo présentera un style visuel vibrant et énergique, avec des sous-titres/captions pour garantir l'accessibilité sur toutes les plateformes. Cette vidéo concise et percutante est parfaite pour capter l'attention d'un public plus large sur les réseaux sociaux.
Moteur Créatif

Pas d'équipe. Pas de coupures. Juste votre agent vidéo IA au travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de vidéo native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Intention

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avis

Fonctionnement de NGO Video Maker

Créez facilement des vidéos percutantes pour votre association à l'aide des outils puissants de HeyGen.

Step 1
Créez votre scénario de vidéo
Commencez par rédiger un scénario captivant qui raconte l'histoire de votre association à but non lucratif. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre scénario en un récit visuel, idéal pour le storytelling vidéo pour les ONG.
Step 2
Sélectionnez un modèle
Choisissez parmi une variété de modèles conçus spécifiquement pour les organisations à but non lucratif. Ces modèles facilitent le processus de création de vidéos, en garantissant que votre message soit clair et captivant.
Step 3
Ajouter des séquences d'archives
Améliorez votre vidéo avec des séquences d'archives de haute qualité issues de la bibliothèque multimédia de HeyGen. Cette fonctionnalité vous permet d'enrichir visuellement votre récit sans nécessiter de tournage extensif.
Step 4
Exporter et partager
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format souhaité et partagez-la sur les plateformes de réseaux sociaux. Cette étape maximise votre portée et soutient vos efforts de marketing vidéo.

Cas d'utilisation

HeyGen donne aux ONG les moyens de créer des vidéos innovantes, permettant un récit impactant et une collecte de fonds efficace grâce à un montage piloté par l'IA et un contenu captivant.

Mettez en avant les témoignages de réussite client avec des vidéos IA captivantes

Highlight your NGO's impact through compelling success stories, driving support and donations with powerful video storytelling.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut améliorer le storytelling vidéo pour les ONG ?

HeyGen permet aux ONG de créer un récit vidéo captivant en proposant un montage piloté par l'IA et une vaste bibliothèque de modèles. Cela permet aux organisations à but non lucratif de forger des récits percutants qui résonnent émotionnellement avec leur public.

Quels outils HeyGen fournit-elle pour la production de vidéos à but non lucratif ?

HeyGen propose une suite d'outils pour la production vidéo à but non lucratif, incluant la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, la génération de voix off, et l'accès à une riche bibliothèque multimédia avec des séquences vidéo libres de droits, garantissant la création de contenus de haute qualité.

HeyGen peut-elle aider à créer des vidéos de formation pour les bénévoles ?

Oui, HeyGen est idéal pour créer des vidéos de formation pour les bénévoles, offrant des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour garantir la cohérence et le professionnalisme de votre contenu éducatif.

Pourquoi choisir HeyGen pour les outils de vidéo de collecte de fonds ?

HeyGen est un choix de prédilection pour les outils de vidéo de collecte de fonds grâce à sa capacité à générer du contenu captivant avec des avatars IA et des sous-titres, renforçant l'engagement émotionnel et stimulant des appels à l'action efficaces.

