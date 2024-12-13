Créez une vidéo de collecte de fonds de 60 secondes conçue pour inspirer les donateurs potentiels et les fondations philanthropiques, en mettant en avant l'impact tangible de notre travail. Le style visuel doit être émouvant et de type documentaire, avec des scènes authentiques mêlées à des médias professionnels de la bibliothèque de HeyGen, accompagnés d'une musique de fond émotive et inspirante. Assurez-vous qu'un récit clair et professionnel est délivré en utilisant la génération de voix off de HeyGen, parfaitement synchronisée avec le texte à l'écran via des sous-titres pour maximiser l'accessibilité de la narration d'impact.

