Créateur de Vidéos de Rapport d'ONG : Créez des Vidéos Impactantes Rapidement

Créez facilement des vidéos de collecte de fonds convaincantes et partagez votre histoire d'impact, en tirant parti de la puissante fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir de script.

Créez une vidéo de collecte de fonds de 60 secondes conçue pour inspirer les donateurs potentiels et les fondations philanthropiques, en mettant en avant l'impact tangible de notre travail. Le style visuel doit être émouvant et de type documentaire, avec des scènes authentiques mêlées à des médias professionnels de la bibliothèque de HeyGen, accompagnés d'une musique de fond émotive et inspirante. Assurez-vous qu'un récit clair et professionnel est délivré en utilisant la génération de voix off de HeyGen, parfaitement synchronisée avec le texte à l'écran via des sous-titres pour maximiser l'accessibilité de la narration d'impact.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de campagne de sensibilisation dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant le grand public avec des faits clés de notre dernière initiative de création de vidéos de rapport d'ONG. La présentation visuelle doit être moderne et axée sur l'infographie, utilisant des superpositions de texte audacieuses et des coupes rapides, enrichies par des animations vibrantes et une musique entraînante. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir de script pour créer efficacement un contenu engageant et assurez une cohérence de marque à travers toutes les scènes et modèles.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de recrutement puissante de 30 secondes destinée aux jeunes professionnels et bénévoles communautaires, montrant comment même les petites ONG font une énorme différence. La vidéo doit avoir un style visuel énergique et lumineux, incorporant des témoignages engageants livrés par des avatars AI réalistes générés par HeyGen, accompagnés d'une musique enthousiaste et motivante. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour garantir que les messages des avatars soient clairs et inspirants, encourageant les spectateurs à devenir une partie essentielle de notre mission.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo récapitulative concise de 50 secondes des réalisations annuelles de notre organisation à but non lucratif, spécifiquement pour les parties prenantes et les soutiens existants via divers réseaux sociaux. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle professionnelle et épurée, intégrant des visualisations de données claires, des séquences d'archives percutantes de la bibliothèque de médias de HeyGen, et une voix off autoritaire mais calme. Utilisez les sous-titres de HeyGen pour tout le contenu parlé afin d'assurer une accessibilité et une compréhension maximales dans divers environnements de visionnage.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport d'ONG

Transformez sans effort vos rapports d'ONG en vidéos engageantes pour amplifier votre impact et vous connecter avec les soutiens en utilisant des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez avec un Script
Choisissez parmi une variété de modèles professionnels adaptés aux rapports, ou collez simplement votre script existant. Notre plateforme utilise l'AI pour vous aider à construire rapidement la base de votre vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Votre Branding et Médias
Personnalisez votre vidéo en intégrant facilement le logo de votre organisation, les couleurs de votre marque et les visuels pertinents de notre vaste bibliothèque de médias pour maintenir la cohérence de la marque.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Sous-titres
Améliorez votre message avec des voix off naturelles générées à partir de votre texte, et assurez l'accessibilité avec des sous-titres et légendes automatiques et précis pour votre contenu vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Impact
Finalisez votre vidéo convaincante et exportez-la dans des ratios d'aspect optimaux. Partagez l'histoire puissante de votre ONG à travers les réseaux sociaux et les campagnes de sensibilisation pour atteindre un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Racontez des Histoires d'Impact Puissantes

.

Mettez en avant les réussites de votre organisation et les histoires de bénéficiaires pour démontrer l'impact et renforcer la confiance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos AI efficace pour les organisations à but non lucratif ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de créer des vidéos de collecte de fonds convaincantes et des campagnes de sensibilisation en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte à vidéo. Il simplifie la narration d'impact, permettant même aux petites ONG de produire du contenu professionnel sans effort.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos de rapport d'ONG idéal pour une production rapide ?

HeyGen offre une plateforme intuitive avec des modèles professionnels et une bibliothèque de médias riche, rendant simple la création de vidéos de rapport d'ONG détaillées. Son éditeur glisser-déposer et ses fonctionnalités d'édition pilotées par l'AI garantissent une production efficace.

Comment HeyGen aide-t-il les organisations à but non lucratif à améliorer l'accessibilité et la portée de leurs vidéos ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis et offre une génération de voix off sophistiquée, garantissant que votre message soit accessible à un public plus large. Cela améliore considérablement l'engagement sur divers réseaux sociaux pour un impact maximal.

HeyGen peut-il fournir une solution rentable pour les organisations à but non lucratif ayant besoin d'un créateur de vidéos polyvalent ?

Oui, HeyGen agit comme un créateur de vidéos puissant et rentable, réduisant considérablement le besoin d'équipements coûteux ou d'une équipe étendue. Ses capacités AI efficaces permettent aux ONG de produire des vidéos de haute qualité pour diverses campagnes sans nécessiter un budget important.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo